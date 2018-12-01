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İtalya'da ihtiyarlık 75 yaşından sonra başlıyor

Roma'da düzenlenen bir kongrede yapılan açıklamaya göre, İtalya'da ortalama ömür ve ileri yaşlarda da sağlıklı kalma oranları artmış durumda. Detaylar haberimizde.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Roma'da düzenlenen Yaşlılık Hastalıkları Bilimi Toplumu Ulusal Kongresi'nde yapılan açıklamaya göre, İtalya'da yaşam süresi ve ilerleyen yaşlarda sağlıklı kalma oranları artış göstermiş. Floransa Üniversitesi'nden Profesör Niccolo Marchionni, "Bugün 65 yaşındaki birinini fiziksel ve zihinsel düzeyi, 30 yıl önce 40-45 yaşlarında olan birininkiyle aynı düzeyde. Bugün 75 yaşında olan biriyse, 1980'lerde 55 yaşındaki birinin sağlık düzeyine sahip. İtalya'da ortalama ömür beklentisi 1900'lerin başlarına göre 20 yıl kadar arttı. Üstelik 60-75 yaş arasındakilerin çoğu, bu yaşları sağlıklı bir şekilde geçiriyor" şeklinde konuştu.

Sağlıklı yaşam beklentisi: İtalya'da 73, Türkiye'de 66 yıl 

Kongrede verilen bilgilere göre, bilimsel anlamda yaşlılık sınırı, ortalama ömür beklentisinin dolmasına on yıl kala başlıyor. İtalya'da kadınlarda ortalama ömür beklentisi 85 yılken, erkeklerde 82-83 yıl civarında. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 verilerine göre, doğumda beklenen sağlıklı yaşam süresi İtalya'da 73.2 yıldı. Aynı rapora göre Türkiye'deki ortalama sağlıklı ömür beklentisi 66 yıl. Dünya genelinde ise bu oranın ortalaması 63.3 yıl. 
Yaşlılık sınırının 75 olarak belirlendiği haberi İtalyan basınında, "yaş devrimi" ve "ihtiyarlık 75'ten sonra başlıyor" gibi başlıklarla yer aldı. İtalya'da bugüne dek yapılan araştırmalar, Akdeniz tipi, taze gıdalarla beslenmenin yanı sıra hareketli bir yaşamın ve güçlü sosyal bağların, yaşam süresi üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. İtalya'daki insanların %76'sı parkta yürüyüş yapmayı, %28'i sinemaya gitmeyi, %13'ü ise tiyatroya gitmeyi yaşlandıktan sonra da sürdürüyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46411514 Yorum Yaz
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tahir40 5 ay en beğenilen
Dünya'nın her yerinde kadınlar erkeklerden çok yaşar, ama erkekler daha geç emekli edilir. Sorsan kadın erkek eşitliği derler...
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GoldPunch 5 ay
Allah hepimize sağlıklı yaşlanmayı nasip etsin.
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nebulabado 5 ay
Ortalama insan ömrünün uzadığı doğru ancak bunun tek nedeni bebek ve çocuk ölümlerinin azalması.
Azami insan ömründe fazla bir artış yok, iki bin yıl öncesine göre en çok 1veya 2 yıl farkeder. En büyük neden ise antibiyotiklerin icadı ve büyük savaşların azalmasıdır.
Ortalama insan ömrünün uzadığı doğru ancak bunun tek nedeni bebek ve çocuk ölümlerinin azalması.Azami insan ömründe fazla bir artış yok, iki bin yıl öncesin...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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maxmania 5 ay
türkiye' de çalışma şartlarındaki zorlukların artışı bu şekilde giderse o 66 50' lere iner 5-10 seneye kalmaz. çalışma saatleri, işçi ve iş sağlığı konusunda denetlemelerin arttırılması gerekli.
o 66 ortalaması 2000 öncesi dönem sayesinde. mesai kavramı, çalışma saatleri ve günlük hayattaki stres daha azdı, insanlar daha az yıpranıyordu. küresel rekabet, şehirlerdeki yığılmalar, yoğun iş yükü, kaliteli yaşam, sağlıklı beslenme azaldığından durumun vehameti yakın zamanda ortaya çıkar.
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Barni Moloztaş 5 ay
Türkiyede 35
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Bay Robot 5 ay
TR’de de 60 yaşlarında ölüyoruz işte...
Elin amerikanı da 97 yaşında ölen dedesi için daha çok gençti deyip ağlasın...
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Quard 5 ay
Bir gün bizde yaşlanacağız umarım o gün geldiğinde yakışıklı ihtiyarlardan oluruz:D
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AMDR 5 ay
Bu haberi silin biri görür falan.
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nebulabado 5 ay
Ortalama insan ömrünün uzadığı doğru ancak bunun tek nedeni bebek ve çocuk ölümlerinin azalması.
Azami insan ömründe fazla bir artış yok, iki bin yıl öncesine göre en çok 1veya 2 yıl farkeder. En büyük neden ise antibiyotiklerin icadı ve büyük savaşların azalmasıdır.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Exterminio 5 ay nebulabado
Bu bilgi hatalı. Tıpta yaşanan ilerlemelerin ve hastalıklara karşı bulunan çözüm ve tedavilerin her yaşta insan ölümlerini azalttığı ve ortalama insan ömrünü uzattığı istatistiksel bir gerçektir.
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GoldPunch 5 ay
Allah hepimize sağlıklı yaşlanmayı nasip etsin.
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haylaz__ 5 ay
Emeklilik yaşı da 75 e çekilirse kimse şaşırmasın
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tahir40 5 ay en beğenilen
Dünya'nın her yerinde kadınlar erkeklerden çok yaşar, ama erkekler daha geç emekli edilir. Sorsan kadın erkek eşitliği derler...
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HABERİN ETİKETLERİ
sağlık, yaşlılık ve
7 etiket daha floransa üniversitesi niccolo marchionni gerontoloji italya'da yaşlılık dönemi 75 yaşında başlıyor Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Mertcan Erice
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