Kantinler Teknoloji ile Donanacak

DataStar ile İstanbul Kantinciler Esnaf Odası (İKEO), kantin işletmecilerinin bilgi teknolojisi ürünlerini daha kolay ve uygun koşullarda edinmesi için bir anlaşma yaptı. Anlaşma uyarınca İKEO üyesi kantin işletmecileri DataStar’dan başta taşınabilir bilgisayar olmak üzere yazıcı, modem gibi ürünleri İnternet’ten ve taksitle alabilecekler.

DataStar ile İstanbul Kantinciler Esnaf Odası (İKEO),kantin işletmecilerine yönelik bir kampanya için anlaşma yaptılar. Anlaşma uyarınca İKEO üyesi kantin işletmecileri başta Haier notebook’lar olmak üzere bilgi teknolojisi ürünlerine, İnternet’ten, sadece birkaç ‘tık’ ile ve uygun koşullarda sahip olabilecekler.

Kantin işletmecilerini yeni teknolojilerle tanıştırmayı ve bilgisayar ve İnternet’i aktif kullanır hale getirmeyi amaçlayan bu kampanyada, İKEO üyesi işletmeler DataStar’ın web sitesinde özel oluşturulan alana girerek, almak istedikleri ürünleri seçip, satın alım işlemini birkaç hareketle tamamlıyorlar. Seçilen ürünler DataStar tarafından paketlenip, birkaç gün içinde kargo ile kantin işletmecisine gönderiliyor.

DataStar Genel Müdürü Mehmet Kaplan, Türkiye’de küçük esnafın hâlâ bilgi teknolojilerinden gerektiği ölçüde yararlanamadığını belirterek, “Kurumsal kullanıcılar önemli bir hedef kitle. Bayilerimiz aracılığıyla bu hedef kitleye çözüm sunuyoruz. Ancak bayilerimizin çeşitli nedenlerle erişemediği yerlere de ?İKEO örneğinde olduğu gibi- gerektiğinde doğrudan çözüm sunabiliyoruz. Amacımız bu teknolojilerden daha çok kurumun ve kişinin yararlanması ve işlerine bir katma değer kazandırmaları” dedi. Öte yandan, DataStar’ın İnternet’ten güvenli alışveriş konusunda deneyimli bir kurum olduğunu belirten Kaplan, “Kanalımızın alışverişinin büyük bir kısmı internet üzerinden devam ediyor. B2B uygulamasına şimdi B2C’yi de eklemiş olduk. Güvenlik konusunda her türlü önlemi alıyoruz. Bu nedenle İKEO üyeleri de web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirler” dedi.

Kampanya kapsamındaki ürünler

Kampanya kapsamında Haier notebook’lar, HP yazıcılar, TP-Link kablosuz modemler, PQI USB bellekler ve A4Tech mouse’lar bulunuyor. İKEO üyesi kantinciler, İKEO’nun web sitesinden (www.ikeo.org.tr) ya da doğrudan DataStar’ın www.datastar.com.tr/p/ikeo adresinden ürünlere ulaşıp, kredi kartı ile ödeme yaparak satın alma işlemini sonuçlandırıyorlar. Üstelik DataStar’ın kredi kartlarına sunduğu 12 aya varan taksit seçeneği ile.

31 Aralık 2010 tarihine kadar süren kampanya kapsamındaki ürünler şunlar:

- Notebook: Haier T3C2 (ikinci pil ya da DVD sürücü seçeneği ile), Haier T5Y, Haier T5BW.

- Yazıcılar: HP DeskJet 2050 (All in one), HP DeskJet 1000.

- Modemler: TP-Link TD-W8101G kablosuz modem (tek girişli), TP-Link 8840T kablosuz modem (dört girişli).

- USB Bellekler: PQI i812 (4GB), PQI U273 (8GB).

- Mouse’lar: A4Tech MOP18-7, A4Tech MOP18-1, MOP20D.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı