Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kaliforniya yüksek güç tüketen TV'leri yasaklamayı planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,3b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kaliforniya yüksek güç tüketen TV'leri yasaklamayı planlıyor
Tam Boyutta Gör

Amerika Birleşik Devletleri'nin batı yakasında yer alan ve ülkenin en kalabalık (2004 sayımlarına göre yaklaşık 36 milyon) eyaleti olan Kaliforniya düz ekran televizyonlara güç tüketim sınırlaması getirmeyi planlıyor. Ünlü sinema oyuncusu Arnold Schwarzenegger'in valiliğini yaptığı eyaletin yüksek güç tüketen 40-inç üzeri LCD TV ve plazmaları engelleyen yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduğu belirtiliyor. Yeni yasa ile birlikte televizyonlar için standart belirlenmesi ve güç tüketim seviyesine üst sınır getirilmesi hedefleniyor.

35 milyon televizyon olduğu tahmin edilen eyalette evlerdeki enerji tüketiminin %10'unu televizyonlar ve ilgili diğer cihazların oluşturduğu belirtilirken, yasal düzenleme sonrasında televizyon sahiplerinin enerji tasarrufu ile yıllık 30$, eyaletin ise yıllık 8.1 milyar dolar tasarruf elde edebileceği zira bu sayede yeni güç santrali projesini rafa kaldırabileceği belirtiliyor. Daha önce buzdolabı ve klima gibi elektrikli cihazlar için yapılan düzenlemenin bir benzeri olacağı söylenen yeni yasaya, bazı televizyon üreticilerinin karşı çıktığı belirtiliyor. Öte yandan Tüketici Elektroniği Birliği, bahsi geçen veya benzeri bir yasal düzenlemenin hem üreticileri hem de tüketicileri vuracağını zira innovasyona sınır getirileceği ve pazardaki setlerin %25'nin yasal düzenlemeden etkileneceğini söylüyor.

Enerji delegesi Julia Levin, Los Angeles Times'a verdiği demecinde "eğer ekonomimize darbe indirecek nedenler tespit etmeseydik bu tür bir düzenlemeye gitmezdik.Yeni düzenleme tüketicilerin parasını koruyacak ayrıca Kaliforniya ekonomisinin büyümesine ve daha temiz, sürdürülebilir işlere olanak tanıyacak." açıklamasında bulundu. Ocak 2011'den itibaren iki yıl içerisinde uygulanması düşünülen yeni yasanın bir benzerini iki yıl önce Avrupa Komisyonu da gündemine almış ancak uygulamamıştı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 10 yıl
amaç belli millete yeni tv aldırmak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 10 yıl
Tamamen saçmalık... Evimdeki TV'den kime ne be ?!?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Amerika'nın Dünya'daki toplam sera gazı salınımının %25'inden sorumlu olduğu bir gerçek. Yine de Kaliforniya eyaleti uygulamaya koyduğu çeşitli politikalarla bunu önlemeye çalışıyor. Orada ULEV gibi sert eksoz emisyon standartları mevcut ve aynı zamanda hibrid (melez) motorlu araçlar için ciddi teşvikler söz konusu.
en.wikipedia.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 10 yıl
40 inç = 102 ekran bence yeterli gibi ..
yakında bilgisayarlarada sınır getirirlerse halk isyan cıkarır heralde :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SupermanPrime 10 yıl
bencede güzel bir karar zaten adamlar tek televizyonla yetiniyorlar bizim türk evlerinde en az 2 tane olması şart dizi izlemek için :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sft67 10 yıl
Güzel bi karar bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 10 yıl
Eğer enerji tasarrufu ayağına verilen bir kararsa çok saçma olmuş.
3000cc den küçük motorlu (benzin canavarı) araçları beğenmeyen Amerika halkı, otomotiv üreticileri ve ülke yöneticileri,
Yılda sistem başına elde edecekleri 30$ a mı kaldı?
Neden Amerika'da Avrupadaki gibi gibi daha az enerji tüketen daha az emisyonu olan motor standardı yok.
Örnek Euro5-6
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 10 yıl
Önce 4x4 leri trafikten kaldırsınlar. Arnold Schwarzenegger'in Zengin ABD lileri Hummerlar ile tanıştırdığı günler çokta eski değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 10 yıl
Yakında yatak odasında tüketilen enerjininde hesabını tutarlar, evlerin içine girdikten sonra...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 10 yıl
Yerinde bir karar, böylece elektronik eşya üreticileri ürünlerini taraslarken biraz daha dikkat etmek zorunda kalacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Nükleer enerji veya füzyon enerjisi şart artık. Nükleer enerji için belirli bir çöplük alan oluşturulup, zararlı atıklar sorun olmayacak şekilde saklanırsa en verimlisi o gibi görünüyor. Füzyon enerjisi de tam olarak verimli değil,üzerinde çalışıyorlar diye hatırlıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tatbkath 10 yıl
Yerinde bir karar.Canavar gibi yüksek güç tüketen ürünler yerine pazara çevre dostu az enerji tüketen ürünler sürülmeli.Hatta keşke bu uygulama Türkiyedede yapılsa.Hem tüketicininde yüzü güler.Elektrik faturasına bakıp kara kara düşünmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miasmus 10 yıl
Saçmalığa bak enerji sınısızdır. İnsanlık ya gerçekten aptal yada gerçekten güzel bi şekilde uyutuluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
razorc 10 yıl
bence çok güzel karar!!! hem tasarruf yapılacak hem de dünyamızı tüketiyor olmamız bir nebze olsun azalacak!!! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11344 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
TV, LCD ve kaliforniya
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Röportaj: Koç.net ile BİRİ'yi konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim