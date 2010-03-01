Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte MSI'ın AMD işlemciler için hazırladığı en donanımlı anakart: 890FXA-GD70

9 yıl
14,7b
1
39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden Tayvan merkezli MSI, ilk defa Aralık ayında gösterdiği 890FX çipsetli yeni anakart modeli 890FXA-GD70'i CeBIT 2010 fuarında tanıtıyor. Yüksek performans segmenti için hazırlanan yeni anakart, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemciler de dahil olmak üzere AMD'nin Soket AM3 formundaki tüm işlemcileriyle uyumlu olacak. Siyah renkli baskılı devresi, özel soğutucu tasarımı, katı kapasitörleri ve yüksek kaliteli diğer komponentleriyle dikkat çeken anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

Dört adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve başta 16x + 16x Crossfire X kurulumu olmak üzere aynı model ATi ekran kartlarıyla mümkün olan çoklu GPU senaryolarının tamamına olanak tanıyan anakart, APS adı verilen aktif faz yönetim sistemi sayesinde yüksek performansı güç tasarrufu ve enerji verimliliği ile buluşturabiliyor. Yeni nesil MSI anakartların büyük bir kısmında görmeye başladığımız, tek tuşla overclock teknolojisi OC Genie'nin de yer aldığı anakart, 7 adet SATA-III portuna, USB 3.0 konnektörlerine ve ACC teknolojisi ile çekirdek aşırtma yeteneğine de sahip.

Güney köprüsü olarak SB850 yongasına yer verilen 890FXA-GD70'in, MSI tarafından AMD işlemciler için hazırlanmış en donanımlı anakart olacağı belirtiliyor.

Nisan ayında lanse edilmesi beklenen MSI 890FXA-GD70 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stradivardi 9 yıl
arkadaşlar 5 pcı x16 konulması hepsini doldurmak için değil kartları istediğin gibi takabilmek için kasanın hava akımına göre yada pcı yuvasını kullanman gerekirse yada farklı senaryolar için ayrıca bildiğim kadarı ile pcı x16 yuvasına pcı x1-4-8 kartlarda takılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 9 yıl
5. slotun açıklıyorum:
4 Adet ATI ile Cfx yapıp son slota da Phsyx için bir adet Nvidia takılıyor.


stradivardi
5 pcı x16 konulması hepsini doldurmak için değil kartları istediğin gibi takabilmek için kasanın hava akımına göre yada pcı yuvasını kullanman gerekirse yada farklı senaryolar için ayrıca bildiğim kadarı ile pcı x16 yuvasına pcı x1-4-8 kartlarda takılıyor


Doğru tespit.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinanozk 9 yıl
790fx gd70 in 890fx versiyonu.umarım aynı performansı sağlayablir.görüntü de 10 numara hani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
5 tane pci-ex yuva kime lazım olacak? Pci slot koymayı unutmuşlar. Aynı anda ses, tv kartı kullananlar için uygun değil. Üst seviye bilgisayar alan birisi olsam mutlaka ses kartı alırım. Başka pci slotu yok.
Yazık olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
buldozer destekliyorsa iyi yoksa ömrü çok kısa olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndryTR 9 yıl
Beş tane PCIe-X16 soketi sayan bir tek ben miyim acaba diyecektim tam, yalnız değilmişim.

Haberde 4 tane deniyor ama 5 tane yok mu? Ya da beşincisi ne işe yarıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XIII 9 yıl
Fx57 4 adet pci-ex wr demiş anakartta 5 adet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
t3 9 yıl
7 adet SATA-III portuna nerde. Benim gözümdemi sorun var yoksa ben sadece 1 tanemi görüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whiteshark 9 yıl

XIII

Fx57 4 adet pci-ex wr demiş anakartta 5 adet


ewet ona bende dikkat ettim.yahu o değilde 5 tane pci girişini nasıl kullandırmayı planlamışlar ben onu anlayamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 9 yıl
istiyorum... gercekten istiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genelkurmay89 9 yıl
yaza doğru sistem topluyacağım eğer iyi bir fiyattan TR de görebilirsek anakartım bu olabilir
tabii bunlar nasip kısmet ve para
işi ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alacakll 9 yıl
msı amd için tekrar kolları sıvadı.gecen yılın son ceyreğine kadar amd için yaptığı anakartlara bakarsanız asus ve gıgabyte ın yaptıkları gibi kaliteli ve performanslı değillerdi.demekki sadece intel için calışmıcaksın.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 9 yıl

alacakll

msı amd için tekrar kolları sıvadı.gecen yılın son ceyreğine kadar amd için yaptığı anakartlara bakarsanız asus ve gıgabyte ın yaptıkları gibi kaliteli ve performanslı değillerdi.demekki sadece intel için calışmıcaksın.)


790FX-GD70 modelini duymadınız sanırım.

t3

7 adet SATA-III portuna nerde. Benim gözümdemi sorun var yoksa ben sadece 1 tanemi görüyorum


Sağ altta beyaz kısım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elegant Man 9 yıl
beklenen kartlar yavaş yavaş piyasaya çıkmayabaşlıyor.Yaza döğru amd ye geçmeyi düşünüyorum.İyi fiyattan girerse tr'ye alınacak kartlardan biri.
haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14673 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, msi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl AeroCool PGS BX 500 Kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim