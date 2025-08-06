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    Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un dış ve iç tasarımı sızdırıldı

    Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un Ağustos sonunda tanıtılması bekleniyor. Resmi lansman öncesinde aracın dış ve iç tasarımını gösteren fotoğraflar internete düştü.

    Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un dış ve iç tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in ikici nesil T-Roc'u Ağustos sonunda tanıtması ve Eylül ayında Münih Otomobil Fuarı'nda ilk kez gözler önüne çıkarması bekleniyor. Yenilenen yüzüyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlan aracın dış tasarımı ve iç mekanı şimdiden gün yüzüne çıktı. Kaynağı belirtilmeyen fotoğraflar Çinli AutoHome internet sitesinden geliyor.

    Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un dış ve iç tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Yeni T-Roc, Volkswagen'in güncel tasarım dilini benimsemiş. Buna paralel olarak hem VW Golf hem de markanın elektrikli SUV modelleriyle benzerlikler taşıyor. Dinamik silüetini koruyan model, arka sütunlarda yapılan yenilikler, siyah dekoratif unsurlarla zenginleştirilmiş agresif görünümlü tamponlar ve LED şeritler gibi modern detaylara sahip. Aydınlatmalı Volkswagen logoları ise araca şık bir dokunuş katmış.

    Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un dış ve iç tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    İç tasarım ve motor seçenekleri

    İç tasarımda da mevcut Volkswagen modellerinin çizgileri korunmuş. Yeni bir gösterge paneli, daha büyük multimedya ekranı ve fiziksel düğmelere sahip üç kollu direksiyon simidi göze çarpıyor. Alman marka bu arcında da iç mekan deneyimini hem teknolojik hem de kullanıcı dostu hale getirmeyi hedeflemiş.

    Yeni nesil Volkswagen T-Roc'un dış ve iç tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Kaynağa göre yeni T-Roc'un motor yelpazesi 48V hafif hibrit sistemle desteklenen içten yanmalı motorlardan oluşacak (bagaj kapağındaki "eTSI" amblemi buna işaret ediyor). Ayrıca şarj edilebilir hibrit versiyonunun da gelebileceği belirtiliyor. Motor yelpazesinin Golf ile benzerlik göstermesi muhtemel. Tüm detayları öğrenebilmemiz için aracın resmi tanıtımını beklememiz gerekecek.

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