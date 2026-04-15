    Yeni iPad Air, "çağ dışı" ekranla geliyor: Apple ucuz OLED panel kullanacak!

    Apple'ın 2027 baharında piyasaya süreceği yeni iPad Air, LCD yerine OLED ekranla gelecek. Bu panellerin ana tedarikçisi de Samsung Display olacak. İşte ayrıntılar:

    yeni ipad air oled ekran Tam Boyutta Gör
    Apple, IPS LCD ekranlarını kademeli olarak OLED ekranlarla değiştirmeye devam ederken, iPad Air'ın bu değişime ne zaman katılacağı belirsizliğini koruyordu. Yeni tedarik zinciri raporu, üretim planlarının artık hazır olduğunu ve OLED ekranlı iPad Air modelinin gelecek yılın baharında, muhtemelen Mart ayında piyasaya sürüleceğini söylüyor.

    iPad Pro modelleri zaten OLED ekranlara sahipken, iPad Air modelleri hala Apple'ın Liquid Retina olarak adlandırdığı daha uygun fiyatlı LCD ekranlar kullanıyor. Liquid Retina ekranlar, 120Hz ProMotion ekran teknolojisini desteklemiyor, 60Hz yenileme hızıyla sınırlı. OLED paneller her pikseli ayrı ayrı kontrol ederek LCD'ye kıyasla daha hassas renk üretimi ve daha derin siyahlar sağlıyor. Ayrıca üstün kontrast, daha hızlı tepki süreleri, daha iyi görüş açıları ve daha fazla tasarım esnekliği sunuyor. Ancak, Apple’ın iPad Pro’larla aynı OLED paneli kullanmayacağı söyleniyor.

    LTPO OLED ekran iPad Pro'ya özel kalacak

    iPad Pro’larda LTPO (düşük sıcaklıklı polikristal oksit) OLED paneller bulunurken, yeni iPad Air’da LTPS (düşük sıcaklıklı polikristal silikon) paneller kullanılacak. Bu, ekran parlaklığının daha düşük olacağı ve ProMotion özelliğinden yoksun olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

    Yeni iPad Air'ın OLED ekranını Samsung üretecek

    Samsung, OLED iPad Air’ın panel tedarikçisi olacak. Samsung Display'in 2026 yılının sonlarında ya da gelecek yılın Ocak ayında OLED panellerin seri üretimine başlayacağı söyleniyor. Apple, iPad Air'i en son Mart 2026'da M4 çipiyle güncelledi.

