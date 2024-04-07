"2531'e kadar herkesin soyadı Japonya'da aynı olacak"

Sendai'deki Tohoku Üniversitesi'nden ekonomist Hiroshi Yoshida'ya göre, evlilik kuralları ülkede böyle devam ederse 2531 yılına kadar tüm Japonlar Sato soyadına sahip olabilir.
Japonya'da, Japon soyadlarının çeşitliliğini korumaya çalışanların öncülüğünde soyadlarıyla ilgili kuralları değiştirmeye yönelik bir hareket oluşuyor.
Araştırmayı yürüten Sendai'deki Tohoku Üniversitesi'nden ekonomist Hiroshi Yoshida'ya göre, kurallar böyle devam ederse 2531 yılına kadar tüm Japonlar Sato soyadına sahip olabilir.
Japonya'nın 300 binden fazla soyadını takip eden Myoji Yurai şirketine göre, Sato şu anda en yaygın soyadı ve onu Suzuki takip ediyor. Takahashi ise üçüncü sırada. Myoji Yurai'nin web sitesinde belirttiğine göre, 125 milyonluk Japonya nüfusunun yaklaşık 1.8 milyonu Sato soyadına sahip.
Hiroshi Yoshida, öngörüsünün ancak ülkenin halihazırda en acil krizlerinden biri olan sürekli azalan evlilik oranının üstesinden gelebilmesi halinde geçerli olacağını kabul etti.
Resmi rakamlara göre Japonya'da evlilik sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 azalarak 90 yıl sonra ilk kez 500 binin altına düşerken, boşanmalar geçen yıl yüzde 2.6 arttı.
Yoshida, "Beklenenden çok daha az sayıda insan evlenirse, bu hesaplamanın farklı olma ihtimali vardır" dedi.
Yoshida ayrıca çalışmasında, Japonya'nın azalan doğum oranı nedeniyle nüfusunun gelecek bin yıl içinde büyük ölçüde azalabileceğine dikkat çekerek, "Japon ırkının soyunun tükenme olasılığı yüksek" diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...