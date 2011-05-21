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İşte dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayarı; Maingear eX-L17

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
95,3b
1
59
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel tasarımlı bilgisayarlar konusunda uzmanlaşan Maingear, dünyanın en hızlı seri üretim dizüstü bilgisayarına imza attı. eX-L17 adı verilen yeni model, sahip olduğu güçlü donanım özellikleri ve yüksek çalışma frekansına sahip Sandy Bridge tabanlı mobil işlemcisiyle en hızlı dizüstü bilgisayar unvanını elde etme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Dizüstü bilgisayarlar kadar pek çok masaüstü bilgisayarlar için de tehdit oluşturan 17.3-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayara, 4.8GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2920XM işlemcisi güç veriyor. Standart olarak 2.5GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 ile 3.5GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen çarpan kilid açık işlemci, Maingear mühendisleri tarafından 4.8GHz'e hız aşırtılmış. Yani işlemcinin yük altında ulaşabildiği en yüksek frekans değerinde 1300MHz gibi oldukça yüksek bir arttırıma gidildiğini görüyoruz.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen yüksek frekanslı işlemcisiyle öne çıkan eX-L17'nin diğer donanım özellikleri de oldukça iddialı. Ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GTX 485M 2GB GDDR5 çözümünü kullanan sisteme 16GB DDR3 bellek eşlik ediyor. Dilendiği takdirde iki adet optik sürücü ile konfigüre edilebilen sistemede depolama sürücüsü olarak OCZ'nin 480GB kapasiteli Vertex 3 SSD sürücüsünün çiftine yer veilirken, Intel ve yine OCZ'nin daha düşük kapasiteli SSD sürücüleri de alınabiliyor.17.3-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde LED backlit tabanlı 120Hz ekrana sahip olan ve Nvidia'nın 3DVision teknolojisine destek sunan dizüstü bilgisayara 8 hücreli pil güç veriyor. Bu sınıftaki diğer pek çok dizüstü bilgisayarda olduğu gibi performansın taşınabilirlikten önce geldiği sistemin ağırlığı 3.9 Kg. Sistem her gün taşınmaya pek müsait olmasa da dilendiği takdirde oyun turnuvaları veya ev partilerine taşınma olanağı tanımakta.

Maingear eX-L17'nin Amerika'daki satış fiyatı 2659 dolar seviyesinden başlıyor ve konfigürasyona göre bu fiyat 8415 dolara kadar çıkabiliyor.

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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
fakirler biz çıkalım konudan :D
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xxxx1 8 yıl
Mac lere 5000 tl ve üstü sayanlar hiç olumsuz bir şey yazmasın,sıkarım ayaklarına...
1 Yanıt Yanıtla +16
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furkanxtr 8 yıl

serhat_katliam

estetik yok,tasarım yok.
Kesinlikle almanın manası yok.

Performansı için alınır.
1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
Haşin_ErKeK 5 yıl
Fakirler yorumlarıyla kendini belli ediyo şöminemin yaninda
puromu içip viskimi yudumlarken yaptıkları yorumları ,zevkle seyrediyorum.
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bks35 5 yıl
ooooo hort.Alırım bi dal
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TChamza 5 yıl
NE KADAR HIZLI OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ DENEMEDEN DE BİLEMEYİZ
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DH Misafiri 8 yıl
Monster laptop'lardan bilginiz yok sanırım.
Toplam Fiyat :11.684,99 USD + KDV
Satış Fiyatı :21.923,37 TL KDV Dahil :)
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Phantom7 8 yıl
Amerikada fiyatı 2000 $ dan başlıyorsa burada olsa 5000tl den başlar herhalde
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Recharged 8 yıl

DH Misafiri

Monster laptop'lardan bilginiz yok sanırım.

Toplam Fiyat :11.684,99 USD + KDV

Satış Fiyatı :21.923,37 TL KDV Dahil :)


Alan kaç kişi var acaba ?
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yasinemir 8 yıl
Gavur yapıyor arkadaş
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fuckulteli 8 yıl
Aylık geliriniz 10-15 bin lira yine almaz mısınız? Tamam yine almıyorsunuz, o zaman yıllık 1-2 milyon liralık net kâr yapan bir işletmeniz var o zaman yine mi almazsınız?
Devlet memuru alsın, öğrenci alsın diye yapmıyorlar ki bu aletleri.. Parası olanlar, performansı yanında taşımak isteyenler için yapıyorlar..
Öğrenci adama sorsan yağsız 2 kg kuşbaşı alırmısın diye, yok ben kıyma veya tavuk göğüs alırım der.. :D
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ogkasa 8 yıl
maclere verilir 5000 tl ve üstü çünkü onlar gerçekten dizüstü yani şarzıydı donanımıydı herşeyi ideal ama bunun şarjının ben o hızlarda 1 saat dayanacağına gözümle görmeden inanmam. Şarjla Bi saata çalışamayan bilgisayarada dizüstü demem
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createemir 8 yıl
Gereksiz.O parayı Laptop'a verene kadar çok daha iyi masaüstü toplarım.
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xer13 8 yıl
maingear deyince dizüstü tarafını okumamış sayıp araba markası olarak düşündüm bu fiyata anca araba olur.maingear 1.7
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::Ashes:: 8 yıl
Monster'in i7'li 5870m'li 17.3'' dizüstü bilgisayarı var 2500tl'ye..
biraz zaman bekleyip sata3 600mb/sn okuma yazma hızı sunan 120gb SSD alınır + 500gb Hdd ile kullanılır..
bunlara gereksiz para vermenin anlamı yok gtx485m ile 5870 arasında çok fark yok 5870 çok daha az güç tüketiyor böylelikle taşınabilirlikte pil ömrüde artıyor..
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