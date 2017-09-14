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İzlediği oyunu yeniden tasarlayan yapay zeka

Georgia Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar bir oyunun sadece oynanışını izleyerek oyun motorunun nasıl çalıştığını öğrenen ve oyunu yeniden tasarlayan yapay zeka geliştirdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İzlediği oyunu yeniden tasarlayan yapay zeka
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Video oyun dünyasında yapay zeka denildiği zaman aklımıza bilgisayara karşı olan oyunlarda oyunu oynayan sistemler gelse de Georgia Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar yapay zekanın video oyunlarında çok farklı bir amaç için kullanılabileceğini düşünüyor. Araştırmacılar "Videodan Oyun Motoru Öğrenme" başlıklı makalede geliştirdikleri yapay zekayı tanıttı. Ekibin geliştirdiği yapay zeka video oyunlarının sadece oynanışını izleyerek oyun motorunun çalışma prensiplerini kavrıyor ve oyunu yeniden tasarlayabiliyor.


Nesneleri Analiz Ediyor 

Yapay zekanın video oyunlarında kullanılışı açısından bir ilk niteliği taşıyan yeni yapay zeka oyun hakkındaki her şeyi sıfırdan öğrenmiyor. İlk olarak oyundaki hareketli ögeleri tespit eden yapay zeka sonrasında gördüklerini analiz etmek ve kendi oyun motorunu oluşturmak için nesnelerin konumu, hızları ve hareket yönleri gibi verileri kullanıyor. Araştırmanın baş yazarı Matthew Guzdial'in ifadesiyle ekip, videonun her karesindeki unsurları inceleyen ve bunları toplayıp analiz eden bir araç geliştirmiş durumda. 


Bu araç sayesinde yapay zekanın Super Mario'nun oynanışını izlerken oyundaki animasyon şartlarını ve nesnelerin hareket hızlarını tespit ettiğini dile getiren Guzdial, Mario'nun bir Goomba(oyundaki kahverengi düşman mantarlar)'nın üstünden atladığını ve bir sonraki karede Goomba'nın ortadan kaybolduğunu gören yapay zekanın oyun için basit kurallar oluşturduğuna dikkat çekti. ''Mario, Goomba'nın üstünden atlarsa ve Goomba ile Mario'nun hareket yönleri birbirine zıtsa Goomba ortadan kaybolur.'' şeklinde bir dizi mantık kuralları oluşturan yapay zeka daha sonra bu kuralları kendi oyun motorunun temeline yerleştiriyor.


Kullanım Alanları Genişleyebilir 

Super Mario ve Mega Man oyunlarını inceleyerek onları yeniden tasarlayan yapay zeka şu an için sadece iki boyutlu platformlar üzerinde çalışabiliyor. Bu haliyle bile nostaljik oyunları oyun severlerle buluşturma yeteneğine sahip olan yapay zekanı zaman içinde daha gelişmiş makine görme sistemlerine sahip olmasıyla birlikte üç boyutlu platformlar için de kullanılacağı düşünülüyor. 


Georgia Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılara göre ise geliştirilen yapay zeka kullanım alanı video oyunlarla sınırlı olmayacak. Ekip teknolojinin gerçek hayatta da kendisine yer bulabileceğini düşünüyor. Tabi Super Mario'ya kıyasla çok daha karmaşık olsa da oyun dünyasını kavrayabilen yapay zeka insanların algıladığı şekilde gerçek dünyayı da kavrayabilirse kulanım alanı genişleyebilir.


https://www.theverge.com/2017/9/10/16276528/ai-video-games-game-engine Yorum Yaz
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deoks 1 yıl en beğenilen
Yazılımcılar da işsiz kaldı desene :D
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zwanzig 1 yıl
2 Boyutlu oyunlar için bile yazması zor olan bu yapay zekayı 3 boyutlu oyunlar için yazmayı düşünemiyorum bile.En azından bir başlangıç yapılmış oldu.İlerde göreceklerimiz için şimdiden heyecanlanıyorum :)
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deoks 1 yıl en beğenilen
Yazılımcılar da işsiz kaldı desene :D
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St Batuhan 1 yıl
Hiç bitmeyen ve neredeyse her seferinde farklılıklara imza atabilecek bir yapı. Aslında bayağı bağlayıcı olabilir.
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