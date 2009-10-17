Kaliforniya yüksek güç tüketen TV'leri yasaklamayı planlıyor

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Amerika Birleşik Devletleri'nin batı yakasında yer alan ve ülkenin en kalabalık (2004 sayımlarına göre yaklaşık 36 milyon) eyaleti olan Kaliforniya düz ekran televizyonlara güç tüketim sınırlaması getirmeyi planlıyor. Ünlü sinema oyuncusu Arnold Schwarzenegger'in valiliğini yaptığı eyaletin yüksek güç tüketen 40-inç üzeri LCD TV ve plazmaları engelleyen yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduğu belirtiliyor. Yeni yasa ile birlikte televizyonlar için standart belirlenmesi ve güç tüketim seviyesine üst sınır getirilmesi hedefleniyor.

35 milyon televizyon olduğu tahmin edilen eyalette evlerdeki enerji tüketiminin %10'unu televizyonlar ve ilgili diğer cihazların oluşturduğu belirtilirken, yasal düzenleme sonrasında televizyon sahiplerinin enerji tasarrufu ile yıllık 30$, eyaletin ise yıllık 8.1 milyar dolar tasarruf elde edebileceği zira bu sayede yeni güç santrali projesini rafa kaldırabileceği belirtiliyor. Daha önce buzdolabı ve klima gibi elektrikli cihazlar için yapılan düzenlemenin bir benzeri olacağı söylenen yeni yasaya, bazı televizyon üreticilerinin karşı çıktığı belirtiliyor. Öte yandan Tüketici Elektroniği Birliği, bahsi geçen veya benzeri bir yasal düzenlemenin hem üreticileri hem de tüketicileri vuracağını zira innovasyona sınır getirileceği ve pazardaki setlerin %25'nin yasal düzenlemeden etkileneceğini söylüyor.

Enerji delegesi Julia Levin, Los Angeles Times'a verdiği demecinde "eğer ekonomimize darbe indirecek nedenler tespit etmeseydik bu tür bir düzenlemeye gitmezdik.Yeni düzenleme tüketicilerin parasını koruyacak ayrıca Kaliforniya ekonomisinin büyümesine ve daha temiz, sürdürülebilir işlere olanak tanıyacak." açıklamasında bulundu. Ocak 2011'den itibaren iki yıl içerisinde uygulanması düşünülen yeni yasanın bir benzerini iki yıl önce Avrupa Komisyonu da gündemine almış ancak uygulamamıştı.