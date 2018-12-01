İtalya'da ihtiyarlık 75 yaşından sonra başlıyor

Roma'da düzenlenen Yaşlılık Hastalıkları Bilimi Toplumu Ulusal Kongresi'nde yapılan açıklamaya göre, İtalya'da yaşam süresi ve ilerleyen yaşlarda sağlıklı kalma oranları artış göstermiş. Floransa Üniversitesi'nden Profesör Niccolo Marchionni, "Bugün 65 yaşındaki birinini fiziksel ve zihinsel düzeyi, 30 yıl önce 40-45 yaşlarında olan birininkiyle aynı düzeyde. Bugün 75 yaşında olan biriyse, 1980'lerde 55 yaşındaki birinin sağlık düzeyine sahip. İtalya'da ortalama ömür beklentisi 1900'lerin başlarına göre 20 yıl kadar arttı. Üstelik 60-75 yaş arasındakilerin çoğu, bu yaşları sağlıklı bir şekilde geçiriyor" şeklinde konuştu.

Sağlıklı yaşam beklentisi: İtalya'da 73, Türkiye'de 66 yıl

Kongrede verilen bilgilere göre, bilimsel anlamda yaşlılık sınırı, ortalama ömür beklentisinin dolmasına on yıl kala başlıyor. İtalya'da kadınlarda ortalama ömür beklentisi 85 yılken, erkeklerde 82-83 yıl civarında. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 verilerine göre, doğumda beklenen sağlıklı yaşam süresi İtalya'da 73.2 yıldı. Aynı rapora göre Türkiye'deki ortalama sağlıklı ömür beklentisi 66 yıl. Dünya genelinde ise bu oranın ortalaması 63.3 yıl.

Yaşlılık sınırının 75 olarak belirlendiği haberi İtalyan basınında, "yaş devrimi" ve "ihtiyarlık 75'ten sonra başlıyor" gibi başlıklarla yer aldı. İtalya'da bugüne dek yapılan araştırmalar, Akdeniz tipi, taze gıdalarla beslenmenin yanı sıra hareketli bir yaşamın ve güçlü sosyal bağların, yaşam süresi üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. İtalya'daki insanların %76'sı parkta yürüyüş yapmayı, %28'i sinemaya gitmeyi, %13'ü ise tiyatroya gitmeyi yaşlandıktan sonra da sürdürüyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46411514