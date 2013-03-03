İşitme engelli ve fare kullanamayan kullanıcılar için Hangout yapmak artık daha kolay

Haber Editörü
Google, Google+ kullanıcılarının görüntülü görüşme ihtiyacını karşılayan servisi Hangout'un engelli kullanıcılar için de daha kullanılabilir hale gelmesi için iki yeni özellik duyurdu.
Söz konusu özelliklerden ilki, duyma zorluğu yaşayan veya işitme engelli olan kullanıcıların oldukça çok işine yarayacak bir özellik olan "İşaret Dili Tercüme" uygulaması oldu. Bu özellik sayesinde Hangout penceresinin sağ üst kısmında yer alacak olan tercüman görüntüsüyle konuşmaya başlandığı andan itibaren konuşmalar işaret diline ve işaret dilinden sese dönüştürülebilecek. Böylece, işitsel anlamda zorluklar yaşayan Google+ kullanıcıları rahatlıkla Hangout gerçekleştirebilecek.
Google'ın sunduğu özelliklerden ikincisi ise, fare kullanımı konusunda sıkıntılar yaşan kullanıcılar için geliştirilmiş klavye kısayolları oldu. Bu kısayollar sayesinde, farenin Hangout üzerinden gerçekleştirebildiği her türlü işlem çeşitli klavye kombinasyonlarıyla gerçekleştirilebilecek. Hangout'a kazandırılan klavye kısayollarının listesine buradan ulaşabilirsiniz.
https://plus.google.com/u/0/117291608766433950060/posts Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca o kadar kasacaklarına, konuşmayı yazıya çeviren bir program geliştirsinler.
Hatta çağrı cihazı gibi minik bir boyutu olsa ve satılsa. Engelliler sokakta gezerken (uygun gürültü ortamında) birisiyle konuşurken ekranına bakarak ne dediğini ekranda görebilse. Al sana milyon dolarlık proje.