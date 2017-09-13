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Star Wars Battlefront'un Season Pass'i kısa bir süre için ücretsiz

Star Wars Battlefront II'nin çıkışı yaklaşırken ilk oyunun sahiplerine müjdeli haber geldi. Star Wars Battlefront'un Season Pass'i tüm platformlarda kısa bir süreliğine ücretsiz.
1 yıl
2,8b
1
5
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Star Wars Battlefront'un Season Pass'i kısa bir süre için ücretsiz
Star Wars Battlefront II'nin çıkışı yaklaşırken bir önceki oyunun season pass'i  kısa bi süreliğine ücretsiz oldu.
İlgilenenler Star Wars Battlefront'un season pass'ine PlayStation Store, Xbox Live Store (Xbox Live Gold üyelik gerektirir) veya Origin üzerinden ücretsiz olarak erişebilirler. Season Pass içerisinde haritalar, karakterler, ekipmanlar, modlar ve Outer Rim, Bespin, Death Star ve Rogue One: Scarif olmak üzere toplamda dört adet genişleme paketi bulunuyor.
Şu anda Star Wars Battlefront'u kaç kişi oynuyor diye soracak olursanız istatistiklere buradan göz atabilirsiniz.
Star Wars Battlefront II 17 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Star_Wars_Battlefrontun_Season_Passi_Su_anda_Ucretsiz-87927.htm Yorum Yaz
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niedre 1 yıl en beğenilen Msaniyamac
Msaniyamac

Kütüphaneye eklendi yazısı geldi mail olarak order confirmation da geldi fakat kütüphanede görünmüyor.

Gözükmez çünkü ana oyunun (Star Wars™ Battlefront) olması gerek Donanın haber burada biraz bilgi eksikliği yapmış
bu ücretsiz olan eklenti ve genişleme paketi yani tek başına hiç bi işe yaramaz
MsaniyamacKütüphaneye eklendi yazısı geldi mail olarak order confirmation da geldi fakat kütüphanede görünmüyor.Gözükme...
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hector_1990 1 yıl
ea oyunları çok kısa sürede popülerliğini yitiriyor özellikle xbox ta 2. el oyunu satamıyorsunuz ea oyunlarını insanlar artık ea access ile oynarım diyor para vermek istemiyor alanda kitlede çabuk sıkılıyor
dlc ler aşırı derecede sinir bozucu oyunu 60 usd aldık yetmedi haritalar para ile satılıyor oyunun hikayesi varsa kısa ve ehhh denebilecek türde açıkça 60 usd etmez oyunlar oyuna yeniden dönmek için bir neden göremiyor bir çok insan bu konuda blizzard çok iyi elinde ki oyunu canlı tutmasını çok iyi biliyor şuan ellerinde overwatch var karakter ekliyorlar mapler yeni oyun dengeleri (buff and nerfs) oyunu oynayan kişilerin şikayetlerini ea göre çok daha dikkate alıyorlar
ben pc de hatırlıyorum aim bot speed hack wall hack adaları video alıp şikayet ediyorsun belki insaflı biri şikayetlere bakarsa öyle bir şeyler değişiyordu hız hilesinden bir karaktersizi 3 ayda 20 kişi zor bannlatabildik
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Msaniyamac 1 yıl
Kütüphaneye eklendi yazısı geldi mail olarak order confirmation da geldi fakat kütüphanede görünmüyor.
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niedre 1 yıl Msaniyamac
Msaniyamac

Kütüphaneye eklendi yazısı geldi mail olarak order confirmation da geldi fakat kütüphanede görünmüyor.

Gözükmez çünkü ana oyunun (Star Wars™ Battlefront) olması gerek Donanın haber burada biraz bilgi eksikliği yapmış
bu ücretsiz olan eklenti ve genişleme paketi yani tek başına hiç bi işe yaramaz
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lordkisame 1 yıl
Belki ileride oynarım diye kütüphaneye atayım bari.
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KuvvetMira27 1 yıl
uzun süredir bunu bekliyordum :)
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