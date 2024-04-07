"2531'e kadar herkesin soyadı Japonya'da aynı olacak"

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Sendai'deki Tohoku Üniversitesi'nden ekonomist Hiroshi Yoshida'ya göre, evlilik kuralları ülkede böyle devam ederse 2531 yılına kadar tüm Japonlar Sato soyadına sahip olabilir.

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Japonya'da, Japon soyadlarının çeşitliliğini korumaya çalışanların öncülüğünde soyadlarıyla ilgili kuralları değiştirmeye yönelik bir hareket oluşuyor.

Araştırmayı yürüten Sendai'deki Tohoku Üniversitesi'nden ekonomist Hiroshi Yoshida'ya göre, kurallar böyle devam ederse 2531 yılına kadar tüm Japonlar Sato soyadına sahip olabilir.

Japonya'nın 300 binden fazla soyadını takip eden Myoji Yurai şirketine göre, Sato şu anda en yaygın soyadı ve onu Suzuki takip ediyor. Takahashi ise üçüncü sırada. Myoji Yurai'nin web sitesinde belirttiğine göre, 125 milyonluk Japonya nüfusunun yaklaşık 1.8 milyonu Sato soyadına sahip.

Hiroshi Yoshida, öngörüsünün ancak ülkenin halihazırda en acil krizlerinden biri olan sürekli azalan evlilik oranının üstesinden gelebilmesi halinde geçerli olacağını kabul etti.

Resmi rakamlara göre Japonya'da evlilik sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 azalarak 90 yıl sonra ilk kez 500 binin altına düşerken, boşanmalar geçen yıl yüzde 2.6 arttı.

Yoshida, "Beklenenden çok daha az sayıda insan evlenirse, bu hesaplamanın farklı olma ihtimali vardır" dedi.

Yoshida ayrıca çalışmasında, Japonya'nın azalan doğum oranı nedeniyle nüfusunun gelecek bin yıl içinde büyük ölçüde azalabileceğine dikkat çekerek, "Japon ırkının soyunun tükenme olasılığı yüksek" diye konuştu.

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