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İşte AMD'nin 2010 için planladığı ürün öncelikleri

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte AMD'nin 2010 için planladığı ürün öncelikleri
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Intel'in yeni yıla hızlı başladığını ve 17 yeni işlemciyle birlikte 7 yeni yonga seti ve 3 yeni WiFi kartını duyurmaya hazırlandığını belirtmiştik. Peki yeni yılda AMD neler yapacak ? AMD'nin güncel programına göre firma yıl içerisinde dört yeni platform lanse edecek ki bunlar masaüstü sistemler için hazırlanan Leo ve Dorado ile dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Danube ve Nile platformları olacak.

Bahsi geçen platformlar kapsamında yeni işlemci ve çipset modellerini de tanıtacak olan AMD, örneğin 6 çekirdekli Phenom II X6 modellerini Leo, Champlain kod adını taşıyan dört çekirdekli mobil işlemcilerini de Danube platformu kapsamında anons edecek. Dizüstü bilgisayarlara daha önce olmadığı kadar fazla ağırlık vermek isteyen firma hem performans hem de pil süresinde en az %25 kazanım hedefliyor.

Endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan ve an itibariyle bu çözümlere sahip tek üretici olan AMD, yıl içerisinde ekran kartları için yazılım tarafındaki çalışmalarına hız verecek ve hem OpenCL hem de DirectCompute 11 için genişletilmiş geliştirme araçları sunacak. Ayrıca firma geliştirilmiş donanım-yazılım optimizasyonuyla daha yüksek grafik performansı sunmayı da planlıyor.

AMD'nin yeni yıl için planladığı yeniliklerin önemli bir kısmı da sunucu sistemler oluşturuyor zira firma 12 çekirdekli Opteron işlemcilerini Mart ayında pazara sunmayı planlıyor. Öte tarafta enerji verimliliği geliştirilmiş EE serisi yeni Opteron modelleri de planlayan AMD, Bulldozer tabanlı yeni nesil çözümler öncesinde sunucu pazarındaki pozisyonunu geliştirmeyi ve yeni çözümlerle daha fazla pazar payı elde etmeyi umuyor.

Yine endüstride ilk defa DirectX 11 destekli mobil grafik yongalarını duyuracak olan AMD öte tarafta 3D Blu-ray gibi yeni nesil çoklu ortam teknolojilerini de 2010 içerisinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Üzerinde 6 adet mini DisplayPort konnektörü bulunan Eyefinity6 isimli ekran kartı model veya modellerini de sene içerisinde duyurması beklenen AMD, uzun bir aradan sonra ilk defa bu yıl kârlı bir operasyon olmayı umuyor.


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kuruwa 9 yıl
amd en azından ürün segmeti ile 32 nm reye geçse daha iyi olurdu ama geçemedi 45 nm de 12 cekirdek güzel gerçekten masa üstünede aynı zamanda girse win 7 ne tatlı çalısırdı ama 32 nm de daha güzel olurdu aslında
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taner11 9 yıl
intel cpu ve vga lı notebook almayın arkadaşlar ne olur yani
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sahafiec 9 yıl
intel cpu ve vga lı notebook almayın arkadaşlar ne olur yani


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XivA 9 yıl
high k ile athlon64 deki gibi fark atacağına inanıyorum. şuan ucuk bir fark yok. he ucuk fark şurda var intelin üst segment fiyatlarında ucuk fark var.
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ufuks36 9 yıl
Bilende bilmeyende AMD hakkında yorum yazıyor,Arkadaş yukarıda çok güzel bir yazı döşenmiş bütün kalbimle katılıyorum.
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AburCubur 9 yıl
Merak ediyorum "Amd'nin intele rakip olması imkansız" muhabbetini nasıl ve hangi mantıkla söyleyebiliyorsunuz. Ya milyonlarca insan kör yada bizim forumda bi iki kişi kendini deha sanıyor. Bazılarının bu denli intel fanatikliği artık rahatsızlık verici olmaya başladı. Yazmadan edemiycem.
Bu zavazingo üç segmentten oluşmuyormu, giriş ve orta segmentte intelin tüm modellerinin muadilleri Amd'ye ait değilmi? Hatta daha performanslı ve daha uygun fiyatlı ürünleri yokmu? High end'de satış yapamazsan para kazanamazsın diye bir kaidemi var? High end de modelin yoksa, diğer iki segmentte intele sapladığın ürünlerin satılmayacak diye bir kanun mu var? Azcık objektif olabilen herkes Amd nin intele 2 segmentte de çelme taktığını yorumlar. Her Amd haberinde küçümsediğiniz adamlar sadece intel gibi bir firmayla ugraşmıyor, Nvidia gibi bir devle de rekabet halinde... An itibariyle Nvidia dan da önde.Bırakın da artık tek kanalda intele rakip olmasın. Ama pardon size göre Amd, vga'yı her denemesinde ağzına yüzüne bulaştıran intele hiçbirşekilde rakip olamaz.
Daha fazla komik olmayın.
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Feryancı61 9 yıl

