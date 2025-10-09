ABD'nin 2,2 milyar dolarlık ikonik güneş enerjisi santrali kapatılıyor: Peki ama neden?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan 2,2 milyar dolarlık Ivanpah Güneş Enerjisi Santrali 2026'da kapatılacak. Üç adet 140 metrelik kulesiyle ikonik bir görünüme sahip olan tesis 2014'te faaliyete geçmişti. Santralin kapatılma gerekçesi olarak yüksek maliyet gösteriliyor

Günümüzde yaygın olarak kullanılan fotovoltaik panelli güneş enerjisi santrallerinin aksine Ivanpah, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) teknolojisiyle çalışıyor. Tesisteki 173.500 bilgisayar kontrollü ayna (heliostat), güneş ışığını kulelerim tepesindeki alıcıya yansıtıyor, burada ısıtılan sıvı, buhar türbinini çalıştırarak elektrik üretiyor. 392 MW kapasitesiyle açıldığı dönemde dünyanın en büyük güneş santrali olan Ivanpah, teknolojisiyle büyük umutlar yaratmıştı.

2039'a kadar çalışması planlanıyordu

Ancak fotovoltaik sistemlerin hızla gelişmesi ve maliyetlerinin büyük oranda düşmesi nedeniyle CSP teknolojisi ekonomik olmaktan çıktı. Tesisin ana müşterisi olan PG&E enerji şirketi, 2025’in başında Ivanpah’tan enerji alım anlaşmasını sona erdirdiğini açıkladı. Aslında anlaşma 2039’a kadar sürmesi planlanan uzun vadeli bir sözleşmeydi, ancak yüksek elektrik üretim maliyeti nedeniyle anlaşma erken sonlandırıldı. Bir zamanlar çığır açıcı görülen bu teknoloji, artık güneş enerjisinin evriminde geride kalmış bir dönemin ürünü olarak değerlendiriliyor.

Ivanpah tesisi, maliyetinin yanında çevresel etkileriyle de tartışma konusu oldu. Aynaların oluşturduğu yoğun ısı nedeniyle yılda yaklaşık 6.000 kuşun, kuleler ile aynalar arasında uçarken hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ayrıca Interstate 15 otoyolundan geçen sürücüler, aynalardan yansıyan parlak ışıktan da şikayet ediyor.

Tesisin kapatılmasının ardından arazinin geleceğine dair resmi bir plan henüz açıklanmadı. Ancak sahibi NRG Energy, alanın daha ucuz ve verimli olan fotovoltaik sistemlerle yeniden değerlendirilme ihtimali üzerinde duruyor.

