İsviçre'de Swiss Made efsanesi etkisini kaybediyor

Klasik saatlerle bir şekilde içli dışlı olanlar İsviçre'nin bu alandaki etkisini çok iyi bilir. Swiss Made kavramını saat sektörüne kazandıran İsviçreli saat üreticileri, saatin kalitesini anlatan bu ifadeyle övünmüşlerdir.





Swiss Made kavramı bir pazarlama tekniği gibi görünse de kalite, uzmanlık ve yenilik anlamına geliyor ve İsviçreliler tarafından bir ruh hali olarak görülüyor. Swiss Made etiketi için saatin hareketli parçalarının en az yüzde 50'sinin İsviçre'de üretiliyor olması gerek.





Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte Swiss Made kavramı da darbe almaya başladı. Özellikler akıllı saat trendinin yükselmeye başlaması, bu alanda tecrübe sahibi olmayan İsviçre'nin yabancı teknoloji devlerinden teknoloji ithal etmesine neden oluyor.





TAG Heuer markasını işleten Fransız LVMH Louis Vitton şirketinin patronu Jean-Claude Biver bu noktaya dikkat çekerek, İsviçre'nin tecrübesizliğinden dolayı teknoloji ithal etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Bilindiği gibi Tag Heuer bir akıllı saat piyasaya sunmak üzere ve bunu da Intel'in teknik desteği ile gerçekleştiriyor. Akıllı saat işlevleri taşıyan parçalar Intel tarafından geliyor. Biver bunu farklı bir işçilik olarak yorumluyor.





Yazılım ve donanımı Silikon Vadisi'nden ithal eden TAG Heuer bununla birlikte kasa, kadran, tasarım gibi bileşenleri yine kendisi üretiyor. Ancak artık AR-Ge departmanı farklılaşan işçilik nedeniyle ikiye ayrılmış durumda. Bir bölüm saat mekaniği üzerine çalışırken, diğer bölüm de gelişen teknolojiler üzerinde çalışıyor.





Biver başta Apple Watch olmak üzere akıllı saatleri lüks saat sektörüne bir tehdit olarak görüyor. Zira Swatch markasının hisseleri bir süredir düşüşe geçmiş durumda. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda İsviçre Merkez Bankası, İsviçre frangı ile Avro arasındaki minimum değişim oranına bir son vermeyi kararlaştırdı. Bunun anlamı İsviçre saatlerinin yurtdışına daha pahalıya satılacak olması.





Biver bununla birlikte Apple Watch ürününü oldukça beğendiğini belirtiyor. Kendi saatlerinin insanı geçmişine bağladığını düşünen Biver, Apple Watch'ın ise insanı geleceğe bağladığını düşünüyor.





Sadece TAG Heuer değil Michael Kors gibi saat markalarının üreticisi dünyaca ünlü Fossil de yeni akıllı saati için Intel ile işbirliği yapmıştı. Bu bakımdan gelecekte akıllı saat pazarına girmek isteyen İsviçreli üreticilerin daha fazla Silikon Vadisi ile işbirliği yapmaya başlayacağı görülüyor.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-19/tag-heuer-casts-aside-swiss-made-label-to-take-on-apple-watch