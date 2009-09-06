Japon elektronik devleri, Intel'e karşı bir araya geliyorlar

Yarıiletken endüstrisinin zirvesinde yer alan ve sahip olduğu %80 civarı pazar payı ile dünyanın en büyük işlemci üreticisi ünvanına sahip olan Intel'e karşı Japonya merkezli elektronik devleri iş birliğine gidiyor. Her biri kendi kulvarlarında endüstriye yön veren 7 samuray (Toshiba, Hitahci, NEC, Fujitsu, Renesas, Panasonic ve Canon), Intel'e rakip işlemci çözümleri geliştirmek üzere güç birliği kararı aldılar.
Waseda Üniversitesi'nden profesör Hironiro Kasahara tarafından geliştirilen yenilikçi enerji verimlilik yazılımıyla birlikte hazırlanacak ve düşük güç tüketimi için güneş pilleri ile çalışabilecek yeni bir işlemci konsepti üzerine odaklanan Japon elektronik devleri, yeni işlemci için 2012 yılını hedefliyorlar. Tasarım çalışmaları olumlu sonuç verir mi bilinmez ama projedeki isimler dikkate aldığında girişimin heyecan verici olduğu söylenebilir zira Sony ve IBM ile birlikte Cell mimarisini geliştiren Toshiba başta olmak üzere projeye katılan isimlerin işlemci tasarımı, üretim teknolojileri ve mikroçip üretiminde uzman olduğu görülmekte.
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kımdı o x86 lısansı ve tank mank katana sacmalayan arkadas ?
bi ofistedki 1 bılgisayar ıcın verılen yazılım mafrafını , ustune x86 mımarısının masrafını bir hedef alırlarsa o zmn tank mank kalmaz ,,,
link aldim hatirlatirim bir sene sonra gorecez kim sacmalamis.nerede senin samuraylar diye nanik yaparim bazisi bundan anliyor.
İşe yarar bir şeyler ortaya çıkaracaklarına inanıyorum.
bir yanda microsoft ve intel diger yanda 7 dev ve bu 7 dev kucumsenecek firmalar degil dunyanin en buyuk devleri denebilir sadece sony yok iclerinde
intel ve m.soft su piyasada su sekildeler amd ise ancak 7 dev ne olur bana gore su olur bu isin girgiriydi
arkadaslarbu 7 firma cidden basite alinacak firmalar degil ancak isin ucunda X86 lisansi var bunu asmalari co buyuk bir sonun baslangici olur dusuncesindeyim egerki yeni bir platform gelistirilirse dunya 2 tekelden kurtulmus olur bu 7 firmaya gore cok zor olmamakla beraber cokda kolay olmayacaktir bir yanda intel diger yanda ise m.soft artik gerisini siz dusunun
çin değil japon :) Teknolojiye yön veren ülke.
katılıyorum