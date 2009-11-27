IvySkin’den iPod/iPhone’a harici güç kaynağı: Zappak

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IvySkin, ürün gamını iPod/iPhone aksesuarları yönünde genişletmeye devam ediyor. Firma son olarak USB üzerinden mobil cihazlara güç sağlayan harici güç kaynağı Zappak'i satışa sundu.

Bünyesindeki 3000mAh'lik Lityum polimer bataryayı, SmartBattery teknolojisiyle birlikte alüminyum dış kasasıyla koruma altına alan Zappak, üzerinde dahili USB kablosu bulunduruyor. Harici güç kaynağı maksimum 5V'luk çıkışla bir mobil cihazı 2.5 saat doldurabiliyor. Bataryalar için oldukça iyi sayılabilecek 1000 dolumluk ömre sahip olan Zappak üzerinde konumlandırılmış LED ışıkları sayesinde kullanıcıya kalan gücü hakkında da bilgi veriyor.

İPhone, Blackberry ve iPod gibi cihazların batarya ömrünüde uzatabilen Zappak, Siyah, kırmızı ve Modena olarak 3 farklı renk alternatifiyle ve 50 dolarlık satış fiyatıyla kullanıcının karşısına çıkıyor.

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