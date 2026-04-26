Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple iPad Neo iddiası: Yeni isimlendirme dönemi mi başlıyor?

    Apple, iPad isimlendirmesinde köklü değişiklik yapabilir. A18 işlemcili yeni model iPad Neo mu olacak? İşte Apple’ın değişen isimlendirme stratejisinin detayları:

    Apple iPad Neo iddiası, şirketin ürün isimlendirme stratejisinde köklü bir değişime işaret edebilir. Son bilgilere göre Apple, bir yıldan uzun süre önce tanıttığı A16 çipli giriş seviyesi iPad’in ardından, önümüzdeki aylarda A18 işlemcili yeni bir model hazırlığında. Ancak bu yeni cihazın teknik özelliklerinden çok, nasıl adlandırılacağı merak yaratıyor. Şirketin üst düzey yöneticileriyle yapılan son röportaj, Apple’ın artık daha belirgin ve kimlik sahibi isimlendirmelere yöneldiğini gösteriyor.

    Apple’ın yeni isimlendirme stratejisi ve iPad Neo olasılığı

    Apple yöneticileri John Ternus ve Greg Joswiak’ın verdiği mesajlar, şirketin artık daha net ve ayırt edici isimler kullanma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle MacBook Neo örneği, bu stratejinin en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Joswiak’ın açıklamalarına göre Neo ismi yalnızca yeni anlamına gelmiyor, aynı zamanda bir ürün kategorisinin yeniden tanımlandığını ifade ediyor. Bu yaklaşım, düşük fiyatlı ancak yüksek değer sunan cihazların konumlandırılmasında önemli bir rol oynuyor.

    Benzer bir dönüşümün iPad serisine de yansıması bekleniyor. Apple’ın daha önce iPhone SE serisinde kullandığı geleneksel isimlendirmeyi bırakıp daha farklı bir modele yönelmesi, bu değişimin yalnızca tek bir ürün grubuyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Bu bağlamda, yeni iPad’in iPad Neo adıyla piyasaya sürülmesi ihtimali giderek güçleniyor. 

    Teknik açıdan bakıldığında ise A18 çipli yeni iPad’in büyük bir tasarım değişikliği getirmesi beklenmiyor. Mevcut tasarım dili ilk olarak 2022 yılında tanıtılmıştı ve bu çizginin korunacağı ifade ediliyor. Bu durum, Apple’ın donanımsal yenilikten çok performans güncellemelerine odaklandığını gösteriyor.

    Son olarak Apple’ın temkinli davranma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Eğer yeni model tasarım açısından ciddi bir yenilik sunmazsa, şirket mevcut isimlendirmeyi bir süre daha koruyabilir. Bu senaryoda iPad Neo gibi bir isim, daha kapsamlı bir güncelleme ile birlikte kullanılmak üzere ertelenebilir. Böylece isim değişikliği, yalnızca pazarlama değil, aynı zamanda ürün yeniliğiyle de doğrudan ilişkilendirilmiş olur.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum