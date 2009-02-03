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İşlemci satışları son çeyrekte %8.8 düştü, AMD-Intel rekabetinde son durum

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarıiletken Endüstrisi Birliği'nin geçtiğimiz yılın son çeyreği için global ekonomik krize bağlı olarak düşüş açıklamasından sonra aynı dönem için işlemci üreticilerinin sergilediği performans ta gün ışığına çıktı.

Gelen bilgilere göre geçtiğimiz yılın son çeyreğinde işlemci satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8.8 oranında düştü. Taleplerdeki daralmaya bağlı olarak yaşanan bu düşüş AMD, Intel ve VIA'nın satışlarına etki ederken Intel'in bir önceki çeyreğe göre özellikle Atom işlemci ailesinin sergilediği performansla tırmanışa geçtiği ve pazar payını %81.2'den %82.1'e çıkardığı belirtiliyor.

AMD ve VIA için pazar paylarında düşüş olduğu, AMD'nin son çeyrekte %0.7, VIA'nın ise %0.2 kayıp yaşadığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yılın geneli için yapılan değerlendirmeye göreyse Intel yılı %80.4 (2007'de %77.1), AMD ise yılı %18.5 (2007'de %22.1) pazar payı ile kapattı.


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taner11 10 yıl
intel bu kadar pahalı işlemciler satarken millet hala nasıl gidip intel alıyor anlamıyorum.amd gibi f/p oranı daha iyi olan bir firma bence daha fazla cpu satmalı.bunda satıcıların da büyük suçu var.bilmeyen kişileri direk intele yönlendiriyorlar.intelin bıraktığı kar oranı daha yüksek çünkü
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ecay 10 yıl

Orjinalden alıntı: taner11

intel bu kadar pahalı işlemciler satarken millet hala nasıl gidip intel alıyor anlamıyorum.amd gibi f/p oranı daha iyi olan bir firma bence daha fazla cpu satmalı.bunda satıcıların da büyük suçu var.bilmeyen kişileri direk intele yönlendiriyorlar.intelin bıraktığı kar oranı daha yüksek çünkü


Hayatında 4ghzde işlemci kullandın mı acaba? 4ghzdeki bir core 2 performansını kim verebiliyor?İşlemcide crossfire yapma olanağımız yok ne yazıkki.Aslına var ama o da İntel'de skulltrail.
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sys64 10 yıl
amd pazar payı %30 larda olsa o getiri ile sanırım cok fena kızısırdı ortalık ama bu isler kolay deil ole kullanıcı bide gozu kapalıysa hic kolay deil D:
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max975 10 yıl
bakalım bu yıl krizde ne olacak intel biraz yüksekten uçtu ama
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After_Dark 10 yıl
İntel Pazar payını baya büyütmüş AMD'ye yer kalmamış.
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