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Karşınızda dünyanın Full Hd çözünürlüğe sahip en küçük paneli

Dünyanın Full HD çözünürlüklü en küçük paneli görüntülendi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Zamazingo
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Japonya merkezli ORTUS firması, full HD çözünürlüğü dünyanın en küçük paneline uyguladı. HAST (Hyper Amorphous Silicon TFT) adı verilen teknolojiye sahip olan panel, sahip olduğu 4.8 inç'lik boyutta 1920x1080 çözünürlüğü kullanıyor.

Yapılan açıklamaya göre ORTUS'un ürettiği panel, 458ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip ve bu değerler iPhone 4'ün sahip olduğu 960x640 çözünürlük ve 326ppi'lık piksel yoğunluğunun bir hayli üstünde görünüyor.

Sahip olduğu çözünürlük ve piksel yoğunluğuyla dikkat çeken bu panelin gelecekte zamanlarda nasıl ve hangi ürünlerde boy göstereceği merak ediliyor.


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Rainbow6 9 yıl
iyi guzelde kucucuk ekranda bu kadar cozunurluk olsa ne olur full hd demek buyuk ekranda derinlemesine gorsel eglence demek ufacik ekranda hicbisi anlasilmaz 10-11 inclik ekranlarda bile faydasiz bence... gorsel acidan full hd nin sagladigi efekleri yakalama icin ekrani burnun dibine sokmak gerekiyo
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murdocklawless 9 yıl
htc'den full hd bir model görürüz yakın zamanda. böylece retina ekranda hakkın rahtmetine kavuşmuş olur. hahahahaha.
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theyapici 9 yıl
nasılsa böyle ekranlı bir rün elimizegeçmeyecek
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selahattın ısık 9 yıl
bu japonlar varya harbi den çok zeki cüceler yaw:)
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e j d e r 9 yıl
anroid 3 ü kullanacak telefonların ekranı gelmiş . samoled ten daha ucuz galiba
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Batuist 9 yıl
herhalde piksellerini göremeyeceğimiz ve tam anlamıyla "ayna gibi görüntü" nitelemesini hak edecek ilk ürün çıkmış oldu.. umarım en kısa sürede yaygınlaşır..
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MxFxOx 9 yıl
o kadar ekrana full hd biraz fazla değil mi ? flim izlemek için mercek kullanmak gerekecek
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almila1299 9 yıl
al işte bu gözün sınırlarını aşabilir. sitiv amcam yine yalancı çıktı.
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St Batuhan 9 yıl
Maliyet ve kalitesinden bahseden bir haber bekledim ama yok :) Nese eger arastıran olursa böyle bir sistemin normal panellere oranla ne kadar fazla maliyetli oldugunu ve bu maliyete karsılık kaliteyi ne kadar yükselttiğini, işte o zaman yakında full hd telefonlar yaygınlasır mı yaygınlasmaz mı ögreniriz =) Zira Retina ekran cok büyük olay gibi lanse edildikten sonra onun kat kat üstü diyecegimiz bir noktadaki bu "HAST" cok cok önemli bir adım bence :)
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Kissed by Fire 9 yıl
Hayalim vallaha. Cebimde Full HD çözünürlük ve codecleri açacak sağlam işletim sistemli ve güçlü bir işlemcili cep telefonu. Umarım yakın sürede piyasada görürüm böyle bir modeli.
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Sanadamilolo 9 yıl
göz sağlığı açısından çok ama çok zararlı
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