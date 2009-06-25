iSuppli: iPhone 3Gs'in üretim maliyeti 179$

Sektörel analizlerleriyle tanına iSuppli, ilk üç günde 1 milyon satan iPhone 3Gs için hazırladığı maliyet raporunu açıkladı. Apple tarafından "en hızlı" iPhone olarak lanse edilen ve başta işlemci güncellemesi olmak üzere çok sayıda donanımsal yeniliğe sahip olan iPhone 3Gs için hazırlanan parça listesi ve oluşan maliyet tablosu hayli dikkat çekici. Yaygın olarak kullanımda olan iPhone 3G ile kıyaslandığında her alanda iki kat daha hızlı olduğu belirtilen iPhone 3Gs'in üretim maliyetleri de iPhone 3G'nin üzerinde yer alıyor.

iSuppli tarafından hazırlanan rapora göre, 16GB kapasiteli iPhone 3Gs için malzeme listesi 172.46$ seviyesinde hesaplanırken, 6.50$ olarak ön görülen üretim masraflarıyla birlikte oluşan toplam maliyetinin 178.96$ olduğu açıklandı. Teknolohji dünyasındaki gelişmeleri mercek altına alan ve bu doğrultuda Apple'ın pek çok ürünü için maliyet hesaplaması yapan iSuppli geçtiğimiz sene Temmuz ayında 8GB'lık iPhone 3G modeli için yayımladığı raporda üretim maliyetlerini o dönemin fiyatlandırması ile 174.33$ olarak açıklamıştı.

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Yapılan açıklamada iPhone 3Gs için maliyet raporu iPhone 3G'nin bir miktar üzerinde yer alsa da yeni modelin iki kat daha fazla depolama kapasiesi sunduğunu da unutmamak gerekiyor. Peki iPhone 3Gs'in komponentlerine göz attığımızda maliyeti en yüksek kalem hangisi ? Bu konuya raporunda detaylı bir şekilde yer veren iSuppli'ye göre maliyeti en yüksek komponent, depolama için kullanılan ve Japon elektronik devi Toshiba'dan temin edilen MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının olduğu açıklandı.

Maliyeti 24$ olarak açıklanan MLC NAND flash bellek yongalarını takip eden ikinci komponent ise ekran modülü. Zira yine Toshiba tarafından sağlanan 3.5-inç boyutundaki (320x480 piksel, 16 milyon renk, diyagonal) TFT ekranın 19.25$'lık maliyete sahip olduğu hesaplanıyor. En maliyetli üçüncü komponent te yine Toshiba'dan alınan dokunmatik kontrol takımı zira maliyetinin 16$ olduğu açıklandı. Diğer komponentlerde ise ön sırayı 14.46$'lık maliyeti ile Samsung'dan alınan ve 600MHz'de çalışan ARM tabanlı işlemci alılyor.

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Tam listesini taplodan görebileceğiniz komponent ve maliyetleri arasında ağırlığın Toshiba, Infineon ve Samsung çözümlerinde olduğu söylenebilir. iPhone 3G ile kıyaslandığında artan hız ve performansa ek olarak video kayıt, oto-fokus özellikli 3MP kamera ve entegre olarak gelen dijital pusula gibi ekstra fonksiyonlara da sahip olan iPhone 3Gs için altı çizilen önemli detaylardan biri de Broadcom'un çok amaçlı tek yonga çözümünü kullanması zira tercih edilen komplike çözüm Bluetooth, FM ve WLAN fonksiyonları birlikte sağlıyor.

Bu arada hazırlanan rapordaki üretim maliyetlerinin kullanılan komponentleri kapsadığını yazılım geliştirme, dağıtım, paketleme ve ekstra aksesuarların ise listeye dahil olmadığını belirtelim. Peki rakiplerdeki durum nedir ? Bir süredir iPhone'a en ciddi rakip olarak telaffuz edilen Palm Pre'nin üretim maliyetleri bu konuda fikir verebilir. Yine iSuppli tarafından hazırlanan Palm Pre raporuna göre Palm'in yeni amiral gemisi Pre için hesaplanan maliyetin 138$ olduğu açıklanmıştı yani iPhone 3Gs'in maliyeti yaklaşık 40$ daha fazla.

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iPhone 3Gs'de maliyeti en yüksek 5 komponent. Tam liste için buraya tıklayabilirsiniz!

Bu arada takip edilen mali destek programıyla üretim maliyetlerinin son kullanıcıları etkilemediği 16GB'lık iPhone 3Gs'in 199$, 32GB'lık model ise 299$'lık kontratlı fiyatla satışa sunulduğunun da altı çiziliyor.

http://www.isuppli.com/NewsDetail.aspx?ID=20398