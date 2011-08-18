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İşte Radeon HD 7000 serisinin çıkış tarihi [özel röportaj]

7 yıl
189,4b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Kepler mimarisini temel alan GeForce 600 serisi ekran kartlarının önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunulacağı firma tarafından resmi olarak doğrulandı. AMD tarafında ise Radeon HD 7000 serisi için belirsizlik sürüyor ve kimi kaynaklar, 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının son çeyrekte pazarda olacağını belirtiyor.
Sadece AMD tabanlı ekran kartları üreten ve bu açıdan firmanın "ayrıcalıklı" iş ortaklarından birisi olan PowerColor'ın üst yöneticilerinden Elaine Liao ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik ve Radeon HD 7000 serisinin çıkış tarihini sorduk. Oldukça samimi açıklamalar yapan Liao yeni nesil ekran kartlarının çıkış tarihi hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu. 
Röportajımızda HD 7000 serisinin çıkış tarihine ek olarak PowerColor'ın yeni ekran kartları,Fusion platformuna bakışı ve gelecek stratejileri üzerine de konuştuk. 
 

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
do you like istanbul and şişkebap? bıkmadıkmı bu sorulardan :D
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Pardus Linux 7 yıl
Erdi Abi'ye helal olsun vallaha İngilizce'yi Türkçe'den daha iyi konuşuyor, dünya çapında büyüyen bir Türk Bilişim sistesine gerçekten yakışan bir adam çalışkan ve işini bilen bir profesyonel.Gerçi Mesut Abi olsun, Erdinç Abi olsun, Kaan Abi olsun, Erdi Abi'den aşağı kalır yanları yok ama Erdi Abi her şeyin peşinden kendi koşuyor ve tutuğunu koparıyor deyim yerindeyse, elinin uzanmadığı yönetici yok neredeyse böylece Türkiye'yide tanıtmış oluyorlar bir şekilde dışarıya, hatta bir çok teknolji ürünün DH sayesinde ülkemize girdiğini sanıyorum yaptıkları incelemelerle ve röportajlarla firmalarda ülkemizde bir merak uyandırıyorlar hem firmaların ürünlerini tanıtmış oluyorlar hemde kullancılara yardımcı oluyorlar, bu nedenle hem DH'yi hem ekibini seviyorum gerçekten büyük işler başarıyorlar...
Erdi Abi'ye helal olsun vallaha İngilizce'yi Türkçe'den daha iyi konuşuyor, dünya çapında büyüyen bir Türk Bilişim sistesine gerçekten yakışan bir adam çalışka...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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oguzhan 7 yıl
28 veya 32nm ile üretilmeyecekse, HD7000 serisi bana büyük bir anlam ifade etmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +17
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epoxy81 7 yıl
bu temizlikçi kılıklı karı kim :D
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BoSS03 7 yıl
tamm güzel her şeyde arkadaşlar bu nasıl müdür arkadaş anlayamadım ki giyinişe bakınız tabi ki de düşünce olarak nasıl bilgisi var bilemem ancak sokakdan geçen birinin önüne çıkılıp oraya konulmuş gibi inanılacak gibi değil :S
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Tensi 7 yıl
Roportajin ilk 1 dakikasi welcome, do you like siskebap? 5. dakikadan sonra 6xxx serisine , atlayarak gidip baktigimda en son 5xxx serisi islemcilere gecmislerdi. 7xxx icin 1-5 dakika arasini seyredin, gerisini izlemeye gerek yok. :D
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turanlib 7 yıl
Bu ekran kartlarına merak saran kafalar sizin aklınız çarçuramı çalışıyor.Sırf 100/5-10 fark performans elde edeceğim diye delice her çıkan ürünün peşindenden ahmakça koşuyorsunuz hiç bunun sonu uçurum diyen yok.Paranız bolsa sonsuz ahiret hayatına yatırım yapında Allahu Tealada size günahlarınızdan dolayı size merhamet etsin!...
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arseniCem 7 yıl
nvidia nın benim gözümde en büyük handikapı hala güç tüketimi. güç tüketimini kepler de yenebilirse amd yi zor günler bekleyebilir. zira birçok kişi güö tüketimi konusunda başarısı ve biraz daha makul fiyatlar nedeniyle amd yi tercih ediyor. eğer güçlü bir mimari gelmesse amd den fiyat konusunda zor zamanlar bekleyeiblir tüketiciyi
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FrontLiner 7 yıl
%1.5 performans artışı olacak nedir? Kadın orada 1.5 oranında artış olacak diyor; ki bu %50 performans artışı demek.
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DH Misafiri 7 yıl
Ikisininde ingilizcesi birbirinden kirik.
Kadinin oyunla alakasi yok ingilizce desen yerlerde, bunun sattigi kart'dan neolucak
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vidoko 7 yıl
kadın uluslar arası satış sorumlusu ancak, giyimi duruşu hiç iş kadınıa benzemiyor .demekki kadın işini iyi yapıyor :))
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turindebrouche 7 yıl
oha yoruma bak ya yalakalikta son nokta : )
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jashthc 7 yıl
ati cephesinde his ve sapphire varken powercolorun sadece fiyat anlamında daha ucuz oldugundan satabilecegine inanıyorum en azından türkiyede. ancak pasif sogutmada iyi olduklarını duymustum gercekten. 6850 pasif sogutma gercekten cok iddalı olmus. keske yük altındaki sıcaklık degerlerinden de bahsetseymis o kadar reklam yaptı:)))
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Anonymous 7 yıl
videoda sorun var hd ve sd her ikisinde de uyarı alıyorum.
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