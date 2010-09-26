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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

KFA2 özel tasarımlı GeForce GTX 480 "Anarchy" modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
1
21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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KFA2 özel tasarımlı GeForce GTX 480
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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Galaxy'nin, Avrupa pazarları için ekran kartı hazırlayan iştiraki KFA2, GeForce GTX 480 LTD OC Anarchy adını taşıyan özel tasarımlı GeForce GTX 480 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, hem soğutucusu hem de fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan saat hızlarıyla, referans tasarımlı GeForce GTX 480 modelinden ayrılmayı başarıyor.

Grafik işlem birimi 760MHz'de, paralel işlemcileri 1520MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Beş adet Bakır ısı borusuna ve 92mm çapında üç adet fana sahip Arctic Cooling üretimi soğutucusuyla (Accelero Extreme Plus) yüksek soğutma performansı vaad eden ekran kartı, SLI, PhysX, CUDA ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olan KFA2 GeForce GTX 480 LTD OC'nin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

KFA2 özel tasarımlı GeForce GTX 480
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KFA2 özel tasarımlı GeForce GTX 480
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gunescan 9 yıl
@n0remorse +987445612355214
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vidoko 9 yıl
eee galaxi den de tip olarak bu beklenir :)) iğrennçç
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla Beşiktaş'lılar ÇARŞI cılar kaçırmasın. A harfi Çarşı amblemi gibi olmuş. Hadi iyisiniz. :D
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Confusion 9 yıl
3D Mark testine bakıldığında baya bir ezik kalmış gibi görünüyor ancak sadece üst düzey SLI ve CF konfigrasyonların gerisinde kalmış.

tek gpu ve bazı çift gpu çözümler arasında en üst model bu kart görünüyor.

her zaman için tek ama güçlü bir gpu tercih ettiğim için kartı beğendim
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acbold 9 yıl
öncelikle kart aşırı derece güzel diyemesekte.yeterince iyi ve soğutması ile öne çıkıyor.tereddütsüz alınabilir.



sağ görüşlülere satamazlar bu kartı xD



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alivepro 9 yıl
Valla konu gtx 480 ama aynı paraya ati 5970 alınır daha iyi. Nvidia out Ati in.
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Ju1i@~ 9 yıl
Soğutucunun altında gözüken mavi PCB pek hoş olmamış.
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elophidae 9 yıl
fabrikaların arkalarında duran air conditioner gibi olmuş.
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quzman 9 yıl
İsmi güzel .
Kasanın içinde anarşi var :)
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sadtneverdie 9 yıl
ne diye kasıyorlar bu karta anlamıyorum. ben bunların yerinde olsam bir kutuya 2 tane gtx460 koyar daha ucuza satarım.
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born2bemad 9 yıl

sadtneverdie

ne diye kasıyorlar bu karta anlamıyorum. ben bunların yerinde olsam bir kutuya 2 tane gtx460 koyar daha ucuza satarım.


+1
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M@U 9 yıl
"Bize biraz anarşi gerekiyor...

Anarşi neye dayanır?

Adalete..."


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SonS_oF_Liberty 9 yıl
Ohaa diyorum. Utanmasalar kanat takıcaklar alete çok iğrenç olmuş...
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hapocod 9 yıl
yükte 75 i geçmez heralde bana göre
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