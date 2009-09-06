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Japon elektronik devleri, Intel'e karşı bir araya geliyorlar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,8b
1
93
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarıiletken endüstrisinin zirvesinde yer alan ve sahip olduğu %80 civarı pazar payı ile dünyanın en büyük işlemci üreticisi ünvanına sahip olan Intel'e karşı Japonya merkezli elektronik devleri iş birliğine gidiyor. Her biri kendi kulvarlarında endüstriye yön veren 7 samuray (Toshiba, Hitahci, NEC, Fujitsu, Renesas, Panasonic ve Canon), Intel'e rakip işlemci çözümleri geliştirmek üzere güç birliği kararı aldılar.

Waseda Üniversitesi'nden profesör Hironiro Kasahara tarafından geliştirilen yenilikçi enerji verimlilik yazılımıyla birlikte hazırlanacak ve düşük güç tüketimi için güneş pilleri ile çalışabilecek yeni bir işlemci konsepti üzerine odaklanan Japon elektronik devleri, yeni işlemci için 2012 yılını hedefliyorlar. Tasarım çalışmaları olumlu sonuç verir mi bilinmez ama projedeki isimler dikkate aldığında girişimin heyecan verici olduğu söylenebilir zira Sony ve IBM ile birlikte Cell mimarisini geliştiren Toshiba başta olmak üzere projeye katılan isimlerin işlemci tasarımı, üretim teknolojileri ve mikroçip üretiminde uzman olduğu görülmekte.


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ultiMance 9 yıl
2011e giricez hala ses seda yok.Cok gizli calisiyolar herhalde kimse duymasin diye :) :)
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ultiMance 9 yıl
Bu haberi kim uydurdu bilmiyorum ama iyi sallamis arkadaslar.Bu 7 dev arasinda goze batan bir isim var o da Canon.Yillardir goruntuleme alaninda uzmanligini konusturan canon neden islemci uretme isini girsin canonun bu ortakliktan ne kari olacak.Ayrica sony nerede.Boyle bir planlari olsaydi sony hemen bu ortakliga katilirdi zira playstationda kullanirdi yapilan islemciyi.Ayrica renesas ne alaka adamlar zaten islemci uretiyo bu ise neden girsin.Gecelim bu yalan haberleri tartismayalim daha fazla
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clopin 9 yıl
İntel boş durmaz bu arada rekabet iyidir..
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mistifa 10 yıl
herhalde cep telefonu çipleri için birarayr geldiler, yoksa intel x86 lisansını kolay kolay yedirmez onlara.
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atorbaci 10 yıl
bu 7 li öncelikle X86 ya bağımlı olmayan bir işletim sistemi üretmeliler.ve bu yeni mimarinin mevcut PC lere göre çok çok daha iyi performans vereceğini ve hesaplı olacağını garanti etmelilerki bu rekabet gerçekleşebilisin.
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aktuz 10 yıl
ne lisansı ya , takmış herkes lisansa. burada yumatu'dan sunny'den bahsetmiyorlar. Herkes uzman olmuş. mail atın firmalarada yazık onuda hesaba katsınlar. belki iş teklifi bile alabilir o lisans diyen arkadaşlar. eğlenmek japonlarında hakkı. Kafa patlatmaktan yorulduklarında eğlendirirsiniz.
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qenans 10 yıl
çok güzel bi haber. intelle yarışamaz diyenlerde resmen saçmalamış yani :) capon abi bunlar, elektronikte bir numaralar. zaten şimdiye kadar bu işe el atmamaları hata.
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artenis 10 yıl
X7 samuray + pardus , hadi bakalım ,
kımdı o x86 lısansı ve tank mank katana sacmalayan arkadas ?
bi ofistedki 1 bılgisayar ıcın verılen yazılım mafrafını , ustune x86 mımarısının masrafını bir hedef alırlarsa o zmn tank mank kalmaz ,,,
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Wilson Fisk 10 yıl
artenis

