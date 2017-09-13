Star Wars Battlefront'un Season Pass'i kısa bir süre için ücretsiz

Star Wars Battlefront II'nin çıkışı yaklaşırken bir önceki oyunun season pass'i kısa bi süreliğine ücretsiz oldu.
İlgilenenler Star Wars Battlefront'un season pass'ine PlayStation Store, Xbox Live Store (Xbox Live Gold üyelik gerektirir) veya Origin üzerinden ücretsiz olarak erişebilirler. Season Pass içerisinde haritalar, karakterler, ekipmanlar, modlar ve Outer Rim, Bespin, Death Star ve Rogue One: Scarif olmak üzere toplamda dört adet genişleme paketi bulunuyor.
Şu anda Star Wars Battlefront'u kaç kişi oynuyor diye soracak olursanız istatistiklere buradan göz atabilirsiniz.
Star Wars Battlefront II 17 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Star_Wars_Battlefrontun_Season_Passi_Su_anda_Ucretsiz-87927.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gözükmez çünkü ana oyunun (Star Wars™ Battlefront) olması gerek Donanın haber burada biraz bilgi eksikliği yapmış
bu ücretsiz olan eklenti ve genişleme paketi yani tek başına hiç bi işe yaramaz