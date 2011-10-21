İşte Gigabyte'ın yeni amiral gemisi; X79 çipsetli G1.Assassin 2

Intel'in önümüzdeki ay duyuracağı yeni nesil LGA2011 platformu için anakart üreticileri artık son hazırlıklarını yapıyor. Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemciler ve X79 çipsetinden oluşan platform için Gigabyte'ın yeni amiral gemisi olarak lanse edilmesi beklenen anakartı G1.Assasin 2 resmi basın görüntüleriyle birlikte gün ışığına çıktı.

Kullanılan renkler ve özel teknolojiler itibariyle genel olarak X58 çipsetli G1.Assassin modeliyle büyük benzerlikler taşıyan yeni modelde en dikkat çekici farklılıkların başında ilk modelde şarjör şeklinde tasarlanan çipset soğutucusunun yeni anakartla birlikte tamamiyle silaha dönüşmesi geliyor. Intel'in Sandy Bridge-E serisi Core i7-3960X, Core i7-3930K ve Core i7-3820 modellerine tam destek sunan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve yüksek hızda dört kanal DDR3 bellek kurulumuna olanak tanınıyor.

Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen G1.Assassin 2, üç adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve hem AMD Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor. Oyunculara özel olarak Killer 2100 entegre ağ işlemcisi ve Creative'in X-Fi ses çipi ile gelen anakartta iki adet BIOS bulunuyor ve bu sayede iki farklı profil ayarı kullanılabiliyor ya da aktif BIOS'da herhangi bir sıkıntı yaşandığı kullanıcılar diğe BIOS'a geçiş yaparak çalışmaya devam edebiliyorlar.

X79 çipseti tarafından kontrol edilen iki adet SATA-III ve dört adet SATA-II portu ile gelen anakartın hız aşırtma odaklı gelişmiş BIOS seçenekleri ile geleceği ve UEFI BIOS ile kullanıcıların gelişmiş sistem ayarlarını fare yardımıyla grafik tabanlı bir arayüzde yapmasına olanak tanıyacak. Gigabyte G1.Assassin 2'ye ait kapsamlı bilgilerin ilerleyen günlerde muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.