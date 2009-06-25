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iSuppli: iPhone 3Gs'in üretim maliyeti 179$

Sektörel analizleriyle tanınan iSuppli, iPhone 3Gs için hazırladığı maliyet raporunu yayımladı. İşte o raporun detayları...
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,3b
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77
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sektörel analizlerleriyle tanına iSuppli, ilk üç günde 1 milyon satan iPhone 3Gs için hazırladığı maliyet raporunu açıkladı. Apple tarafından "en hızlı" iPhone olarak lanse edilen ve başta işlemci güncellemesi olmak üzere çok sayıda donanımsal yeniliğe sahip olan iPhone 3Gs için hazırlanan parça listesi ve oluşan maliyet tablosu hayli dikkat çekici. Yaygın olarak kullanımda olan iPhone 3G ile kıyaslandığında her alanda iki kat daha hızlı olduğu belirtilen iPhone 3Gs'in üretim maliyetleri de iPhone 3G'nin üzerinde yer alıyor.

iSuppli tarafından hazırlanan rapora göre, 16GB kapasiteli iPhone 3Gs için malzeme listesi 172.46$ seviyesinde hesaplanırken, 6.50$ olarak ön görülen üretim masraflarıyla birlikte oluşan toplam maliyetinin 178.96$ olduğu açıklandı. Teknolohji dünyasındaki gelişmeleri mercek altına alan ve bu doğrultuda Apple'ın pek çok ürünü için maliyet hesaplaması yapan iSuppli geçtiğimiz sene Temmuz ayında 8GB'lık iPhone 3G modeli için yayımladığı raporda üretim maliyetlerini o dönemin fiyatlandırması ile 174.33$ olarak açıklamıştı.

iSuppli: iPhone 3Gs'in üretim maliyeti 179$
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Yapılan açıklamada iPhone 3Gs için maliyet raporu iPhone 3G'nin bir miktar üzerinde yer alsa da yeni modelin iki kat daha fazla depolama kapasiesi sunduğunu da unutmamak gerekiyor. Peki iPhone 3Gs'in komponentlerine göz attığımızda maliyeti en yüksek kalem hangisi ? Bu konuya raporunda detaylı bir şekilde yer veren iSuppli'ye göre maliyeti en yüksek komponent, depolama için kullanılan ve Japon elektronik devi Toshiba'dan temin edilen MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının olduğu açıklandı.

Maliyeti 24$ olarak açıklanan MLC NAND flash bellek yongalarını takip eden ikinci komponent ise ekran modülü. Zira yine Toshiba tarafından sağlanan 3.5-inç boyutundaki (320x480 piksel, 16 milyon renk, diyagonal) TFT ekranın 19.25$'lık maliyete sahip olduğu hesaplanıyor. En maliyetli üçüncü komponent te yine Toshiba'dan alınan dokunmatik kontrol takımı zira maliyetinin 16$ olduğu açıklandı. Diğer komponentlerde ise ön sırayı 14.46$'lık maliyeti ile Samsung'dan alınan ve 600MHz'de çalışan ARM tabanlı işlemci alılyor.

iSuppli: iPhone 3Gs'in üretim maliyeti 179$
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Tam listesini taplodan görebileceğiniz komponent ve maliyetleri arasında ağırlığın Toshiba, Infineon ve Samsung çözümlerinde olduğu söylenebilir. iPhone 3G ile kıyaslandığında artan hız ve performansa ek olarak video kayıt, oto-fokus özellikli 3MP kamera ve entegre olarak gelen dijital pusula gibi ekstra fonksiyonlara da sahip olan iPhone 3Gs için altı çizilen önemli detaylardan biri de Broadcom'un çok amaçlı tek yonga çözümünü kullanması zira tercih edilen komplike çözüm Bluetooth, FM ve WLAN fonksiyonları birlikte sağlıyor.

Bu arada hazırlanan rapordaki üretim maliyetlerinin kullanılan komponentleri kapsadığını yazılım geliştirme, dağıtım, paketleme ve ekstra aksesuarların ise listeye dahil olmadığını belirtelim. Peki rakiplerdeki durum nedir ? Bir süredir iPhone'a en ciddi rakip olarak telaffuz edilen Palm Pre'nin üretim maliyetleri bu konuda fikir verebilir. Yine iSuppli tarafından hazırlanan Palm Pre raporuna göre Palm'in yeni amiral gemisi Pre için hesaplanan maliyetin 138$ olduğu açıklanmıştı yani iPhone 3Gs'in maliyeti yaklaşık 40$ daha fazla.

iSuppli: iPhone 3Gs'in üretim maliyeti 179$
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iPhone 3Gs'de maliyeti en yüksek 5 komponent. Tam liste için buraya tıklayabilirsiniz!

