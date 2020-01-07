Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    JBL’den AirPods rakibi geldi

    JBL TUNE 220TWS kablosuz kulaklık modeli üst seviye özellikler sunamasa da uygun fiyatı ve canlı renk seçenekleri ile AirPods modeline rakip olmayı amaçlıyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    6,4b
    1
    15
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    JBL’den AirPods rakibi geldi
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yılı dikkat çekici ses ürünleri ile tamamlayan JBL hız kesmeden CES 2020 fuarına geldi. Firma pek çok ürünü yanında AirPods ile rekabet edecek yeni kablosuz kulaklıklarını da getirdi. 

    TUNE 220TWS özellikleri ve fiyatı

    TUNE 220TWS gerçek kablosuz kulaklık modeli sade bir tasarıma sahip ancak farklı renk seçenekleri ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Tatmin edici bir ses kalitesi olan TUNE 220TWS biraz daha fiyat tarafında rekabetçi olacak. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Köpeğinizin ruh halini bu cihaz ile anlayın

    Ayrıca Bkz. "MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor"

    Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık modeli kablosuz şarj olabilen kılıfı da dahil edilince bu süreyi 16 saat daha uzatabiliyor. JBL TUNE 220TWS için 100$ fiyat etiketi belirlenmiş. 

    JBL’den AirPods rakibi geldi
    Tam Boyutta Gör

    JBL LIVE 300TWS özellikleri ve fiyatı

    JBL LIVE 300TWS modeli çıtayı biraz daha AirPods seviyesine çıkarıyor. Ses kalitesini yükselten kulaklık Google Assistant ve Amazon Alexa asistanlarına dahili olarak destek sunuyor. Mikrofonu olmasına karşın aktif gürültü engelleme mevcut değil. 

    IPX5 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan JBL LIVE 300TWS modeli tek şarj ile 4 saate kadar kullanılabilirken kablosuz şarjlı kılıfı ile 14 saat daha bu süreyi uzatabiliyor. JBL LIVE 300TWS için 150$ fiyat etiketi mevcut. 



