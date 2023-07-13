Fotoğraf makinesi tavsiyesi için en iyi fotoğraf makineleri (2023)

- En iyi fotoğraf makineleri (2023) 💯
- 1️⃣ Nikon D7500
- 2️⃣ Sony Alpha 7 III
- 3️⃣ Canon EOS R10
- 4️⃣ Nikon Z 50
- 5️⃣ Sony Alpha a6400
- 6️⃣ Sony A7 II
- 7️⃣ Nikon Z 30
- 8️⃣ Canon EOS 2000D
- 9️⃣ Panasonic DMC-FZ2000EG
- 🔟 Sony ZV-1F
- 11. Polaroid Now
- 12. Canon EOS 250D
- Fotoğraf makinesi alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Yorumlar
İnsanlar tarih boyunca anıları korumak, doğanın güzelliklerini yakalamak ve yaratıcılıklarını ifade etmek için fotoğraf çekmiş veya bu anları duvara kazıyarak ölümsüzleştirmiştir. Günümüzde ise teknolojinin hızla ilerlemesiyle, fotoğraf makineleri daha da gelişti ve fotoğrafçılığın sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Fotoğraf makineleri, anıları dondurmanın sihirli araçları olarak görülebilir. En iyi fotoğraf makinesi, sınırları zorlayan teknoloji ile unutulmaz anlarınızı yakalamanızı ve ölümsüzleştirmenizi sağlar. Profesyonel ya da amatör, en iyi fotoğraf makineleri, yaratıcılığınızı ifade etmeniz için güçlü bir araçtır. Eğer siz de “en iyi fotoğraf makinesi hangisi?” diye arıyorsanız derlediğimiz tavsiye listemiz size ilaç gibi gelecektir.
|Marka-Model 📸
|Fiyat 💲
|Nikon D7500
|33.999 TL
|Sony Alpha 7 III
|42.999 TL
|Canon EOS R10
|24.599 TL
|Nikon Z 50
|31.498 TL
|Sony Alpha a6400
|25.379 TL
|Sony A7 II
|39.499 TL
|Nikon Z 30
|25.999 TL
|Canon EOS 2000D
|11.719 TL
|Panasonic DMC-FZ2000EG
|24.999 TL
|Sony ZV-1F
|13.999 TL
|Polaroid Now
|2.799 TL
|Canon EOS 250D
|19.910 TL
Fotoğraf makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi fotoğraf makinesi markaları sıralamasında Nikon, Sony ve Canon bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek fotoğraf makinesi tavsiyesi olarak ise Nikon D7500, Sony Alpha 7 III ve Canon EOS R10 modelleri sıklıkla öneriliyor.
1️⃣ Nikon D7500
Nikon D7500'nin video çekme özelliği de oldukça etkileyici. Nikon D7500 ile 4K Ultra HD video kaydı yapabilir ve inanılmaz ayrıntılarla dolu videolar çekebilirsiniz. Bu kamera ayrıca, 3.2 inç eğilebilir dokunmatik LCD ekranı sayesinde çekim açılarınızı kolayca ayarlayabilir ve kamera kontrollerini sezgisel bir şekilde kullanabilirsiniz. Yüksek ISO değerleriyle düşük ışık koşullarında bile net ve temiz fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı sayesinde fotoğraflarınızı hızlı bir şekilde paylaşabilir ve uzaktan kontrol edebilirsiniz. Tüm bu özellikler Nikon D7500’ü en iyi fotoğraf makineleri sıralaması listesinde tepelere doğru taşıyor.
Nikon D7500 özellikleri 📋
- 20.9 megapiksel APS-C sensörü
- 51 noktalı otomatik netleme sistemi
- Sürekli çekim hızı
- 4K Ultra HD video kaydı
- 3.2 inç eğilebilir dokunmatik LCD ekran
- Yüksek ISO performansı
- Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı.
Nikon D7500 kullanıcı yorumları 💭
👨 Dx makinenin geldiği son nokta. Gerçekten çok kullanışlı çok sağlam, iyi ki almışım.
👩 Eğer fotoğrafçılık eğitimi de alıyorsanız tam ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir makine.
