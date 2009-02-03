İşlemci satışları son çeyrekte %8.8 düştü, AMD-Intel rekabetinde son durum

Yarıiletken Endüstrisi Birliği'nin geçtiğimiz yılın son çeyreği için global ekonomik krize bağlı olarak düşüş açıklamasından sonra aynı dönem için işlemci üreticilerinin sergilediği performans ta gün ışığına çıktı.

Gelen bilgilere göre geçtiğimiz yılın son çeyreğinde işlemci satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8.8 oranında düştü. Taleplerdeki daralmaya bağlı olarak yaşanan bu düşüş AMD, Intel ve VIA'nın satışlarına etki ederken Intel'in bir önceki çeyreğe göre özellikle Atom işlemci ailesinin sergilediği performansla tırmanışa geçtiği ve pazar payını %81.2'den %82.1'e çıkardığı belirtiliyor.

AMD ve VIA için pazar paylarında düşüş olduğu, AMD'nin son çeyrekte %0.7, VIA'nın ise %0.2 kayıp yaşadığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yılın geneli için yapılan değerlendirmeye göreyse Intel yılı %80.4 (2007'de %77.1), AMD ise yılı %18.5 (2007'de %22.1) pazar payı ile kapattı.