İşte dünyanın en pahalı tablet bilgisayarı

Apple iPad, Camael Diamonds isimli mücevher firması tarafından gerçekleştirilen özel bir çalışma ile dünyanın en pahalı tablet bilgisayarı haline getirildi. Teknik özellikleri açısından standart bir iPad'den hiç bir farkı bulunmayan tablet, etrafına yerleştirilen 300 karatlık elmaslar ve 18 karat ayarında 1 Kg altın işlenen özel kaplamasına ek olarak siyah elmaslarla kaplı home butonu ile diğer bütün tabletlerden ayrılmayı başarıyor.