2️⃣ Sony Alpha 7 III
Aynasız tasarımıyla hafif ve taşınabilir bir yapıya sahip olan Alpha 7 III, hızlı ve hassas otomatik odaklama sistemine sahip. 693 noktaya kadar faz algılama otomatik odaklama (AF) noktası ve 425 kontrast algılama AF noktasıyla donatılan kamera, hızlı hareket eden nesneleri bile keskin bir şekilde takip ederek mükemmel netlikte fotoğraflar elde etmenize olanak tanıyor. Ayrıca, 10 kare/sn'lik sürekli çekim hızıyla, hareketli sahneleri yakalamak için ideal bir seçenek diyebiliriz. Açıkçası en iyi profesyonel fotoğraf makinesi arayışındaysanız Sony Alpha 7 III’e bakmanızı tavsiye ederiz.
Sony Alpha 7 III özellikleri 📋
- 24.2 megapiksel tam kare Exmor R CMOS sensörü
- 693 noktaya kadar faz algılama AF noktası ve 425 kontrast algılama AF noktası
- 10 kare/sn'lik sürekli çekim hızı
- Yüksek çözünürlüklü 4K video kaydı
- 5 eksenli görüntü sabitleme sistemi
- 2.36 milyon noktalı XGA OLED Tru-Finder elektronik vizör
- Wi-Fi ve NFC bağlantısı ile kablosuz iletişim imkanı
- Dayanıklı magnezyum alaşımlı gövde
Sony Alpha 7 III kullanıcı yorumları 💭
👨 Düşük ışıkta bile görüntü kalitesi tatmin edici ve başarılı. Üstelik az ışıkta netlerken de hiç zorlanmıyor. ISO 12800'e kadar pratik olarak gürültüsüz çekim yapabilen bir makine. Full frame fotoğraf makinesi olduğu için crop işi ile uğraşmıyorsunuz, mm hesabı yapmıyorsunuz. Geniş açı çekebilmek için ultra-geniş lensler almanıza gerek kalmıyor.
👩 Kullanımı çok zevkli, güzel, sağlam ve işlevsel. Harika bir makine
3️⃣ Canon EOS R10
Canon EOS R10 özellikleri 📋
- 15fps sürekli çekim
- Dual Pixel CMOS AF II
- 4K/30p video çekimi
- -4EV düşük ışık odaklama
- ISO 32,000'e kadar fotoğraf ve 12,800'e kadar video
- Yüksek kaliteli ve ayrıntılı 4K videolar
- 2.36 milyon noktalı EVF
- 23fps sürekli çekim
- Duyarlı kontrol ve minimal EVF gecikmesi için DIGIC X işlemci
- Wi-Fi / Blueatooth bağlantısı
- 7.5 cm 1.04 milyon noktalı ayarlanabilir dokunmatik ekran
- YouTube canlı yayını
Canon EOS R10 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok şeyin üstesinden gelebilecek bir model
👩 Çok hızlı bir makine. Özellikle video çekimleri için aldım. 4K videolarda istediğim keskinliği ve görüntü kalitesini alabiliyorum. 30 dk. gibi bir video süre kısıtı olmaması çok güzel. Özellikle içerik üreticiyseniz ve pratik bir makine arıyorsanız kaliteden ödün vermeden piyasadaki en iyi fiyat performans fotoğraf makinesi olduğunu bilerek bu makineyi gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz.
4️⃣ Nikon Z 50
Nikon Z 50, 209 noktalı hibrid AF sistemiyle hızlı ve keskin otomatik odaklama sağlıyor. 11 fps'ye kadar sürekli çekim hızıyla hareketli nesneleri yakalayabilen ve özel Eye Detection AF özelliği ile portre çekimlerinde gözleri net bir şekilde odaklayabilen cihaz, 4K Ultra HD video çekimi yetenekleriyle de dikkatleri çekiyor.
Nikon Z 50 özellikleri 📋
- 20.9 megapiksel APS-C CMOS sensör ve EXPEED 6 görüntü işlemcisi
- 209 noktalı hibrid AF sistemi ve Eye Detection AF özelliği
- 11 fps sürekli çekim hızı
- Geniş ISO aralığı (100-51200)
- 4K Ultra HD video çekimi
- Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı
- 3.2 inç 180 derece dönebilen dokunmatik LCD ekran
- Dahili flaş ve harici mikrofon girişi
- Kompakt ve hafif tasarım
Nikon Z 50 kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatını gerçekten hakkeden bir makina. 51.200 ISO, Düşük Işık performansı ve 4K Video Çekimleri muhteşem. Vlog, Sinematic Trailer için ideal bir makina. İş amaçlı ve Hobi amaçlı herkese tavsiye ederim.
