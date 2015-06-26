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İsviçre'de Swiss Made efsanesi etkisini kaybediyor

3 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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İsviçre'de Swiss Made efsanesi etkisini kaybediyor

Klasik saatlerle bir şekilde içli dışlı olanlar İsviçre'nin bu alandaki etkisini çok iyi bilir. Swiss Made kavramını saat sektörüne kazandıran İsviçreli saat üreticileri, saatin kalitesini anlatan bu ifadeyle övünmüşlerdir. 

Swiss Made kavramı bir pazarlama tekniği gibi görünse de kalite, uzmanlık ve yenilik anlamına geliyor ve İsviçreliler tarafından bir ruh hali olarak görülüyor. Swiss Made etiketi için saatin hareketli parçalarının en az yüzde 50'sinin İsviçre'de üretiliyor olması gerek. 

Ancak teknolojinin gelişmesi ile birlikte Swiss Made kavramı da darbe almaya başladı. Özellikler akıllı saat trendinin yükselmeye başlaması, bu alanda tecrübe sahibi olmayan İsviçre'nin yabancı teknoloji devlerinden teknoloji ithal etmesine neden oluyor. 

TAG Heuer markasını işleten Fransız LVMH Louis Vitton şirketinin patronu Jean-Claude Biver bu noktaya dikkat çekerek, İsviçre'nin tecrübesizliğinden dolayı teknoloji ithal etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Bilindiği gibi Tag Heuer bir akıllı saat piyasaya sunmak üzere ve bunu da Intel'in teknik desteği ile gerçekleştiriyor. Akıllı saat işlevleri taşıyan parçalar Intel tarafından geliyor. Biver bunu farklı bir işçilik olarak yorumluyor. 

Yazılım ve donanımı Silikon Vadisi'nden ithal eden TAG Heuer bununla birlikte kasa, kadran, tasarım gibi bileşenleri yine kendisi üretiyor. Ancak artık AR-Ge departmanı farklılaşan işçilik nedeniyle ikiye ayrılmış durumda. Bir bölüm saat mekaniği üzerine çalışırken, diğer bölüm de gelişen teknolojiler üzerinde çalışıyor. 

Biver başta Apple Watch olmak üzere akıllı saatleri lüks saat sektörüne bir tehdit olarak görüyor. Zira Swatch markasının hisseleri bir süredir düşüşe geçmiş durumda. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda İsviçre Merkez Bankası, İsviçre frangı ile Avro arasındaki minimum değişim oranına bir son vermeyi kararlaştırdı. Bunun anlamı İsviçre saatlerinin yurtdışına daha pahalıya satılacak olması. 

Biver bununla birlikte Apple Watch ürününü oldukça beğendiğini belirtiyor. Kendi saatlerinin insanı geçmişine bağladığını düşünen Biver, Apple Watch'ın ise insanı geleceğe bağladığını düşünüyor. 

Sadece TAG Heuer değil Michael Kors gibi saat markalarının üreticisi dünyaca ünlü Fossil de yeni akıllı saati için Intel ile işbirliği yapmıştı. Bu bakımdan gelecekte akıllı saat pazarına girmek isteyen İsviçreli üreticilerin daha fazla Silikon Vadisi ile işbirliği yapmaya başlayacağı görülüyor.  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-19/tag-heuer-casts-aside-swiss-made-label-to-take-on-apple-watch Yorum Yaz
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MegaWolt38 3 yıl
Ver bana bir TAG Heuer ben efsaneyi yaşatırım. İsteyen o gereksiz akılsız mı akıllı mı neyse o saatleri kullansın...
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DH Misafiri 3 yıl
Akıllı saatler asla klasik saatlerin yerini tutamaz.Ben şahsen hergün şarj edeceğim bir saati koluma takmam.Akıllı telefonlar varken çok az insan akıllı saat alır.Alsa alsa teknoloji meraklıları alır.
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drserk 3 yıl
Hublot da akıllı saat çıkaracak mi merak ettim
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draconist 3 yıl
Swiss Made saatlerin bu hamlesi, Swiss saatlerin etkisini kaybettiği için değil, akıllı saat pazarındaki pastadan pay kapma ve bunu geç olmadan hayata geçirme durumudur.

Saat kültürü olan insanlar hangi saati nerede, ne zaman, hangi kıyafetle giyeceğini bilir ve zaten bu tür insanlar sadece bir tane kol saati ile yetinmezler.

Haberde geçen fotoda en sağdaki saati bir takım elbise ile görsem yadırgarım ya da spor bir kıyafetin altına klasik bir saat takanı da yadırgarım, her saatin bir yeri ve zamanı var, elbette akıllı saatlerin de kullanılacağı ve kullanılmayacağı durumlar var.

Kıyafet ve saat ilişkisine bir kaç örnek.
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Tasarımın uygun olduğu durumlarda Smart Watch takım elbise kullanılmasında da tabi ki bir sakınca yoktur.
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kımyasal 3 yıl
sektörün herhalde yeni bir tabire ihtiyacı olacak ''Nokia kafası'' akıllı telefon sektörüne ayak uyduramayan Nokia,köylü kızı misali şehirde meşhur olmaya çalışırken mendil gibi köşelere atıldı.Saat sektöründeki köklü üreticiler çok dikkatli olmalı ve teknoloji sektörünün trendlerine,ihtiyaçlarına ayak uydurmalı.Nokia kafası yaşamamalı.
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