X7 samuray + pardus , hadi bakalım ,


kımdı o x86 lısansı ve tank mank katana sacmalayan arkadas ?

bi ofistedki 1 bılgisayar ıcın verılen yazılım mafrafını , ustune x86 mımarısının masrafını bir hedef alırlarsa o zmn tank mank kalmaz ,,,



link aldim hatirlatirim bir sene sonra gorecez kim sacmalamis.nerede senin samuraylar diye nanik yaparim bazisi bundan anliyor.
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kjetlee 10 yıl
Çok sevindirici bir haber.
İşe yarar bir şeyler ortaya çıkaracaklarına inanıyorum.
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TURK-ŞAD 10 yıl
Japonlarda bunlardan farklı olmayacaktır, ama yinede rekabet iyidir, kullanıcıya yarar, güzel adımlar bunlar...
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toonjai 10 yıl
bu habere sevindim.artık bu merada istediği gibi at otlatamamalı intel !
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dark_town 10 yıl
aslinda sevindirici bir haber

bir yanda microsoft ve intel diger yanda 7 dev ve bu 7 dev kucumsenecek firmalar degil dunyanin en buyuk devleri denebilir sadece sony yok iclerinde

intel ve m.soft su piyasada su sekildeler
amd ise
ancak 7 dev ne olur bana gore su olur
bu isin girgiriydi

arkadaslarbu 7 firma cidden basite alinacak firmalar degil ancak isin ucunda X86 lisansi var bunu asmalari co buyuk bir sonun baslangici olur dusuncesindeyim egerki yeni bir platform gelistirilirse dunya 2 tekelden kurtulmus olur bu 7 firmaya gore cok zor olmamakla beraber cokda kolay olmayacaktir bir yanda intel diger yanda ise m.soft artik gerisini siz dusunun
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Rusty 10 yıl
x86 olmadan x64 olamaz, olsa bile biz görmeyiz (mezara gireriz yani).Emulasyona da intel izin verecek mi? emulasyon ne kadar düzgün çalışıyor? Zaten çin in kotalanması gerektiğini düşünen bir insanım, çin in kendi tasarlayıp ürettiğini kesinlikle satın almam ve o işlemcinin ömründen şüphe ederim.İşin kökü microsoft ve oyun/yazılım firmalarına bakar ki oyun/yazılım firmaları da microsoft a bakar.En başta microsoft u kandırmanız lazım.
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aRiSe* 9 yıl

Rusty

x86 olmadan x64 olamaz, olsa bile biz görmeyiz (mezara gireriz yani).Emulasyona da intel izin verecek mi? emulasyon ne kadar düzgün çalışıyor? Zaten çin in kotalanması gerektiğini düşünen bir insanım, çin in kendi tasarlayıp ürettiğini kesinlikle satın almam ve o işlemcinin ömründen şüphe ederim.İşin kökü microsoft ve oyun/yazılım firmalarına bakar ki oyun/yazılım firmaları da microsoft a bakar.En başta microsoft u kandırmanız lazım.

çin değil japon :) Teknolojiye yön veren ülke.
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buraoca2 10 yıl
İyi hoşta, X86 lisansını intel satmazki. O zaman kişisel PC'lerin de tamamen platform değiştirmesi gerekirki; bu da oldukça zor. Fakat Şirket bazında bakıldığında PC'lerin mimari değiştirmesi zor olmaz gibi görünüyor(Bu firmalar da gerekli yazılım desteğini bir şekilde sağlayacaklardır, çünkü ufak firmalardan bahsetmiyoruz).
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calkan34 10 yıl

buraoca2

İyi hoşta, X86 lisansını intel satmazki. O zaman kişisel PC'lerin de tamamen platform değiştirmesi gerekirki; bu da oldukça zor. Fakat Şirket bazında bakıldığında PC'lerin mimari değiştirmesi zor olmaz gibi görünüyor(Bu firmalar da gerekli yazılım desteğini bir şekilde sağlayacaklardır, çünkü ufak firmalardan bahsetmiyoruz).

katılıyorum
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