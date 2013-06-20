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iyzi Payments yurt dışından 2.5 milyon TL'lik bir yatırım aldı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iyzi Payments yurt dışından 2.5 milyon TL'lik bir yatırım aldı
Elektronik ticaret sektöründe ödeme sistemleri konusunda çözümler sunan iyzi Payments, yurt dışından 2.5 milyon TL'lik bir yatırım aldığını duyurdu.

İyzi Payments'a yatırımda bulunan şirketler Pahicle Invest ve Beenos Asia şeklinde sıralandı. Söz konusu şirketler bu yatırımla birlikte iyzi Payments'ın %50'sinden az bir hisse değerine sahip oldu.

Hatırlayacağınız üzere iyzi Payments, geçtiğimiz nisan ayında e-ticaret şirketlerine hitap eden iyzico adlı bir sistem tanıtmıştı. iyzi Payments'ın belirttiğine göre, gelen bu yeni yatırım iyzico'nun Türkiye'deki gelişim sürecinde kullanılacak.

Bu yatırım sayesinde, ödeme ve e-ticaret dünyasının tecrübeli isimleriyle çalışabilecekleri için şanslı olduklarını dile getiren iyzi Payments CEO'su Barbaros Özbugutu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"iyzi Payments olarak Türkiye'de küçük ölçekli e-ticaret şirketlerine hitap eden iyzico ürünümüzle çıktığımız bu yolculukta, kendimize pazarı büyütmek gibi zorlu ve aynı zamanda değerli bir hedef koyduk. Bu anlamda alanında önemli yatırımcıların bize yatırım yapması hedeflerimize ulaşmak için duyduğumuz heyecanı artırdı. 2.5 milyon TL'lik bu önemli yatırımın tamamını Türkiye pazarı için kullanacak olmamız, aynı zamanda yatırımcılarımızın da Türkiye'deki e-ticaret pazarına verdiği önemi gösteriyor. Öncelikli hedefimiz iyzico'da yeni aşamalar olan ve orta ve büyük çaptaki şirketlere hitap eden iyzico Plus ve iyzico Premium ürünlerimizi daha hızlı bir şekilde tamamlamak olacak. Bununla birlikte Türkiye odaklı yönetim platformumuzu mobil dünyaya da açacağız. Mobil ödeme yönetimi konusunda inovatif ve kolaylıklar sunan çözümler geliştiriyoruz. Ayrıca, insan kaynağı olarak 10 kişi olan ekibimizi de büyütüp yıl sonuna kadar 20 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz."

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acbold 5 yıl
furkant1
Donanimhaber, iyzipaymentsi tanıtan yazı/video hazırlarsa iyi olur. Türkiyemiz için yararlı olan bir kuruluşun sonuna kadar arkasındayım. Güzelce tanısam, hizmetini kullanmak isterim.

donanimhaber.com/...
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furkant1 5 yıl
Donanimhaber, iyzipayments'i tanıtan yazı/video hazırlarsa iyi olur. Türkiyemiz için yararlı olan bir kuruluşun sonuna kadar arkasındayım. Güzelce tanısam, hizmetini kullanmak isterim.
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