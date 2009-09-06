Japon elektronik devleri, Intel'e karşı bir araya geliyorlar

Yarıiletken endüstrisinin zirvesinde yer alan ve sahip olduğu %80 civarı pazar payı ile dünyanın en büyük işlemci üreticisi ünvanına sahip olan Intel'e karşı Japonya merkezli elektronik devleri iş birliğine gidiyor. Her biri kendi kulvarlarında endüstriye yön veren 7 samuray (Toshiba, Hitahci, NEC, Fujitsu, Renesas, Panasonic ve Canon), Intel'e rakip işlemci çözümleri geliştirmek üzere güç birliği kararı aldılar.

Waseda Üniversitesi'nden profesör Hironiro Kasahara tarafından geliştirilen yenilikçi enerji verimlilik yazılımıyla birlikte hazırlanacak ve düşük güç tüketimi için güneş pilleri ile çalışabilecek yeni bir işlemci konsepti üzerine odaklanan Japon elektronik devleri, yeni işlemci için 2012 yılını hedefliyorlar. Tasarım çalışmaları olumlu sonuç verir mi bilinmez ama projedeki isimler dikkate aldığında girişimin heyecan verici olduğu söylenebilir zira Sony ve IBM ile birlikte Cell mimarisini geliştiren Toshiba başta olmak üzere projeye katılan isimlerin işlemci tasarımı, üretim teknolojileri ve mikroçip üretiminde uzman olduğu görülmekte.