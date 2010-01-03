İşte AMD'nin 2010 için planladığı ürün öncelikleri

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Intel'in yeni yıla hızlı başladığını ve 17 yeni işlemciyle birlikte 7 yeni yonga seti ve 3 yeni WiFi kartını duyurmaya hazırlandığını belirtmiştik. Peki yeni yılda AMD neler yapacak ? AMD'nin güncel programına göre firma yıl içerisinde dört yeni platform lanse edecek ki bunlar masaüstü sistemler için hazırlanan Leo ve Dorado ile dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Danube ve Nile platformları olacak.

Bahsi geçen platformlar kapsamında yeni işlemci ve çipset modellerini de tanıtacak olan AMD, örneğin 6 çekirdekli Phenom II X6 modellerini Leo, Champlain kod adını taşıyan dört çekirdekli mobil işlemcilerini de Danube platformu kapsamında anons edecek. Dizüstü bilgisayarlara daha önce olmadığı kadar fazla ağırlık vermek isteyen firma hem performans hem de pil süresinde en az %25 kazanım hedefliyor.

Endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan ve an itibariyle bu çözümlere sahip tek üretici olan AMD, yıl içerisinde ekran kartları için yazılım tarafındaki çalışmalarına hız verecek ve hem OpenCL hem de DirectCompute 11 için genişletilmiş geliştirme araçları sunacak. Ayrıca firma geliştirilmiş donanım-yazılım optimizasyonuyla daha yüksek grafik performansı sunmayı da planlıyor.

AMD'nin yeni yıl için planladığı yeniliklerin önemli bir kısmı da sunucu sistemler oluşturuyor zira firma 12 çekirdekli Opteron işlemcilerini Mart ayında pazara sunmayı planlıyor. Öte tarafta enerji verimliliği geliştirilmiş EE serisi yeni Opteron modelleri de planlayan AMD, Bulldozer tabanlı yeni nesil çözümler öncesinde sunucu pazarındaki pozisyonunu geliştirmeyi ve yeni çözümlerle daha fazla pazar payı elde etmeyi umuyor.

Yine endüstride ilk defa DirectX 11 destekli mobil grafik yongalarını duyuracak olan AMD öte tarafta 3D Blu-ray gibi yeni nesil çoklu ortam teknolojilerini de 2010 içerisinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Üzerinde 6 adet mini DisplayPort konnektörü bulunan Eyefinity6 isimli ekran kartı model veya modellerini de sene içerisinde duyurması beklenen AMD, uzun bir aradan sonra ilk defa bu yıl kârlı bir operasyon olmayı umuyor.