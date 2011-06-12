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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte dünyanın en pahalı tablet bilgisayarı

7 yıl
31b
1
58
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple iPad, Camael Diamonds isimli mücevher firması tarafından gerçekleştirilen özel bir çalışma ile dünyanın en pahalı tablet bilgisayarı haline getirildi. Teknik özellikleri açısından standart  bir iPad'den hiç bir farkı bulunmayan tablet, etrafına yerleştirilen 300 karatlık elmaslar ve 18 karat ayarında 1 Kg altın işlenen özel kaplamasına ek olarak siyah elmaslarla kaplı  home butonu ile diğer bütün tabletlerden ayrılmayı başarıyor.

1.2 milyon dolarlık satış fiyatıyla aynı zamanda  dünyanın en pahalı tüketici elektroniği ürünleri arasına giren tablet bilgisayar, 1GHz hızında A4 işlemciden güç alıyor, 256MB RAM  ve iOS işletim sistemiyle geliyor.


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Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
"Eşeğe altın semer vursan eşek gene eşek"
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monsieurje 7 yıl
"teknik açidan standart bir iPad 2'den farki yok" denmis ama resimdeki iPad 1.. ne ayak?
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Einstein 7 yıl
1 kilogram altın varmış. Taşınabilirlik 0.
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DH Misafiri 3 yıl
parasına degmez ya
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DH Misafiri 4 yıl
çok kötü haaaaaaaaaa
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W.Amadeus 4 yıl
Bu cihaz satılmak için değil, firmanın reklamı için yapılmış herhalde.
İstersen dünyanın en zengini ol, bunu almak için ruh hastası olmak lazım.
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DH Misafiri 7 yıl
1.2 milyon dolarmış gülesim geliyo 2000 tl lik leptopu zor aldık hayat zaten okadar parası olanlara hitap ediyo herşey onlar için 1.2 milyon dolar değil 5.000 tl de olsa alamayız gene :))))))))))))
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séquestre 7 yıl
Parası olan alır , güzel de olmuş ..
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kymelria 7 yıl
dubaideki storeda (tabi varsa) kapış kapış gider.

Bazıları da yazmıs "o kadar para vercem flashlı sitelere giremicem".
O kadar para veren adam cihazi gosteriş için alıyor, bizim zugurtler de bahane arıyor. Sanki kendi alacak da bu yuzden vazgecmiş gibi :))

işin diger boyutu bunu alan adam flash eksikligini hissederse gider adobe'u satın alır :)))



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SpyAnaconda 7 yıl
Firaristt
Ferrari 458 Italia kaç lira? Bu kaç lira? Yapmayın gözünüzü seveyim..Hava atmak için anca alınır alıcısı kim olur o da muamma...

adam ferrariyi zaten alıyo bide bunu çekiyo para bol
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met@lrock 7 yıl
Bir iPad yerine her saniyenizin tereddutle gecirecek bir cihaz almis oluyorsunuz. Acaba çalınırmı, taşı düşmüş ola bilirmi dur bi sayayim gibisinden :)
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Zordion 7 yıl
Resim sahte.
Alet iPad 1 ancak ikonlara göre iPad 2.zaten kamera da gözükmüyor.
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Klasör.:X:. 7 yıl

Zordion

Resim sahte.
Alet iPad 1 ancak ikonlara göre iPad 2.zaten kamera da gözükmüyor.

0.7mp kamereyı görmemiş olman normal
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alpa07 7 yıl
para var huzur var
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Fashionality 7 yıl
şimdi bunda flash yok diyenler çıkacaktır


bu arada "var mı peki ?" diye soracak aynştaynlar olabilir diyerekten yazayım dedim evet YOK
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Zuko 7 yıl

alpa07

para var huzur var


Ne huzuru be, ne yapacam bunu alıp. Işıkları gözümü ağrıtır valla. Hani kedi ulaşamadığı ciğere pis dermiş durumu da değil. Sevmiyorum böyle şeyleri hiç.
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Menow 7 yıl
Düğüne giderken vazgeçilmez aksesuar
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