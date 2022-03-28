Şık tasarım ve performans bir arada! Huawei Sound Joy incelemesi

Bu videoda Huawei Sound Joy modeline yakından bakıyoruz. Malzeme kalitesi, ses performansı ve yazılım teknolojisiyle ön plana çıkan bu ürün, tercih edilebilecek bir hoparlör olmuş.

Bu videoda Huawei Sound Joy modeline yakından bakıyoruz. Malzeme kalitesi, ses performansı ve yazılım teknolojisiyle ön plana çıkan bu ürün, tercih edilebilecek bir hoparlör olmuş.

Ürünün tasarımıyla başlayacak olursak ürün kumaş bir gövde yapısına sahip. Dokunduğunuz zaman kalitesini hissettiren bir malzeme olduğunu söyleyebilmem mümkün. Bizim incelediğimiz ürün ladin yeşili rengine sahip. Bu ürünün ek olarak obsidyen siyahı rengine sahip olan bir versiyonu daha bulunuyor.

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Ürünün ön tarafıyla devam edecek olursak burada ürünün rengine uygun Huawei logosu konumlandırılmış. Onunda hemen üst tarafında bir bağlantı noktası bulunuyor. Huawei bildiğiniz üzere ürünlerini teknoloj konusunda ön plana çıkarıyor. Bu üründe de bu dokunuşu yapmışlar. Bu dediğimiz bağlantı noktasına destekleyen Huawei cihazları ve Android 5.1 üzeri NFC özelliklerine sahip cihazları dokundurduğunuz zaman hızlı bir şekilde bağlantı gerçekleşiyor.

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Ekosistem yapısı için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tasarımla devam edecek olursak burada - ve + noktalarını görüyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere sesi kısmayı ve yükseltmeyi bu butonlar yardımıyla yapabiliyorsunuız.

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Kontrol paneline göz atalım. Burada yer alan butonlar sırasıyla güç, mikrofon, durdur oynat, bluetooth ve stereo oluyor. En alt kısımda da USB-C portu konumlandırılmış. Bu port üzerinden ürünün 8000mAh büyüklüğündeki bataryasını 40W olacak şekilde şarj edebiliyoruz. 3 saat gibi bir sürede bataryayı tam anlamıyla doldurmanız mümkün.

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10 dakika yapacağınız bir şarj ile birlikte Huawei Sound Joy modelini 1 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Ses seviyesi, parça durumu gibi konular nedeniyle bu sürede değişiklikler yaşanabilir.

Markanın vermiş olduğu bilgilere göre %100 dolu olan bataryayı bitirmek istediğiniz zaman 26 saatlik bir sürenin geçmesi gerekiyor. Kablosuz hoparlör için gayet iyi bir süre olduğunu düşünüyorum.

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Üst tarafla devam edecek olursak bu bölümde de RGB renklendirmelere sahip halka bir bölüm bulunuyor. Açıkçası tasarım noktasında en fazla dikkat çeken yerlerden birinin burası olduğunu söyleyebiliriz.

Bu hoparlör ek olarak 4'lü bir sistem akustik tasarımını bünyesinde bulunduruyor. 2 adet pastif radyatör, 1 adet 10W gücünde tweeter, 1 adet 20W tam frekanslı hoparlör yapısını burada görüyoruz. Dikkatinizi çekmiş olmalı pasif radyatör kısımlarında bir logo bulunuyor. Huawei Sound Joy modeli ünlü freansız ses teknoloji firması DEVIALET ile birlikte geliştirilmiş. Bu logolarda ondan dolayı karşımıza çıkıyor.

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Tasarımla alakalı son olarak bu ürün 660 gram ağırlığında ve IP67 sertifikasına sahip. Dış ortamlarda kullanım yaptığınız zaman iyi bir deneyim sunabileceğini söyleyebiliriz.

Performans konusunda devam edecek olursak çok güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Çok yüksek ses seviyesine sahip. Bir masanın ortasına koyup karşılıklı biriyle konuşmak istediğinizde birbirinizi anlamak konusunda zorlanabiliyorsunuz.

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Basslar fazlasıyla doygun, o keyfi size verebiliyor. Özellikle böyle çok basslı parçalar açtığınızda ürün dik konumdaysa ürünün yavaş yavaş yer değiştirdiğini anlayabiliyorsunuz. Şiddetini bu şekilde anlayabiliyorsunuz.

En yüksek ses seviyesinde bence netliği başarılı. Detay ayrımını kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Üst seviye bir performans bekliyorsanız bu üründe o deneyimi yaşayabilirsiniz.

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Tek eksi noktası basslar çok yoğun olduğu zaman vokalin biraz daha araya kaybolması olacaktır. Bunu yazılım üzerinden yapabileceğiniz ufak ayarlarla aza indirebilirsiniz.



Merak edilenlerden bir tanesi de ses kodekleri. Üründe AAC ve SBC kodekleri bulunuyor. Bağlantı teknolojileri tarafında da bluetooth 5.2 karşımıza çıkıyor. Daha az pil tüketen, daha kararlı bir performans elde ediyorsunuz.

HOPARLÖR VE MİKROFON TESTLERİNE VİDEODAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Huawei Sound Joy modelinin bir yazılım desteği bulunuyor. AI Life uygulaması yardımıyla donanım güncellemelerine, ışık efektine, kapanma zamanına, stereo ayarlarına, ses efektlerine erişim sağlayabiliyorsunuz. Kontrol açısından başarılı bir mobil uygulama olduğunu söyleyebilirim.