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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor

    İnsan-makine ara yüzü – HMI teknolojisi sayesinde MEG Aegis Ti5 oyuncu kasası ve MEG381CQR kavisli oyuncu monitörü pek çok optimizasyonu kolay bir şekilde yapabiliyor.
    2 hf.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor
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    CES 2020 tüketici elektroniği fuarında sahne alan MSI firması; MEG Aegis Ti5 oyuncu kasası ve MEG381CQR kavisli oyuncu monitörünü görücüye çıkardı. Bu set sektörde bir ilki barındırıyor.

    HMI nedir?

    Daha önce otomotiv sektörü gibi endüstriyel alanlarda gördüğümüz insan-makine ara yüzü – HMI, ilk kez oyuncu sektöründe kendisine yer buluyor. HMI sistemler donanımı ve yazılımı kontrol ederek kullanıcının talimatlarını anlık olarak yorumlama işini yerine getiriyor.

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    MSI tarafından geliştirilen MCU kontrol ünitesi gerçek zamanlı sistem bilgilerini, bilgisayarın ön kısmında bulunan LCD üzerinde görüntüleyebiliyor. Özel kadran tasarımı sayesinde oyuncular sistem performansını kolayca optimize edebiliyor ve oyun deneyimini en üst seviyeye taşıyabiliyorlar.

    Ürünlere bakacak olursak MEG Aegis Ti5 oyuncu kasası fütüristik bir tasarıma sahip. Intel Core i9 işlemcilere kadar seçenekler sunan kasada GeForce RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 ekran kartı yer alıyor. 3 adet M.2 yuvası, 2 adet 2.5 inç yuvası ve 1 adet 3.2 inç yuvası yanında 128GB’a kadar 4 kanal DDR4 bellek seçeneği sunulmuş.

    MEG381CQR oyuncu monitörü ise 38 inçlik IPS panelinde 3440x1440 piksel çözünürlük sunuyor. 2300R kavis çapına sahip olan monitör 144Hz tazeleme hızı ve 1ms optimize edilmiş tepki süresi barındırıyor. Henüz fiyatları açıklanmadı.



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    kayamtky 2 hf.
    11 GB lık ekran kartını kullanan oyun var mı ?
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    B7TR 2 hf.
    Fiyatını açıkmaya gerek yok özelliklere bakınca banka kredisine başvurma fikri düşüyor aklınıza ??
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    clarq26 2 hf.
    böbrek + dalak + ciger herhalde :D
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