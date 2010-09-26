KFA2 özel tasarımlı GeForce GTX 480 "Anarchy" modelini duyurdu

Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Galaxy'nin, Avrupa pazarları için ekran kartı hazırlayan iştiraki KFA2, GeForce GTX 480 LTD OC Anarchy adını taşıyan özel tasarımlı GeForce GTX 480 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, hem soğutucusu hem de fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan saat hızlarıyla, referans tasarımlı GeForce GTX 480 modelinden ayrılmayı başarıyor.

Grafik işlem birimi 760MHz'de, paralel işlemcileri 1520MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Beş adet Bakır ısı borusuna ve 92mm çapında üç adet fana sahip Arctic Cooling üretimi soğutucusuyla (Accelero Extreme Plus) yüksek soğutma performansı vaad eden ekran kartı, SLI, PhysX, CUDA ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan KFA2 GeForce GTX 480 LTD OC'nin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.