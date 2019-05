İşTcell ile Aile Hekimlerinin Hayatı Artık Daha Kolay

İşTcell Doktorlar Kulübü'nden aile hekimlerine özel fırsatlar

Aile hekimleri İşTcell Doktorlar Kulübü sayesinde Aile Hekimliği Bilgi Sistemi yazılımından 6 ay boyunca ücretsiz yararlanabiliyor, en avantajlı fiyatlarla konuşuyor,

hayatlarını kolaylaştıracak çözümlere de ücretsiz kavuşuyor

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell'in iş dünyasına açılan kapısı İşTcell, aile hekimlerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla ekonomik çözümler sunuyor.

İşTcell'in Doktorlar Kulübü'ne üye olan aile hekimleri, Sisoft-İşTcell ortaklığıyla Sağlık Bakanlığı sistemlerine veri aktarımı sağlayan Aile Hekimliği Bilgi Sistemi yazılımını 6 ay ücretsiz kullanabiliyor, altı ayın sonunda ise yüzde 50 indirimle aylık 39 TL ödüyor. Aile hekimleri Uzmanlardan Eğitim Videoları, Cepte Vademecum, Tıp Terimleri Sözlüğü, Kongre Takvimi, Güncel Haberler, Hukuki Danışma gibi hayat kolaylaştıran uygulamalara sahip Doktorlar Kulubü WAP Portalı'ndan da ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

İşTcell'li aile hekimleri ayrıca ücretsiz 1000 adet toplu mesajlaşma ile aşı hatırlatmadan, gebe takibine, hasta ilişkilerini daha etkin yönetebiliyor, ücretsiz 100 MB aylık cepten internet şifre kartı ile de Turkcell kalitesiyle her an her yerden mobil internetin tadını çıkarıyor, kendilerine özel ücretsiz çağrı merkezindeki özel eğitimli müşteri temsilcilerinden ayrıcalıklı hizmet alabiliyor.

İşTcell Doktorlar Kulubü'nün aile hekimlerine yönelik avantajları bunlarla da sınırlı değil. Aile hekimleri Profesyonel Paket 2500 ile ayda sadece 49 TL'ye Turkcell'lilerle 2500 dakika 5 yakını ve meslekdaşıyla 2500 dakika, diğer operatörler ile de 300 dakika konuşabiliyor. Profesyonel Paket 5000'i seçenler ise ayda sadece 79 TL'ye Turkcell'lilerle 5000 dakika, 5 yakını ya da meslekdaşıyla 5000 dakika, diğer operatörlerle de 1000 dakika konuşabiliyor. Üstelik 24 ay minimum 50 TL'lik fatura taahhüdü veren Doktorlar Kulübü üyelerine de VINN hediye!

Doktorlar Kulubü'ne katılan aile hekimleri bütün bunlara ek olarak İşTcell'in avantajlar ekosistemi İşteKazan Programı'na da dahil olarak gıda, akaryakıt, kargo, ofis malzemeleri, sigorta, finans, güvenlik, ulaşım, yazılım, donanım gibi harcamalarında yüzde 50'lere varan tasarruflar sağlıyor, harcamalarını azaltıyor. Örneğin aile hekimleri HP marka bilgisayarlarda yüzde 45'e, Microsoft yazılımlarında yüzde 20'ye, Migros alışverişlerinde yüzde 50'ye varan indirimlerden yararlanabiliyor ve maliyetlerini azaltıyor

İşTcell Doktorlar Kulubüne tüm doktorlar 75700 DR(37) numarasından çağrı merkezini arayarak ücretsiz üye olabiliyor.

SMS ile aile hekimi sorgulama servisi

Turkcell aile hekimlerini öğrenmek isteyenlerin de hayatını kolaylaştırıyor. TCKIMLIK numarasını yazıp 6998'e gönderenlere bağlı olduğu aile hekiminin ad, soyad, adres, telefon bilgileri de anında cep telefonuna geliyor. Servis 1 TL olarak ücretlendiriliyor.