Bu arada takip edilen mali destek programıyla üretim maliyetlerinin son kullanıcıları etkilemediği 16GB'lık iPhone 3Gs'in 199$, 32GB'lık model ise 299$'lık kontratlı fiyatla satışa sunulduğunun da altı çiziliyor.


http://www.isuppli.com/NewsDetail.aspx?ID=20398 Yorum Yaz
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ibrahimibiss 3 yıl
Apple bu yapar mı yapar
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LodosFelonica 3 yıl ibrahimibiss
ibrahimibiss

Apple bu yapar mı yapar

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musso.tr 10 yıl
Arkaadaşlar isterse maliyeti 10$ olsun.İphone artık bir prestij.Prestijde ucuz bişey deil.Bise hızlı oldu daha fazla prestij.Adam bu yolla 2.000 TL'ye satcak.Apple krizden kar çıkaran bir marka.İşini biliyo adam.Üretmiş teknolojiyi,demiş ister al ister alma'senin almamanla bişi olmaz,çok prestij isteği var,3 günde 1 milyon satışım var'bu kadar basit.Son sözüm parayı veren düdüğü çalar
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turquito 10 yıl
bu listeyi gördükten sonra birileri çıkıp: ben daha ucuza iphone ''toplarım'' diye ortaya çıkarsa hiç şaşırmam
türkiye bu herşey beklenir
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musso.tr 10 yıl
Arkaadaşlar isterse maliyeti 10$ olsun.İphone artık bir prestij.Prestijde ucuz bişey deil.Bise hızlı oldu daha fazla prestij.Adam bu yolla 2.000 TL'ye satcak.Apple krizden kar çıkaran bir marka.İşini biliyo adam.Üretmiş teknolojiyi,demiş ister al ister alma'senin almamanla bişi olmaz,çok prestij isteği var,3 günde 1 milyon satışım var'bu kadar basit.Son sözüm parayı veren düdüğü çalar
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danGerfuLL 10 yıl
2000 TL'ye davullu zurnalı karşılama yaparım ben. Siz düdük çalmakla yetiniyorsunuz sanırım.



Çok para çokkkkkkkk. Ama kime? Tabiki parası olmayana.
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trineux 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

iPhone 3G ile kıyaslandığında artan hız ve performansa ek olarak video kayıt, oto-fokus özellikli 3MP kamera ve entegre olarak gelen dijital pusula gibi ekstra fonksiyonlara da sahip olan iPhone 3Gs için altı çizilen önemli detaylardan biri de Broadcom'un çok amaçlı tek yonga çözümünü kullanması zira tercih edilen komplike çözüm Bluetooth, FM ve WLAN fonksiyonları birlikte sağlıyor.




Bildiğim kadarıyla iPhone 3GS için FM Radyo özelliği tanıtılmadı. Ama donanımsal olarak mevcut mu görünüyor?
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turk20 10 yıl
cocuklar biz her zaman geride mi kalıcaz ne zaman dunyayla aynı seviyede olcaz bir zengin el atsada su teknoloji olayınada bizde heves etmekle kalmasak hep keklenmesek
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engintezel 10 yıl
@wertyu361 sen özal ronald regan ve george bushun fıkrasını biliyormusun :))
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Lee-on! 10 yıl
Bazı arkadaşlar hala iPhone'nun 199$'a satıldığını sanıyor. 25$ mı kar ediyor diyorlar! Hayır arkadaşım 199$ ödüyorsunuz ama öyle parayı verip alamıyorsun aleti, 199$ verip + 18 ay boyunca aylık belli bir ücret ile sözleşmeli olarak alıyorsunuz. Taksit ödemek gibi. 199$ peşinat yani
Senin cebinden çıkan para da 1000$'ı geçiyor... Bu heryerde böyle...
Ayrıca 175$ denilen maliyet sadece tek bir 3Gs'in içindeki ekipmanların maliyeti. Apple bu ekipmanları Toshiba'dan 1 yerine 50M adet sipariş edince tanesi 15$ olan dokunmatik ekran paneli 5$'a geliyor... Yani Apple her türlü fazlasıyla kar yapıyor... Ama yıllarca süren arge çalışmaları ve uzmanlarına ödediği para ayrı tabii...

edit: imla
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enofercn 10 yıl
bencede sahte gibi bişe o haha
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wertyu361 10 yıl
hep türke geçiriyolar biz hiç geçiremiyoz bizim sıramız ne zmm ??? :s
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kirac_ci_68 10 yıl
bu iphone adalet değil orda 199$ satılıyor tr de 2000 lira
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marikanwap 10 yıl

Orjinalden alıntı: kirac_ci_68

bu iphone adalet değil orda 199$ satılıyor tr de 2000 lira

Ya Sabır!




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smolderas 10 yıl
Arkadaslar fiyat bilgi acisindan yaziyorum
almanyada en düsük kontratli tarif 16gb iphone icin hemen 130 € verip iki sene boyunca 25 euro veriyoruz 32 gb lik icinse 250 euro verip iki sene yine ayni fiyat a kontrat yapiliyor bu en ucuz tarif.Aylik tarif fiyati yükseldikce pesin ödememiz miktar azaliyor ama bu sefer aylik fazla ödüyoruz
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