AburCubur

Merak ediyorum "Amd'nin intele rakip olması imkansız" muhabbetini nasıl ve hangi mantıkla söyleyebiliyorsunuz. Ya milyonlarca insan kör yada bizim forumda bi iki kişi kendini deha sanıyor. Bazılarının bu denli intel fanatikliği artık rahatsızlık verici olmaya başladı. Yazmadan edemiycem.

Bu zavazingo üç segmentten oluşmuyormu, giriş ve orta segmentte intelin tüm modellerinin muadilleri Amd'ye ait değilmi? Hatta daha performanslı ve daha uygun fiyatlı ürünleri yokmu? High end'de satış yapamazsan para kazanamazsın diye bir kaidemi var? High end de modelin yoksa, diğer iki segmentte intele sapladığın ürünlerin satılmayacak diye bir kanun mu var? Azcık objektif olabilen herkes Amd nin intele 2 segmentte de çelme taktığını yorumlar. Her Amd haberinde küçümsediğiniz adamlar sadece intel gibi bir firmayla ugraşmıyor, Nvidia gibi bir devle de rekabet halinde... An itibariyle Nvidia dan da önde.Bırakın da artık tek kanalda intele rakip olmasın. Ama pardon size göre Amd, vga'yı her denemesinde ağzına yüzüne bulaştıran intele hiçbirşekilde rakip olamaz.

Daha fazla komik olmayın.




Yerinde yorum olmuş hocam ağzına sağlık.
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sgnr 9 yıl
Amd i7 lere opteronlarla cevap vericek. Şu an için yeni bi phenom çıkarmadı iyide yaptı amd her zaman kullancı dostu oldu fiyat konusunda bir işlemciye o kadar para vermekte değişik zaten.
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toonjai 9 yıl
@ N-ONE
tıpkı intelin bir kaç sene önce amd yi çok çok gerilerden takip ettiği gibi değil mi?
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sadtneverdie 9 yıl

toonjai

@ N-ONE
tıpkı intelin bir kaç sene önce amd yi çok çok gerilerden takip ettiği gibi değil mi?

ona rehavet deniyor :) bence intel tekrar aynı duruma düşebilir. tarih tekerrürden ibarettir. amd inteli ancak belirli aralıkalrala zorlayabilir %80 apzar payı ve dev bir mali yapıyla amd nin intele rakip olması imkansız. kaldı ki ekran kartları iyi iş çıkartmamış olsa amd nin ilk kez kar açıklama planları yapması bile mümkün olmayacaktı.
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N-0NE 9 yıl
Amd intelle sadece orta-alt seviyede yarışabiliyor.i7'ye bi cevap bile veremedi amd daha.İnteli 2 teknoloji geriden takip ediyorlar....
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XivA 9 yıl
inanıyorum amd eger ugrassa (tekelcilik de dahil) dizüstünde rakibi kimse olamaz çünkü onboard gpu da eşi yok.
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Batuist 9 yıl
intelin atom işlemcisine rakip çıkarması lazım.. özellikle yüksek satış rakamlarına ulaşan netbooklar için ve önümüzdeki yılların yeni trandi olacak tablet PCler için intelin atom işlemcisi gibi bir işlemci çıkarması lazım...
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sahafiec 9 yıl
çok iyi gidiyor AMD, rekabet kızışacak bu da fiyat indirimleri demektir.
kalsın paracıklar cepte...
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