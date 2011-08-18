İşte Radeon HD 7000 serisinin çıkış tarihi [özel röportaj]

Nvidia'nın Kepler mimarisini temel alan GeForce 600 serisi ekran kartlarının önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunulacağı firma tarafından resmi olarak doğrulandı. AMD tarafında ise Radeon HD 7000 serisi için belirsizlik sürüyor ve kimi kaynaklar, 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının son çeyrekte pazarda olacağını belirtiyor.

Sadece AMD tabanlı ekran kartları üreten ve bu açıdan firmanın "ayrıcalıklı" iş ortaklarından birisi olan PowerColor'ın üst yöneticilerinden Elaine Liao ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik ve Radeon HD 7000 serisinin çıkış tarihini sorduk. Oldukça samimi açıklamalar yapan Liao yeni nesil ekran kartlarının çıkış tarihi hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu.

Röportajımızda HD 7000 serisinin çıkış tarihine ek olarak PowerColor'ın yeni ekran kartları,Fusion platformuna bakışı ve gelecek stratejileri üzerine de konuştuk.