    https://www.engadget.com/2020/01/06/jbl-airpod-alternative-220tws/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    bersgurs 2 hf. en beğenilen
    "JBL LIVE 300TWS modeli çıtayı biraz daha AirPods seviyesine çıkarıyor." Taraflı haber yapmayı bırakın artık airpods seviyesi ne?
    2 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    erkanberk 2 hf. bersgurs
    Hani kutu tasarımı ve kulaklık tasarımını birebir kopyalamışlarya işte tam da o yüzden Airpods seviyesi demiş. Airpods çıktıktan sonra benzerleri mantar gibi bitince piyasada başka başlık atmak uygun olmazdı👍🏻
    Hani kutu tasarımı ve kulaklık tasarımını birebir kopyalamışlarya işte tam da o yüzden Airpods seviyesi demiş. Airpods çıktıktan sonra benzerleri mantar gibi b...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DelReyLana 2 hf. husnukiller
    Haha ben de bilmiyormuşum. Teşekkürler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    GabrielPhoenix 2 hf.
    Ali’de FYE7 çok uygun fiyata gördüm tr de 2-3 katına veriyorlar onu incelerken Syllabe s101 ı keşfettim batarya süresi çok daha iyi ve siparişi verdim bakalım dedikleri kadar var mı ? Çok büyük fiyatlar vermeye gerek yok diye düşünüyorum ülkemizin etrafı yangın yeri döviz almış başını gitmiş bize f/p ürün lazım her konuda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Ses konusunda eminim çok iyidir ama tasarımı beğenmedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Angel of the Lord 2 hf.
    TWS ne demek arkadaşlar? Instagram'da satılan çakma airpods'lar da TWS markasıyla satılıyor. JBL de kendi modelinde bunu kullanınca bir terim mi diye düşündüm şuan.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DelReyLana 2 hf. Angel of the Lord
    TWS=True wireless
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    turgut148 2 hf.
    Jbl bir Apple markası değil mi, ne rakibi?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CrAstrum 2 hf. turgut148
    Beats ile karıştırdınız sanırım.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Nv tlyh 2 hf.
    sennheiser varken air pods neden kullanırsınız ki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    nnoovvaa 2 hf.
    FYE7 500TL altı tüm TWS'leri yok eder.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bersgurs 2 hf. en beğenilen
    "JBL LIVE 300TWS modeli çıtayı biraz daha AirPods seviyesine çıkarıyor." Taraflı haber yapmayı bırakın artık airpods seviyesi ne?
    2 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    whoisata 2 hf. bersgurs
    Kalitelli demek istiyor
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    erkanberk 2 hf. bersgurs
    Hani kutu tasarımı ve kulaklık tasarımını birebir kopyalamışlarya işte tam da o yüzden Airpods seviyesi demiş. Airpods çıktıktan sonra benzerleri mantar gibi bitince piyasada başka başlık atmak uygun olmazdı👍🏻
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    oray 2 hf.
    silikonlu veya köpüklü yapsalarmış bari...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6355 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ces2020, JBL LIVE 300TWS ve
    5 etiket daha TUNE 220TWS Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. VRngineers’ın XTAL sanal gerçeklik gözlüğü 8K çözünürlük desteği ile geliyor 2 hf. Tesla'nın bir sonraki modelini Çinliler tasarlayabilir 2 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: ThinkPad X1 Fold 2 hf. Samsung'un yapay insan projesi NEON tanıtıldı 2 hf. Bu nasıl robot ? | Görevine şaşıracaksınız 2 hf. Star Wars'un BB-8 robotu gerçeğe dönüştü: Samsung Ballie 2 hf. Qualcomm 2023 yılında araçlarda da olacak 2 hf. LG'nin yeni 8K ve 4K Oledleri sahnede | ön inceleme 2 hf. TCL, CES 2020'de katlanabilir telefonunu sergiledi 2 hf. Samsung Galaxy A51 ve A71'in Avrupa çıkış tarihi belli oldu 2 hf. DJI yatırımından sürücüsüz araçlar için LiDAR cihazları 2 hf. Mateo banyo matı aynı zamanda akıllı baskül 2 hf. Dell Alienware taşınabilir konsol geliştirdi 2 hf. Yeni Mophie kablosuz şarj istasyonu akünüzü de destekliyor 2 hf. Hyundai uçan taksi işine el attı: Uber ile birlikte ilk modelini geliştirdi 2 hf. Toyota, Japonya'da "geleceğin şehri" prototipi inşa edecek 2 hf. Panasonic ilk gerçek kablosuz kulaklıklarını duyurdu 2 hf. Sony Xperia 5 Plus'ın render görüntüleri sızdı 2 hf. Samsung Galaxy S20 serisi 120Hz ekranla gelecek 2 hf. Avatar filminden ilham alan Mercedes-Benz Vision AVTR konsepti tanıtıldı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN JBL’den AirPods rakibi geldi Sonraki 64 çekirdekli Threadripper işlemcisi rekor fiyatla piyasaya çıkıyor 2 hf. Jabra yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu 2 hf. Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı 2 hf. Sony, CES 2020'de sürpriz yaparak Vision-S adlı elektrikli konsept otomobilini tanıttı 2 hf. AMD Radeon RX 5600XT ekran kartı Full HD çözünürlüğün tozunu attırmaya geliyor 2 hf. SpaceX, yeni Starlink uydularını uzaya gönderdi: İşte muhteşem görüntüler 2 hf. Karşınızda Intel’in grafik birimi 2 hf. Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı 2 hf. Ön kamera ile nabız, tansiyon ölçün, alkol durumuna bakın! | Binah.Ai ön inceleme 2 hf. LED ekranlı sırt çantası Pix ön inceleme 2 hf. NASA'dan James Webb Uzay Teleskobu'yla ilgili açıklama 2 hf. Yeni Lenovo Yoga modelleri AMD Ryzen 4000 ile Intel versiyondan daha ucuz 2 hf. Yeni Batman filminin çekimleri resmen start verdi 2 hf. MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor 2 hf. Huawei P40 Pro'nun tasarımını ortaya koyan kılıf görselleri yayınlandı 2 hf. En güçlü Intel NUC kasası tanıtıldı 2 hf. Samsung'un devasa televizyon modeli The Wall TV serisine yeni modeller eklendi 2 hf. Tile takipçili ilk dizüstü HP Elite Dragonfly oldu 2 hf. Sony Xperia XZ2 serisi ve XZ3 için Android 10 güncellemesi yayınlandı 2 hf. Norveç'te elektrikli araç satışları rekor seviyeye ulaştı: Lider Tesla Model 3 Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim