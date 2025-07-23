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    Tesla, Kaliforniya'da önemli bir davayla karşı kaşıya: Satışları yasaklanabilir

    Tesla, araçlarında sunduğu Otopilot ve Tam Otonom Sürüş yeteneklerini pazarlarken tüketicileri yanılttığı iddiasıyla Kaliforniya'da yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya.

    Tesla'nın Kaliforniya'daki satışları yasaklanabilir Tam Boyutta Gör
    Tesla, araçlarında sunduğu Otopilot (Autopilot) ve Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving) yeteneklerini pazarlama şeklinden dolayı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya. Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (DMV), şirketin sürücü destek sistemlerinin gerçek yetenekleri hakkında tüketicileri yanılttığı yönündeki iddialar önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan duruşmada görüşülecek.

    Dava, Tesla’nın Kaliforniya’daki faaliyetleri açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Düzenleyici kurum, şirketin eyalette araç satışı yapabilmesini sağlayan bayilik lisansını askıya alma veya tamamen iptal etme olasılığını değerlendiriyor.

    Yanıltıcı pazarlama iddiası

    Söz konusu dava, Temmuz 2022'de Kaliforniya DMV'nin, Tesla'nın Otopilot ve Tam Otonom sürüş sistemlerinin kapasitesini abarttığını öne sürmesiyle başladı. Şikayette, Tesla'nın pazarlama materyallerinin, araçların sürücü koltuğunda hiçbir müdahale olmadan kısa ve uzun mesafeli yolculukları tamamlayabileceği izlenimini verdiği ifade ediliyor.

    Haziran 2025’te bir Kaliforniya yargıcı, Tesla’nın iddiaları düşürme talebini reddetti ve şirketin Oakland’daki bir idari yargıç önünde savunma yapmasına hükmetti. Bloomberg’in haberine göre beş gün sürecek duruşma Pazartesi günü başlayacak. Eğer DMV davayı kazanırsa, Tesla’nın Kaliforniya’daki araç satış yetkisi iptal edilebilir.

    Tesla’nın hukuk ekibi ise, tartışmalı pazarlama ifadelerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca şirket, bu açıklamaların bağlamından koparıldığını ve Otopilotun aktif sürücü gözetimi gerektirdiğine dair uyarıların dikkate alınmadığını öne sürüyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-21/tesla-to-fight-california-s-claim-it-overhypes-autopilot?embedded-checkout=true https://www.carscoops.com/2025/07/tesla-has-to-explain-full-self-driving-claims-to-a-judge-in-california/
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    Paetzold 1 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 6 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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