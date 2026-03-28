    Apple'dan hackerlara meydan okuma: Kilit modu şimdiye kadar aşılamadı!

    Apple, iPhone, iPad ve Mac'lerde Kilit Modu adı verilen bir güvenlik özelliği sunuyor. Şirket, Lockdown modun açık olduğu cihazlarda şimdiye kadar bir hack olayına rastlamadıklarını söylüyor.

    Apple, isteğe bağlı güvenlik özelliği olarak sunduğu Kilit Modu’nun etkinleştirildiği herhangi bir cihazda başarılı casus yazılım saldırısı kaydının olmadığını söylüyor.

    Apple, 2022'de iPhone'lar ve diğer cihazlarında casus yazılımlarla kullanıcıyı hacklemek için yaygın olarak kullanılan belirli özellikleri kapatan, isteğe bağlı bir dizi güvenlik koruması olan Kilit Modu’nu duyurdu. Apple, bu güvenlik modunu özellikle Intellexa, NSO Group ve Paragon Solutions gibi şirketler tarafından üretilen casus yazılımlarının oluşturduğu tehditlere karşı risk altındaki kullanıcılarının kendilerini savunmalarına yardımcı olmak için kullanıma sundu.

    Son zamanlarda Apple, kullanıcı verilerinin casus yazılımlar tarafından ele geçirilebileceğini kabul etti ve hedef alınan kullanıcıları bilgilendirme konusunda daha proaktif davrandı. Şirket, 150'den fazla ülkedeki kullanıcısına casus yazılımlarla ele geçirilmiş olabilecekleri konusunda uyarıda bulunan çok sayıda bildirim gönderdi.

    Apple, kullanıcılara cihazlarını güncel tutmalarını tavsiye ediyor ve Kilit Modu’nu açmalarını öneriyor. Şirketin açıklamasına göre bugüne kadar Kilit Modu’nun açık olduğu herhangi bir cihazda casus yazılım saldırısı gerçekleşmedi. Araştırmacılar da Kilit Modu’nun Pegasus ve Predator casus yazılımlarını kullanan girişimler dahil olmak üzere saldırıları aktif olarak engellediğini söylüyor.

    iPhone, iPad ve Mac'te kilit modu ne işe yarıyor?

    Kilit Modu, iPhone, iPad ve Mac'te mevcut. Kilit Modu etkinleştirildiğinde, cihazınız normalde olduğu gibi çalışmıyor; güvenlik açısından belirli uygulamalar, web siteleri ve özellikler sınırlandırılıyor, bazı işlevler tamamen devre dışı bırakılıyor. En önemli üç değişiklik şunlar:

    • Mesajlar: Belirli fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları dışında çoğu mesaj eki türü engelleniyor. Linkler ve önizlemeleri gibi bazı özellikler kullanılamıyor.
    • Webde gezinme: Bazı karmaşık web teknolojileri engelleniyor; bu da bazı web sitelerinin daha yavaş yüklenmesine veya doğru çalışmamasına neden olabiliyor. Ayrıca, web yazı tipleri görüntülenmeyebiliyor ve resimler de çıkmayabiliyor.
    • Kablosuz bağlantı: Kilit Modu'nu açtığınızda cihazınız otomatik olarak güvenli olmayan Wi-Fi ağlarına bağlanmıyor ve güvenli olmayan bir Wi-Fi ağındaysa bağlantısı kesiliyor. Cihazın 2G ve 3G hücresel desteği de kapatılıyor.

    iPhone'da Kilit Modu nasıl açılır?

    1. Ayarlar uygulamasını açın
    2. Gizlilik ve Güvenlik'e dokunun
    3. Önce Kilit Modu, ardından Kilit Modu'nu Aç seçeneğine dokunun
    4. Turn On Lockdown Mode (Kilit Modu'nu Aç) seçeneğine dokunun
    5. Turn On & Restart (Aç ve Yeniden Başlat) seçeneğine dokunun, ardından ekran kilidi şifresini girin
