İşitme engelli ve fare kullanamayan kullanıcılar için Hangout yapmak artık daha kolay

Google, Google+ kullanıcılarının görüntülü görüşme ihtiyacını karşılayan servisi Hangout'un engelli kullanıcılar için de daha kullanılabilir hale gelmesi için iki yeni özellik duyurdu.

https://plus.google.com/u/0/117291608766433950060/posts

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.