İşte MSI'ın AMD işlemciler için hazırladığı en donanımlı anakart: 890FXA-GD70

Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden Tayvan merkezli MSI, ilk defa Aralık ayında gösterdiği 890FX çipsetli yeni anakart modeli 890FXA-GD70'i CeBIT 2010 fuarında tanıtıyor. Yüksek performans segmenti için hazırlanan yeni anakart, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemciler de dahil olmak üzere AMD'nin Soket AM3 formundaki tüm işlemcileriyle uyumlu olacak. Siyah renkli baskılı devresi, özel soğutucu tasarımı, katı kapasitörleri ve yüksek kaliteli diğer komponentleriyle dikkat çeken anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Dört adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve başta 16x + 16x Crossfire X kurulumu olmak üzere aynı model ATi ekran kartlarıyla mümkün olan çoklu GPU senaryolarının tamamına olanak tanıyan anakart, APS adı verilen aktif faz yönetim sistemi sayesinde yüksek performansı güç tasarrufu ve enerji verimliliği ile buluşturabiliyor. Yeni nesil MSI anakartların büyük bir kısmında görmeye başladığımız, tek tuşla overclock teknolojisi OC Genie'nin de yer aldığı anakart, 7 adet SATA-III portuna, USB 3.0 konnektörlerine ve ACC teknolojisi ile çekirdek aşırtma yeteneğine de sahip.

Güney köprüsü olarak SB850 yongasına yer verilen 890FXA-GD70'in, MSI tarafından AMD işlemciler için hazırlanmış en donanımlı anakart olacağı belirtiliyor.

Nisan ayında lanse edilmesi beklenen MSI 890FXA-GD70 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.