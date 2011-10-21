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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; X79 çipsetli G1.Assassin 2

7 yıl
23b
1
38
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in önümüzdeki ay duyuracağı yeni nesil LGA2011 platformu için anakart üreticileri artık son hazırlıklarını yapıyor. Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemciler ve X79 çipsetinden oluşan platform için Gigabyte'ın yeni amiral gemisi olarak lanse edilmesi beklenen anakartı G1.Assasin 2 resmi basın görüntüleriyle birlikte gün ışığına çıktı.
İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; X79 çipsetli G1.Assassin 2
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Kullanılan renkler ve özel teknolojiler itibariyle genel olarak X58 çipsetli G1.Assassin modeliyle büyük benzerlikler taşıyan yeni modelde en dikkat çekici farklılıkların başında ilk modelde şarjör şeklinde tasarlanan çipset soğutucusunun yeni anakartla birlikte tamamiyle silaha dönüşmesi geliyor. Intel'in Sandy Bridge-E serisi Core i7-3960X, Core i7-3930K ve Core i7-3820 modellerine tam destek sunan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve yüksek hızda dört kanal DDR3 bellek kurulumuna olanak tanınıyor.
İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; X79 çipsetli G1.Assassin 2
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Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen G1.Assassin 2, üç adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve hem AMD Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor. Oyunculara özel olarak Killer 2100 entegre ağ işlemcisi ve Creative'in X-Fi ses çipi ile gelen anakartta iki adet BIOS bulunuyor ve bu sayede iki farklı profil ayarı kullanılabiliyor ya da aktif BIOS'da herhangi bir sıkıntı yaşandığı kullanıcılar diğe BIOS'a geçiş yaparak çalışmaya devam edebiliyorlar.
İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; X79 çipsetli G1.Assassin 2
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X79 çipseti tarafından kontrol edilen iki adet SATA-III ve dört adet SATA-II portu ile gelen anakartın hız aşırtma odaklı gelişmiş BIOS seçenekleri ile geleceği ve UEFI BIOS ile kullanıcıların gelişmiş sistem ayarlarını fare yardımıyla grafik tabanlı bir arayüzde yapmasına olanak tanıyacak. Gigabyte G1.Assassin 2'ye ait kapsamlı bilgilerin ilerleyen günlerde muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.  
İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; X79 çipsetli G1.Assassin 2
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İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; X79 çipsetli G1.Assassin 2
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blackman 7 yıl en beğenilen
==== üzerindeki su tabancası çok leş duruyor. Ulan bari soyut bi silah tasarımı olsaydı. bu mudur assassin simgesi. eski külüstür keleş şarjörü bile daha iyiydi
==== üzerindeki su tabancası çok leş duruyor. Ulan bari soyut bi silah tasarımı olsaydı. bu mudur assassin simgesi. eski külüstür keleş şarjörü bile daha iyiydi...
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quzman 7 yıl
Buna isteyecekleri parayla 2.el temiz bi Amiral Gemisi alınır ...
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TanrıTürktür 6 yıl
p4 ü kasmadan açar mı bu?
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DH Misafiri 7 yıl
soket değişmiş mi soket !! intelde keyifler gıcır tabii, yeni işlemci, yeni platform, gelsin paralar.... rakipte yok ya
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demircibu 7 yıl
ne kadar kaliteli olursa olsun türkiye yetkili servisi olan ARENA yüzünden gigabyte anakart ekran kartı almamaya özen gösteriyorum...
hiç bir şekilde yeni anakart vermiyor yolladığınız anakart ise tamirli yada pis kirli şekilde yada pinleri eğik şekilde size geri geliyor bu hareketinden dolayı artık gigabyte anakart almama kararı aldım sizlerede duyurulur...
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El Mukteda 7 yıl demircibu
demircibu

ne kadar kaliteli olursa olsun türkiye yetkili servisi olan ARENA yüzünden gigabyte anakart ekran kartı almamaya özen gösteriyorum...
hiç bir şekilde yeni anakart vermiyor yolladığınız anakart ise tamirli yada pis kirli şekilde yada pinleri eğik şekilde size geri geliyor bu hareketinden dolayı artık gigabyte anakart almama kararı aldım sizlerede duyurulur...




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BySeLaMeT-TR 7 yıl
Ben anakartı beğendim özellikle çift bios olması harika bişey, Hem nvidia SLI Hem AMD Crossfire Destek vermesi iyi düşünülmüş tamamen yeni donanımları kullanması eski donanımmları olanlar çin kötü haber sıfır PC için güzel anakart Tabi Asus ve MSI modellerinide unutmamak lazım fazla şaşalı değil tasarım güzel çipset soğutucusuna o kadar takmadım glock marka silah tasarımı hoş bence (:
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OverClocK1ng 7 yıl
asin_19

Ben anakartı beğendim özellikle çift bios olması harika bişey, Hem nvidia SLI Hem AMD Crossfire Destek vermesi iyi düşünülmüş tamamen yeni donanımları kullanması eski donanımmları olanlar çin kötü haber sıfır PC için güzel anakart Tabi Asus ve MSI modellerinide unutmamak lazım fazla şaşalı değil tasarım güzel çipset soğutucusuna o kadar takmadım glock marka silah tasarımı hoş bence (:

Gigabyte'ta hissen mi var yoksa orada mı çalışıyorsun ?
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michael scofield77 7 yıl
sata 3 portları 2tane ise gerçekten şaka falan olmalı
ben yeni nesil sistem kuracağım diyelim alacağım hdd lerin hepsi kesinlikle sata3 olacaktır..
birde çok şağa şağalı gerek yok böyle tasarımlara
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OverClocK1ng 7 yıl
milyondabir
asus danda randıman alamadım gigabyte aynı . artık msı yada egvaya dönecem kendi adima

Ben de demin MSI Z68A-GD65 e bakıyordum da. Güzel anakart olmuş..
eVGA ya bakmaya bile gerek yok zaten. Direk alınır.
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eric13 7 yıl
bebelere anakart haha o tabanca resmi ne öyle .....
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milyondabir 7 yıl
asus danda randıman alamadım gigabyte aynı .

artık msı yada egvaya dönecem kendi adima
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met@lrock 7 yıl
creative iyi olmuş sanki.
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dodomoco 7 yıl
evga veya asus üstüne tanımam
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filteke 7 yıl
ateş pahası olur eminim
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scot 7 yıl
respire91
blackman==== üzerindeki su tabancası çok leş duruyor. Ulan bari soyut bi silah tasarımı olsaydı. bu mudur assassin simgesi. eski külüstür keleş şarjörü bile daha iyiydi
sen anakart alırken özelliklerine göre değil soğutucu tasarımına göre alıyosun heralde zaten kasan pencereli değilse gözükmücek bile eline alıp oynama şansında yok nedir bu takıntı ozaman?

Bu anakartı alacak olan kişi elbetteki o kadar parayı x79 un yüzüsuyu hürmetine vermiyor değilmi? Bu anakart tasarımımı satıyor ve hakkatten blackman haklı tabanca tasarımı şarjöre göre kötü olmuş..
Ki ben sadece x-fi yongası yüzünden bu kartı almam yani creative mi aman uzak olsun..
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