👩 Profesyonel olarak eğitim almak isteyen amatör fotoğrafçılar için bu fotoğraf makinesi, geniş bir çekim seçeneği sunan 2 zoom ile gerçekten birinci sınıf.
5️⃣ Sony Alpha a6400
En kaliteli fotoğraf makinesi modellerinden birisi olan A6400, 4K HDR video çekimi için de mükemmel bir seçenektir. Ultra yüksek çözünürlüklü videoları sorunsuz bir şekilde kaydedebilir ve dahili mikrofon girişi sayesinde ses kalitesini artırabilirsiniz. Ayrıca, 180 derece dönebilen 3 inçlik dokunmatik ekranıyla selfie çekimlerini kolaylaştırır ve Wi-Fi ve NFC gibi bağlantı özellikleri sayesinde fotoğrafları hızlı bir şekilde paylaşmanıza olanak tanır.
Sony Alpha a6400 özellikleri 📋
- 24.2 megapiksel APS-C Exmor CMOS sensörü
- 425 faz algılama noktası ve 0.02 saniyelik odaklama süresi
- 4K HDR video çekimi
- 180 derece dönebilen 3 inçlik dokunmatik ekran
- Wi-Fi ve NFC bağlantısı
Sony Alpha kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok iyi ürün özellikle de aynalı makinelere göre hem çok daha taşınabilir hem de otomatik moduyla bile gayet güzel çekimler yapabilirsiniz
👩 Çok uzun süre aradım ve buldum. Güzel kamera, jilet gibi keskin makro fotoğraflar. Küçük ve kullanışlı.
6️⃣ Sony A7 II
En iyi aynasız fotoğraf makinesi modellerinden birisi olan Sony A7 II, 5 eksenli görüntü sabitleme sistemine sahip, bu da düşük ışık koşullarında bile net ve titremesiz fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Hızlı ve hassas otomatik netleme özelliği sayesinde hareketli nesneleri kolaylıkla yakalayabilir ve anıları kusursuz bir şekilde kaydedebilirsiniz. A7 II ayrıca yüksek çözünürlüklü video kaydı yapma yeteneğine de sahip ve Full HD 1080p çözünürlükte 60p veya 24p video çekimi yapabilirsiniz.
Sony A7 II özellikleri 📋
- 24.3 megapiksel tam çerçeve Exmor CMOS sensörü
- BIONZ X görüntü işlemci
- 5 eksenli görüntü sabitleme sistemi
- Hızlı ve hassas otomatik netleme
- Yüksek çözünürlüklü Full HD video kaydı (1080p 60p/24p)
Sony A7 II kullanıcı yorumları 💭
👨 Yıllardır yarı profesyonel fotoğrafçılık yapıyorum profesyonel fotoğrafçılığa geçmek için Amazon'un satıcısı olduğu bu ürünü aldım. Sony A7 2 farkını gerçekten hissediyorsunuz.
👩 Bu full frame aynasız fotoğraf makinesi beni birçok yönden etkiledi ve beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Genel olarak, Sony Alpha 7 II'yi Sony 28-70 mm lens ile birlikte şiddetle tavsiye edebilirim
7️⃣ Nikon Z 30
Nikon Z 30 özellikleri 📋
- 20.9 megapiksel DX-format CMOS sensör
- 209 noktalı hibrid otomatik netleme sistemi
- 11 kare/dakikaya kadar seri çekim
- Yüksek çözünürlüklü ve 4K UHD video kaydı
- Hafif ve kompakt tasarım
- 3 inç dokunmatik ekran
- Dahili Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı
- Kullanıcı dostu menü ve kontroller
- Z serisi lenslerle uyumluluk
Nikon Z 30 kullanıcı yorumları 💭
👨 Nikon ekipmanlarını 50 yılı aşkın süredir kullanıyorum ve bu da beni hayal kırıklığına uğratmadı. Aynasız kameralarla hiç deneyimim olmadı ama bu benim ihtiyaçlarım için gayet iyi çalışıyor gibi görünüyor. Kaliteli fotoğraflar ve oldukça iyi videolar çekiyor.
