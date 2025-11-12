Dünyanın ilk kalıcı Pokemon tema parkı 2026’da kapılarını açıyor

İki ana bölümden oluşacak
Park, Yomiuriland’ın içinde ayrı bir bölüm olarak konumlanacak ve giriş için mevcut biletin yanı sıra ek bir geçiş bileti gerekecek. Ziyaretçiler, parkın girişindeki “Pokemon Research Lab” adlı özel binadan geçerek Pokemon Forest ve Sedge Town olarak adlandırılan iki ana bölgeye ulaşacak.
Diğer bölge olan Sedge Town ise parkın merkezi konumunda bulunacak. Burada ziyaretçiler, Pokemon Center ve Poke Mart gibi alanlarda mola verebilecek, içecek veya atıştırmalık satın alabilecek. Ana bölümlere ek olarak PokePark Kanto, bir dizi özel eğlence aracına da ev sahipliği yapacak. “Pika Pika Paradise” adlı bölümde 30’dan fazla elektrik tipi Pokemon içeren bir temalı gezi yer alırken “Vee Vee Voyage” isimli Eevee temalı atlıkarınca Ponyta ve Rapidash figürleri tarafından çekilen arabalarla ziyaretçileri gezdirecek. Ayrıca bazı balonlarda ziyaretçiler Eevee ile birlikte havalanma deneyimi yaşayacak. Henüz parkın gerçek görüntüleri paylaşılmadı ancak bu park, Pokemon tutkunları için bir vaha statüsünde olacak gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: