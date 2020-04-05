Killer 2.5 Gbps hızdaki E3100 denetleyicilerini duyurdu

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Rivet Network oyuncu sistemlerinin düşük gecikmeli iletişimini sağlayan Killer çözümleriyle bir çok anakartta ve dizüstüde yer almayı başardı. Firma E3100 kontrolcü ailesini tanıttı.

Başlangıçta ağ pazarında üreticiler 10 Gbps standartında ısrarcı olsalar da 10 Gbps’in maliyet dezavantajı yıllardır 10 Gbps’in yaygınlaşamamasının önündeki en büyük engel oldu. Bu konuda ara bir adım olarak 2.5 Gbps’i geliştiren Intel’in yeni standartı sayesinde yüksek hızlar daha alınabilir seviyeye iniyor

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Intel i225

E3100 ağ kontrolcüleri de temel olarak Intel’in i225 yongasını temel alıyor. i225-V temelli E3100G yongasetinde entegre MAC’i bulunan Intel platformlarına yönelik geliştirilirken i225-LM üzerinde yükselen E3100X ise entegre MAC’i sayesinde Ryzen sistemlerde ve dizüstülerde kullanılmaya elverişli yapıya sahip.

İşlemci yükünü %10 azaltan ve ağ kaynaklı bellek kullanımını %20 düşüren E3100 kontrolcüleri Killer Prioritization Engine sayesinde indirme işlemleri sürerken akıcı bir şekilde yayın yapılmasını sağlıyor.

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Ayrıca Rivet’e göre yeni yongalar oyunlarda iş yükünün arttığı durumlarda gecikmede 3 kata kadar iyileşme sağlıyor.DoubleShot Pro özelliği sayesinde kablolu ve kablosuz ağların bant genişliğini birleştirerek 4.9 Gbps’e kadar hız sunan kontrolcüler Kill Control Center üzerinden de yönetilebiliyor.

https://www.techpowerup.com/265367/rivet-networks-announces-killer-ethernet-e3100-series-2-5gbe-nics-based-on-intel-foxville-phys

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