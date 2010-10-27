Karşınızda dünyanın Full Hd çözünürlüğe sahip en küçük paneli

Japonya merkezli ORTUS firması, full HD çözünürlüğü dünyanın en küçük paneline uyguladı. HAST (Hyper Amorphous Silicon TFT) adı verilen teknolojiye sahip olan panel, sahip olduğu 4.8 inç'lik boyutta 1920x1080 çözünürlüğü kullanıyor.

Yapılan açıklamaya göre ORTUS'un ürettiği panel, 458ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip ve bu değerler iPhone 4'ün sahip olduğu 960x640 çözünürlük ve 326ppi'lık piksel yoğunluğunun bir hayli üstünde görünüyor.

Sahip olduğu çözünürlük ve piksel yoğunluğuyla dikkat çeken bu panelin gelecekte zamanlarda nasıl ve hangi ürünlerde boy göstereceği merak ediliyor.