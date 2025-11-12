Dünyanın ilk kalıcı Pokemon tema parkı 2026’da kapılarını açıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tokyo’da yer alan Yomiuriland içerisinde kurulacak PokePark Kanto, dünyanın ilk kalıcı Pokemon temalı parkı olarak 5 Şubat 2026’da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Daha önce çeşitli ülkelerde geçici Pokemon parkları açılmış olsa da bu proje markanın ilk daimi tematik alanı olma özelliğini taşıyor.

İki ana bölümden oluşacak

Park, Yomiuriland’ın içinde ayrı bir bölüm olarak konumlanacak ve giriş için mevcut biletin yanı sıra ek bir geçiş bileti gerekecek. Ziyaretçiler, parkın girişindeki “Pokemon Research Lab” adlı özel binadan geçerek Pokemon Forest ve Sedge Town olarak adlandırılan iki ana bölgeye ulaşacak.

Tam Boyutta Gör Pokemon Forest, adından da anlaşılacağı üzere doğal bir orman ortamını temel alıyor. Burada ziyaretçiler, tepeler, yüksek otlarla kaplı patikalar, kayalık yollar ve tüneller arasında dolaşarak Pokemon’ları kendi habitatlarında görebilecek. Parktaki Pokemon heykelleri, savaşan, oyun oynayan veya dinlenen karakterleri canlandıracak şekilde tasarlandı.

Diğer bölge olan Sedge Town ise parkın merkezi konumunda bulunacak. Burada ziyaretçiler, Pokemon Center ve Poke Mart gibi alanlarda mola verebilecek, içecek veya atıştırmalık satın alabilecek. Ana bölümlere ek olarak PokePark Kanto, bir dizi özel eğlence aracına da ev sahipliği yapacak. “Pika Pika Paradise” adlı bölümde 30’dan fazla elektrik tipi Pokemon içeren bir temalı gezi yer alırken “Vee Vee Voyage” isimli Eevee temalı atlıkarınca Ponyta ve Rapidash figürleri tarafından çekilen arabalarla ziyaretçileri gezdirecek. Ayrıca bazı balonlarda ziyaretçiler Eevee ile birlikte havalanma deneyimi yaşayacak. Henüz parkın gerçek görüntüleri paylaşılmadı ancak bu park, Pokemon tutkunları için bir vaha statüsünde olacak gibi görünüyor.

