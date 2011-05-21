İşte dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayarı; Maingear eX-L17

Özel tasarımlı bilgisayarlar konusunda uzmanlaşan Maingear, dünyanın en hızlı seri üretim dizüstü bilgisayarına imza attı. eX-L17 adı verilen yeni model, sahip olduğu güçlü donanım özellikleri ve yüksek çalışma frekansına sahip Sandy Bridge tabanlı mobil işlemcisiyle en hızlı dizüstü bilgisayar unvanını elde etme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Dizüstü bilgisayarlar kadar pek çok masaüstü bilgisayarlar için de tehdit oluşturan 17.3-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayara, 4.8GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2920XM işlemcisi güç veriyor. Standart olarak 2.5GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 ile 3.5GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen çarpan kilid açık işlemci, Maingear mühendisleri tarafından 4.8GHz'e hız aşırtılmış. Yani işlemcinin yük altında ulaşabildiği en yüksek frekans değerinde 1300MHz gibi oldukça yüksek bir arttırıma gidildiğini görüyoruz.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen yüksek frekanslı işlemcisiyle öne çıkan eX-L17'nin diğer donanım özellikleri de oldukça iddialı. Ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GTX 485M 2GB GDDR5 çözümünü kullanan sisteme 16GB DDR3 bellek eşlik ediyor. Dilendiği takdirde iki adet optik sürücü ile konfigüre edilebilen sistemede depolama sürücüsü olarak OCZ'nin 480GB kapasiteli Vertex 3 SSD sürücüsünün çiftine yer veilirken, Intel ve yine OCZ'nin daha düşük kapasiteli SSD sürücüleri de alınabiliyor.17.3-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED backlit tabanlı 120Hz ekrana sahip olan ve Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek sunan dizüstü bilgisayara 8 hücreli pil güç veriyor. Bu sınıftaki diğer pek çok dizüstü bilgisayarda olduğu gibi performansın taşınabilirlikten önce geldiği sistemin ağırlığı 3.9 Kg. Sistem her gün taşınmaya pek müsait olmasa da dilendiği takdirde oyun turnuvaları veya ev partilerine taşınma olanağı tanımakta.

Maingear eX-L17'nin Amerika'daki satış fiyatı 2659 dolar seviyesinden başlıyor ve konfigürasyona göre bu fiyat 8415 dolara kadar çıkabiliyor.