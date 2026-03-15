    Apple, 50. yılını kutluyor

    1976 yılında bir garajda başlayan serüven, bugün dünyayı değiştiren bir teknoloji imparatorluğuna dönüştü. Apple, 50. yıl dönümünde geçmişin mirasını ve geleceğin vizyonunu kutluyor.

    Apple, kuruluşunun 50. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya başladı. Bu özel yıl dönümü, küçük bir girişim olarak yola çıkan şirketin, on yıllar içinde nasıl dünyanın en etkili teknoloji devlerinden birine dönüştüğünü hatırlamak için önemli bir fırsat.

    Bir garajdan küresel ekosisteme uzanan yolculuk

    1 Nisan 1976'da temelleri atılan Apple, yarım asırlık süreçte teknoloji endüstrisini kökten değiştiren ikonik cihazlara imza attı. Apple II ve Macintosh ile başlayan bu serüven; iPod, iPhone, iPad ve Apple Watch gibi devrim niteliğindeki ürünlerle devam etti. Bugün ise Apple Vision Pro ile uzamsal bilgi işlem çağının kapılarını aralayan şirket; App Store, Apple Music ve iCloud gibi servisleriyle donanımı yazılımla bütünleştiren devasa bir ekosistem sunuyor.

    Şirketin CEO'su Tim Cook, bu önemli milat dolayısıyla yayımladığı mektupta kullanıcılara ve çalışanlara teşekkürlerini sundu. Cook, Apple'ın kendi çiplerini ve yazılımlarını geliştirme konusundaki kararlılığını vurgularken; gelecekte çevre, eğitim ve erişilebilirlik gibi konuların şirketin öncelikli odak noktaları olmaya devam edeceğini belirtti.
    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 5 saat önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 16 saat önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 2 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