👩 Bu kamerayı yalnızca vlog için aldım.... Harika....eğer yapmak istediğiniz şey buysa satın alın
8️⃣ Canon EOS 2000D
Canon EOS 2000D özellikleri 📋
- 24.1 megapiksel APS-C CMOS sensör
- 9 noktalı otomatik netleme sistemi
- Canlı Görüntü Modu
- 3 inç LCD ekran
- Full HD 1080p video kaydı yapabilme özelliği
Canon EOS 2000D kullanıcı yorumları 💭
👨 Başlangıç seviyesi makinalar arasında bütçeye uygun bir seçenek. En iyi fiyat buradaydı. Amazon Prime ile ertesi gün sorunsuz teslim aldım.
👩 Hem yeni başlayanlar için çok iyi olmasının yanı sıra wifi üzerinden telefona aktarmak mükemmel
9️⃣ Panasonic DMC-FZ2000EG
Bu kamera, profesyonel kullanıcılar için çeşitli manuel kontrol seçenekleri de sunmakta. Çekim modları arasında otomatik, diyafram öncelikli, enstantane öncelikli ve tam manuel mod bulunuyor. Hızlı ve hassas netleme sağlayan 0.74x büyütmeli OLED elektronik vizör, çekim deneyimini geliştiriyor. Dahili ND filtreleri, parlak ışık koşullarında bile daha geniş diyafram açıklıkları kullanmanıza olanak tanımakta.
Panasonic DMC-FZ2000EG özellikleri 📋
- 20x optik zoom ile geniş açıdan telefotoya kapsamlı kapsama alanı
- 20.1 megapiksel 1 inç MOS sensörü ile yüksek kaliteli görüntüler
- 4K video çekimi ve 120 fps yavaş çekim video kaydı
- Otomatik, diyafram öncelikli, enstantane öncelikli ve tam manuel modlar
- 0.74x büyütmeli OLED elektronik vizör ve hızlı netleme
- Dahili ND filtreleri ile geniş diyafram açıklıkları kullanma imkanı
Panasonic DMC-FZ2000EG kullanıcı yorumları 💭
👨 Panasonic Lumix FZ2000, başka hiçbir şeye benzemeyen üst düzey bir fotoğraf makinesi. Kağıt üzerinde bile, sürekli yeni lens satın alma veya takma konusunda endişelenmek zorunda kalmadan kaliteli bir ürün isteyenler için hepsi bir arada bir çözüm.
👩 Kullanım kolaylığından parlaklığına kadar her şeyi beğendim. Tavsiye ederim.
🔟 Sony ZV-1F
Sony ZV-1F özellikleri 📋
- 20.1 megapiksel 1.0-tipi stacked CMOS sensörü
- 24-70mm f/1.8-2.8 sabit diyafram lens
- Gerçek zamanlı göz otomatik odaklama özelliği
- Yapay zeka destekli bokeh özelliği
- Kullanıcı dostu arayüz ve dokunmatik ekran
- Wi-Fi ve NFC bağlantısı
Sony ZV-1F kullanıcı yorumları 💭
👨 Sony bu işte çağ atlamış içerik üreticisi olarak kullanacaksanız şiddetle tavsiye ediyorum.
👩 Sadece auto özelliklerde bile çok iyi sonuçlar alabileceğiniz, batarya dışında her yönüyle mükemmel bir cihaz. Bir iki aksesuar ve ilave batarya alarak çok ciddi çekimler yapabilirsiniz. Auto focus özelliğiyle pek çok markadan öne çıkan Sony bu ürünü gerçekten düşünmeden alacak düzeyde iyi tasarlamış.
11. Polaroid Now
En iyi polaroid fotoğraf makinesi modelleri arasında olan Polaroid Now, otomatik odaklama özelliği sayesinde net ve keskin fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Her çekimde en iyi pozlama ayarlarını otomatik olarak belirleyen dinamik ışıklandırma özelliği sayesinde, ışık koşullarından bağımsız olarak güçlü sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca, dahili flaş sistemi sayesinde düşük ışık koşullarında bile parlak ve canlı fotoğraflar çekebilirsiniz. Polaroid Now, her anı ölümsüzleştirmek ve hemen paylaşmak isteyenler için mükemmel bir seçenek diyebiliriz. Kullanımı kolay ve fotoğraf çekmeyi keyifli bir deneyim haline getiren bu kamera, yaratıcılığınızı ifade etmenize olanak tanıyacaktır.
Polaroid Now özellikler 📋
- Otomatik odaklama sistemi
- Anında çıktı
- Dinamik ışıklandırma özelliği
- Dahili flaş sistemi
- Anında sonuçlar
- Modern ve kullanıcı dostu tasarım
Polaroid Now kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu çok eğlenceli. Resimler harika çıkmadı ama öğreniyoruz. Retro sevenler için ideal.
