Jabra® Microsoft Lync İçin Devrimci Çözümlerini Tanıttı

Birleşik İletişim (UC) çözümleri alanında dünyanın önemli cihaz geliştiricilerinden Jabra, Microsoft Lync 2010 için geliştirilmiş ürün portföyünü genişletti. Jabra, Lync için optimize edilmiş yeni ürünlerini Microsoft tarafından 30 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen Lync’in lansman toplantısındaki standında tanıttı. Şirketin sunduğu yeni taşınabilir hoparlör ve beş adet dokunmatik ekranlı çoklu kullanımlı kulaklık, Lync tabanlı ses ve video konferans kurulumu yapan kurumların ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün portföyü sunuyor. Ürün portföyüne yeni eklenen cihazlar şöyle:

Jabra SPEAK™ 410: Jabra SPEAK 410, Jabra’nın USB destekli ilk hoparlörü olma özelliğini taşıyor. Cihaz maksimum ses netliği için tam dupleks ve gerçek genişbant ses (6800 Hz), 360 derece kapsama alanına sahip mikrofon, dahili zil ve açık ofis ortamlarında özel görüşmeler yapmaya olanak tanıyan 3.5 mm kulaklık girişine sahip. Jabra® SPEAK™ 410 hoparlör dahili zil, cihaz üzerindeki kanca, sessiz ve ses kontrol özellikleri ile kapsamlı bir Birleşik İletişim deneyimi sunuyor.

Jabra GO™ 6470/Jabra PRO™ 9400 Serisi: Jabra GO 6470 ve Jabra PRO 9400 Serisi ile kullanıcılar sezgisel dokunmatik ekranı kullanarak birçok telefonu yönetebiliyor, çağrı başlatıp sonlandırabiliyor, sesi ayarlayabiliyor; masaüstü telefon, yazılım tabanlı telefon ve cep telefonlarını tek cihazdan değiştirebiliyorlar. Jabra PRO 9470 ve Jabra GO 6470; profesyonel ofis kulaklığının ses, mesafe ve kalite performansını cep telefonu kulaklıklarının esnekliği ile birleştiriyor. Jabra PRO 9400 ve Jabra GO 6400 Serisinin güçlü özellikleri ile günde en az 20 dakika tasarruf sağlayarak işgücü verimliliğini artırdığı, 3 ay içinde yatırım geri dönüşü alınmasını sağladığı ortaya kondu.

Jabra GN Netcom EMEA Çağrı Merkezi ve Ofis Bölümü Satış Direktörü Holger Reisinger, şirketin Lync için pazara en kapsamlı ses uç noktaları portföyünü sunmak konusunda kararlılıkla çalıştığını, yenilikçi ürünleri ile kurumların masaüstü, cep telefonu ve yazılım tabanlı telefon uygulamaları ile iletişimi genişletme taleplerine cevap vermeye yönelik portföy yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti. Reisinger: ”Yeni ürünlerimizle son kullanıcı verimliliğini artırma, deneyimlerini geliştirme ve uygun maliyetlerle gelişmiş tasarım, işlevsellik ve sağlamlıkla kurumların maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Portföyümüzdeki tüm ürünler daha iyi ses kalitesi için genişbant ses, kullanım kolaylığı ve geniş çaplı kurulumlar için tak-çalıştır arama kontrol özelliğini de kapsıyor” diye konuştu.

Jabra’nın Lync uyumlu kulaklıklarının kurumların ses ve konferans ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli, kullanımı kolay bir çözüm sunduğunu kaydeden Microsoft Türkiye Ses Çözümleri Uzmanı Barış Kayı da, Microsoft’un müşterilerine cihazlar ve çevre birimleri konusunda seçenek sunmak üzere Jabra’yla çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

