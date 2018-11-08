İşte Samsung'un yeni Android arayüzü | One UI

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un akıllı telefonları için geliştirdiği One UI arayüzünü Türkiye'de ilk kez kullandık ve detaylarını u videoda anlattık. Bakalım Samsung'un yeni arayüzü kullanıcılara neler sunuyor.
Samsung akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni arayüzü One UI'ı tanıttı. Duyurunun yapıldığı Samsung Developer Conference'ı yerinde takip eden tek yayın olarak Samsung'un yeni Android arayüzünü ilk kez denedik ve altı çizilen özellikleri u videoda ekranlarınıza getirdik.
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Her şeye rağmen, ağzına sağlık Erdi