👩 Harika ürün boyutuna bayıldım
12. Canon EOS 250D
EOS 250D'nin 4K çözünürlükte video kaydı özelliği, kullanıcıların etkileyici videolar çekmelerini sağlar. 5 fps sürekli çekim hızı ile hareketli sahneleri yakalamak nispeten kolay. Dokunmatik ekranlı, açılı LCD ekran, çekim açısını ayarlama ve çekim yapma sürecini kolaylaştırmakta. Ayrıca, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı sayesinde fotoğrafları ve videoları hızlı bir şekilde paylaşmak ve uzaktan kontrol etmek de mümkün.
Canon EOS 250D özellikleri 📋
- 24,1 megapiksel APS-C CMOS sensör
- DIGIC 8 görüntü işlemci
- 4K video kaydı
- Tam değiştirilebilir lens sistemi
- 5 fps sürekli çekim hızı
- Dokunmatik ekranlı, açılı LCD ekran
- Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı
Canon EOS 250D kullanıcı yorumları 💭
👨 Profesyonelleşmeden önce alabileceğiniz en uygun model. Tabii ki dslr istiyorsanız.
👩 Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel çalışanlar için harika bir seçim. Keyifle kullanıyorum, yazılımları da ücretsiz ve müthiş.
Sizler için derlediğimiz bu en iyi fotoğraf makineleri sıralaması listesinde sona yaklaşmış bulunuyoruz. En iyi fotoğraf makinesi modelleri ile zengin bir içerikle karşınızda olduk. Profesyonel fotoğraf makinesinden yeni başlayanlara yönelik fotoğraf makineleri gibi geniş bir yelpazeden ürünleri beğeninize sunduk. En iyi fotoğraf makinesi tavsiyeleri ile en doğru tercihi yapmanız artık mümkün.
Fotoğraf makinesi alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Sensör Boyutu: Sensör boyutu, fotoğraf kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Genellikle daha büyük sensörler daha iyi bir düşük ışık performansı, daha yüksek dinamik aralık ve daha iyi arka plan bulanıklığı sunar. APS-C ve tam kare sensörler, genellikle daha büyük boyutları nedeniyle tercih edilen seçeneklerdir.
- Piksel Boyutu: Sensördeki piksellerin boyutu, düşük ışık performansını etkileyen bir faktördür. Daha büyük pikseller, daha fazla ışık yakalayabilir ve daha düşük gürültü seviyeleriyle daha iyi ayrıntı ve renk doğruluğu sunabilir.
- Sensör Tipi: CMOS ve CCD sensörler, dijital fotoğraf makinelerinde en yaygın olarak kullanılan tiplerdir. CMOS sensörler genellikle daha düşük güç tüketimi, daha hızlı okuma hızı ve daha iyi yüksek ISO performansı sunar. CCD sensörler ise daha yüksek görüntü kalitesi ve daha düşük gürültü seviyeleriyle bilinir.
- Çözünürlük: Yüksek çözünürlüklü bir kamera, daha net ve ayrıntılı fotoğraflar çekmenizi sağlar.
- ISO Aralığı: ISO ayarı, düşük ışık koşullarında bile net ve az gürültülü fotoğraflar çekebilmenizi sağlar.
- Otomatik Netleme Hızı: Hızlı ve doğru otomatik netleme, çekimlerinizdeki keskinliği artırır.
- Video Özellikleri: Video çekimi yapmayı düşünüyorsanız, yüksek kaliteli video kaydı yapabilen bir kamera tercih etmelisiniz.
- Pil Ömrü: Uzun pil ömrü, uzun süreli çekimlerde veya seyahatlerde daha fazla özgürlük sağlar.
- Bağlantı Seçenekleri: Wi-Fi, Bluetooth veya NFC gibi bağlantı özellikleri, fotoğraflarınızı kolayca paylaşmanıza ve transfer etmenize yardımcı olur.
- Kullanıcı Arayüzü: Kameranın menüsü ve kontrolleri kullanıcı dostu ve kolay anlaşılır olmalıdır.
- Fiyat: Bütçenizi göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlarınıza en uygun fiyat-performans dengesine sahip bir kamera seçmelisiniz.
En İyi Fotoğraf Makineleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 134892Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)