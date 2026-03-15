Apple, 50. yılını kutluyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, kuruluşunun 50. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya başladı. Bu özel yıl dönümü, küçük bir girişim olarak yola çıkan şirketin, on yıllar içinde nasıl dünyanın en etkili teknoloji devlerinden birine dönüştüğünü hatırlamak için önemli bir fırsat.

Bir garajdan küresel ekosisteme uzanan yolculuk

1 Nisan 1976'da temelleri atılan Apple, yarım asırlık süreçte teknoloji endüstrisini kökten değiştiren ikonik cihazlara imza attı. Apple II ve Macintosh ile başlayan bu serüven; iPod, iPhone, iPad ve Apple Watch gibi devrim niteliğindeki ürünlerle devam etti. Bugün ise Apple Vision Pro ile uzamsal bilgi işlem çağının kapılarını aralayan şirket; App Store, Apple Music ve iCloud gibi servisleriyle donanımı yazılımla bütünleştiren devasa bir ekosistem sunuyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin CEO'su Tim Cook, bu önemli milat dolayısıyla yayımladığı mektupta kullanıcılara ve çalışanlara teşekkürlerini sundu. Cook, Apple'ın kendi çiplerini ve yazılımlarını geliştirme konusundaki kararlılığını vurgularken; gelecekte çevre, eğitim ve erişilebilirlik gibi konuların şirketin öncelikli odak noktaları olmaya devam edeceğini belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: