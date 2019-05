İşTcell Kolay Paket ile artık patronlar ne ödeyeceğini önceden biliyor!

İşTcell'li şirketler Turkcell kalitesi ile tüm çalışanlarına hat veriyor, çalışanlarını kısıtlamaya gerek kalmadan bu hatları kolayca yönetiyor,

üstelik tam olarak ne ödeyeceğini de biliyor.

Türkiye?nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell?in iş dünyasına açılan kapısı İşTcell, kurumsal müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çok özel paketler hazırladı. İşTcell?in yeni Kolay Paket?leri fatura sürprizleri ile karşılaşmak istemeyen ya da cep telefonu harcamalarını kontrol etmekle uğraşmak istemeyenlere, çalışanlarını kısıtlamaya gerek kalmadan tam bir maliyet kontrolü sağlıyor.

14 TL?den başlayan Kolay Paketler 5 ayrı seçenekte sunuluyor. İşTcell?li firma sahipleri şirketlerinin iletişim ihtiyaçlarına göre istedikleri Kolay Paketi seçebiliyor. Paket dakikaları bittiğinde çalışan kendi cebinden TL yükleyerek, paketini kullanmaya devam edebiliyor. Böylelikle çalışanlar hem şirketlerine ek yük getirmiyor, hem de iletişim hakkından mahrum kalmıyor. Şirket sahipleri ne ödeyeceğini biliyor, paket aşımı riski yaşamıyor, hatlarının iletişim maliyetlerini kolayca yönetiyor.

14 TL?lik Kolay Paket Şirketiçi tam 6 bin dakika şirket içi konuşmaya olanak sağlıyor. 19 TL?ye mal olan Kolay Paket 100, 6 bin dakika şirketiçine ek olarak 100 dakika her yöne görüştürüyor. Kolay Paket 300?de ise 39 TL karşılığında 6 bin dakika şirketiçi görüşmeye 300 dakika her yöne konuşma imkanı ekleniyor. 69 TL?lik Kolay Paket 750 ile 6 bin dakika şirketiçi ve 750 dakika her yöne konuşmak mümkün. İletişim ihityacı yoğun olan şirketler için geliştirilen Kolay Paket 3000 ise 89 TL?ye şirketiçi 6 bin dakika görüşmeye ek olarak her yöne 3 bin dakika konuşma içeriyor.

TopluYükle ile % 29?a varan avantaj

İşTcell?in şirketlere sunduğu avantajlar Kolay Paket?lerle sınırlı değil? TopluYükle ile 3 ay boyunca düzenli yükleme yapan şirketler kullandıkları paket kadar TL hediyekazanıyor ve % 29?a varan avantajlardan yararlanabiliyor

Kolay Paket almak için tercih edilen paketin adını 2222'ye mesaj atmak yeterli. (Örneğin ABONE PAKET100). Dileyen İşTcell?li şirketler Turkcell İletişim Merkezleri?ne de başvurabiliyor.

Paket Adı

Paket Süresi

Aylık Paket Ücreti

(KDV ve ÖİV dahil) KOLAY Paket Şirketiçi 6 bin dakika 14 TL KOLAY Paket 100 6 bin 100 dakika

(6 bin dakika şirketiçi + 100 dakika her yöne) 19 TL KOLAY Paket 300 6 bin 300 dakika

(6 bin dakika şirketici + 300 dakika her yöne) 39 TL KOLAY Paket 750 6 bin 750 dakika

(6 bin dakika şirketiçi + 750 dakika her yöne) 69 TL KOLAYPaket 3.000 9 bin dakika

(6 bin dakika şirketiçi + 3 bin dakika her yöne) 89 TL

