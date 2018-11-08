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İşte Samsung'un yeni Android arayüzü | One UI

6 ay
20,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un akıllı telefonları için geliştirdiği One UI arayüzünü Türkiye'de ilk kez kullandık ve detaylarını u videoda anlattık. Bakalım Samsung'un yeni arayüzü kullanıcılara neler sunuyor.

Samsung akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni arayüzü One UI'ı tanıttı. Duyurunun yapıldığı Samsung Developer Conference'ı yerinde takip eden tek yayın olarak Samsung'un yeni Android arayüzünü ilk kez denedik ve altı çizilen özellikleri u videoda ekranlarınıza getirdik. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OnizukaSensei 6 ay en beğenilen
Dun Sammobile sitesinin inceleme videosunda sesiniz duyuluyordu. O andan beri sizin inceleme videonuzun gelmesini bekliyordum. Tesekkurler.
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Amd64x2 6 ay
Galeride kilitlenmeyi başardı yine
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DH Misafiri 3 ay
Telefon arama bölümündeki o ozellikler benim Huawei Mate 10 telefonumda zaten var.Bu yenilik değil ki.Telefonumun en sevdiği yanları stabil çalişması,kamerası,şarjının uzun gitmesi bir telefondan daha ne istenir ki.
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DH Misafiri 3 ay
Telefon menüsündeki o özellikler benim Huawei Mate 10 da zaten var.Bunun neresi yenilik bir daha asla Samsung almam.Kamerası, stabil çalışması, şarjının uzun gitmesi bir telefonda olması gereken özellikler bu da beni telefonumda var. Sizlerede tavsiye ederim.
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DH Misafiri 6 ay
bu yeni ara yuz samsung galaxy s8 icin gelicek mi
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DH Misafiri 6 ay
Yurt dışından telefon getirme 500 tl oldu!!!!
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Sebnem Ferah 6 ay
Şu reklam seslerine bi ayar çekin ya kulağım patlayacak sonunda
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Celonfix 6 ay
Şu donanımla bile hala kitlenmeyi başarıyor samsung. Saf android deneyimi bir başka. LG G3 Lineage Os 16 (Android 9) ile çok daha akıcı ve stabil bir deneyim sunuyor videodakinden.
1 Yanıt Yanıtla +1
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intel7mix 6 ay Celonfix
G3 bile iyi deneyim varsa helal olsun kaç yıllık cihaz demek ki saf arayüze ihtiyacı varmış.
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susesa 6 ay
Bir kere akıcı değil, video esnasında bir kaç kez donduğunu gördüm. Uygulamalarda seçeneklerin alta alınması fikri güze, ne zamandır kim yapacak diye bekliyordum ama bir Samsung klasiği olarak tutarsızlık var. Mesela ajanda uygulamasında bu olay atlanmış.
Her şeye rağmen, ağzına sağlık Erdi
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astegon 6 ay
Peeeh çok da bir gelişme olmamış mevcut cihazlar için. Makyaj olmuş. Foldable'lar için nasıl olacak merakla bekliyorum.
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yorumculuklar 6 ay
Mantık güzel fakat uygulama konusunda eksiklikler var. Telefon uygulamasının arama çubuğu yukarıda kalmış mesela, bunun yerine alt köşeye bir arama düğmesi sıkıştırılabilirdi.
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qoqoCAN 6 ay
öff devrim devrim.
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