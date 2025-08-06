2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in ikici nesil T-Roc'u Ağustos sonunda tanıtması ve Eylül ayında Münih Otomobil Fuarı'nda ilk kez gözler önüne çıkarması bekleniyor. Yenilenen yüzüyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlan aracın dış tasarımı ve iç mekanı şimdiden gün yüzüne çıktı. Kaynağı belirtilmeyen fotoğraflar Çinli AutoHome internet sitesinden geliyor.

Tam Boyutta Gör

Yeni T-Roc, Volkswagen'in güncel tasarım dilini benimsemiş. Buna paralel olarak hem VW Golf hem de markanın elektrikli SUV modelleriyle benzerlikler taşıyor. Dinamik silüetini koruyan model, arka sütunlarda yapılan yenilikler, siyah dekoratif unsurlarla zenginleştirilmiş agresif görünümlü tamponlar ve LED şeritler gibi modern detaylara sahip. Aydınlatmalı Volkswagen logoları ise araca şık bir dokunuş katmış.

Tam Boyutta Gör

İç tasarım ve motor seçenekleri

İç tasarımda da mevcut Volkswagen modellerinin çizgileri korunmuş. Yeni bir gösterge paneli, daha büyük multimedya ekranı ve fiziksel düğmelere sahip üç kollu direksiyon simidi göze çarpıyor. Alman marka bu arcında da iç mekan deneyimini hem teknolojik hem de kullanıcı dostu hale getirmeyi hedeflemiş.

Tam Boyutta Gör

Kaynağa göre yeni T-Roc'un motor yelpazesi 48V hafif hibrit sistemle desteklenen içten yanmalı motorlardan oluşacak (bagaj kapağındaki "eTSI" amblemi buna işaret ediyor). Ayrıca şarj edilebilir hibrit versiyonunun da gelebileceği belirtiliyor. Motor yelpazesinin Golf ile benzerlik göstermesi muhtemel. Tüm detayları öğrenebilmemiz için aracın resmi tanıtımını beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un dış ve iç tasarımı sızdırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: