JBL’den AirPods rakibi geldi

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Geçtiğimiz yılı dikkat çekici ses ürünleri ile tamamlayan JBL hız kesmeden CES 2020 fuarına geldi. Firma pek çok ürünü yanında AirPods ile rekabet edecek yeni kablosuz kulaklıklarını da getirdi.

TUNE 220TWS özellikleri ve fiyatı

TUNE 220TWS gerçek kablosuz kulaklık modeli sade bir tasarıma sahip ancak farklı renk seçenekleri ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Tatmin edici bir ses kalitesi olan TUNE 220TWS biraz daha fiyat tarafında rekabetçi olacak.

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Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık modeli kablosuz şarj olabilen kılıfı da dahil edilince bu süreyi 16 saat daha uzatabiliyor. JBL TUNE 220TWS için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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JBL LIVE 300TWS özellikleri ve fiyatı

JBL LIVE 300TWS modeli çıtayı biraz daha AirPods seviyesine çıkarıyor. Ses kalitesini yükselten kulaklık Google Assistant ve Amazon Alexa asistanlarına dahili olarak destek sunuyor. Mikrofonu olmasına karşın aktif gürültü engelleme mevcut değil.

IPX5 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan JBL LIVE 300TWS modeli tek şarj ile 4 saate kadar kullanılabilirken kablosuz şarjlı kılıfı ile 14 saat daha bu süreyi uzatabiliyor. JBL LIVE 300TWS için 150$ fiyat etiketi mevcut.

https://www.engadget.com/2020/01/06/jbl-airpod-alternative-220tws/

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