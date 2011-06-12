İşte dünyanın en pahalı tablet bilgisayarı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple iPad, Camael Diamonds isimli mücevher firması tarafından gerçekleştirilen özel bir çalışma ile dünyanın en pahalı tablet bilgisayarı haline getirildi. Teknik özellikleri açısından standart bir iPad'den hiç bir farkı bulunmayan tablet, etrafına yerleştirilen 300 karatlık elmaslar ve 18 karat ayarında 1 Kg altın işlenen özel kaplamasına ek olarak siyah elmaslarla kaplı home butonu ile diğer bütün tabletlerden ayrılmayı başarıyor.
1.2 milyon dolarlık satış fiyatıyla aynı zamanda dünyanın en pahalı tüketici elektroniği ürünleri arasına giren tablet bilgisayar, 1GHz hızında A4 işlemciden güç alıyor, 256MB RAM ve iOS işletim sistemiyle geliyor.
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İstersen dünyanın en zengini ol, bunu almak için ruh hastası olmak lazım.
Bazıları da yazmıs "o kadar para vercem flashlı sitelere giremicem".
O kadar para veren adam cihazi gosteriş için alıyor, bizim zugurtler de bahane arıyor. Sanki kendi alacak da bu yuzden vazgecmiş gibi :))
işin diger boyutu bunu alan adam flash eksikligini hissederse gider adobe'u satın alır :)))
adam ferrariyi zaten alıyo bide bunu çekiyo para bol
Alet iPad 1 ancak ikonlara göre iPad 2.zaten kamera da gözükmüyor.
0.7mp kamereyı görmemiş olman normal
bu arada "var mı peki ?" diye soracak aynştaynlar olabilir diyerekten yazayım dedim evet YOK
Ne huzuru be, ne yapacam bunu alıp. Işıkları gözümü ağrıtır valla. Hani kedi ulaşamadığı ciğere pis dermiş durumu da değil. Sevmiyorum böyle şeyleri hiç.
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