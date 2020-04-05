Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Killer 2.5 Gbps hızdaki E3100 denetleyicilerini duyurdu

    Killer Ethernet çözümleri son yıllarda oyuncular arasında giderek popülerleşmeye devam ediyor. Firma yeni ağ denetleyicilerini lanse etti.
    3 gün
    1,2b
    1
    8
    Ağ Ürünleri
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Killer 2.5 Gbps hızdaki E3100 denetleyicilerini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Rivet Network oyuncu sistemlerinin düşük gecikmeli iletişimini sağlayan Killer çözümleriyle bir çok anakartta ve dizüstüde yer almayı başardı. Firma E3100 kontrolcü ailesini tanıttı.

    Başlangıçta ağ pazarında üreticiler 10 Gbps standartında ısrarcı olsalar da 10 Gbps’in maliyet dezavantajı yıllardır 10 Gbps’in yaygınlaşamamasının önündeki en büyük engel oldu. Bu konuda ara bir adım olarak 2.5 Gbps’i geliştiren Intel’in yeni standartı sayesinde yüksek hızlar daha alınabilir seviyeye iniyor

    İlginizi Çekebilir Avatar Plugable 2.5 Gbit destekli USB adaptörünü duyurdu

    Intel i225

    E3100 ağ kontrolcüleri de temel olarak Intel’in i225 yongasını temel alıyor. i225-V temelli E3100G yongasetinde entegre MAC’i bulunan Intel platformlarına yönelik geliştirilirken i225-LM üzerinde yükselen E3100X ise entegre MAC’i sayesinde Ryzen sistemlerde ve dizüstülerde kullanılmaya elverişli yapıya sahip.

    İşlemci yükünü %10 azaltan ve ağ kaynaklı bellek kullanımını %20 düşüren E3100 kontrolcüleri Killer Prioritization Engine sayesinde indirme işlemleri sürerken akıcı bir şekilde yayın yapılmasını sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 3950X’li dizüstü XMG APEX 15 satışa sunuldu"

    Ayrıca Rivet’e göre yeni yongalar oyunlarda iş yükünün arttığı durumlarda gecikmede 3 kata kadar iyileşme sağlıyor.DoubleShot Pro özelliği sayesinde kablolu ve kablosuz ağların bant genişliğini birleştirerek 4.9 Gbps’e kadar hız sunan kontrolcüler Kill Control Center üzerinden de yönetilebiliyor.



    https://www.techpowerup.com/265367/rivet-networks-announces-killer-ethernet-e3100-series-2-5gbe-nics-based-on-intel-foxville-phys Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    YesimCirakli 3 gün en beğenilen RANCH SOS
    Ben kendi özelimde konuşuyorum. NAS cihazım ile olan bağlantı hızım şu anda 1Gbps hız limitinden ötürü 125 MB/sn üzerine çıkamıyor. NAS'daki veriler ile iş yapacağım zaman önce dosyaları hızlı dahili SSD ye aktarmak zorunda kalıyorum. Sonra da işi bitince geri NAS cihazına. Büyük dosya transferleri benim için bazen 1 saat civarı sürüyor. 10Gbps hızımı 10 kat artıracak. Ayrıca belki de doğrudan NAS üzerinden aktarma yapmadan çalışabileceğim. Hızlı bağlantı sunmanın ne zararı var? İhtiyacı olan kullansın. 10 Yıldır 1Gbps hızında kaldık.
    Ben kendi özelimde konuşuyorum. NAS cihazım ile olan bağlantı hızım şu anda 1Gbps hız limitinden ötürü 125 MB/sn üzerine çıkamıyor. NAS'daki veriler ile iş yapa...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    RANCH SOS (Burak ) 3 gün YesimCirakli
    Yanıt için eyvallah hocam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkalemdar 2 gün yeni yorumcu
    10 Gbps harici bakilamaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Patren 3 gün
    İnternet çöp olunca 1000 gbps olsa kaç yazar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    RANCH SOS (Burak ) 3 gün
    1 gbps yerine 10 gbps olması son kullanıcıda ne gibi bir fayda sağlayacakki.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    YesimCirakli 3 gün RANCH SOS
    Ben kendi özelimde konuşuyorum. NAS cihazım ile olan bağlantı hızım şu anda 1Gbps hız limitinden ötürü 125 MB/sn üzerine çıkamıyor. NAS'daki veriler ile iş yapacağım zaman önce dosyaları hızlı dahili SSD ye aktarmak zorunda kalıyorum. Sonra da işi bitince geri NAS cihazına. Büyük dosya transferleri benim için bazen 1 saat civarı sürüyor. 10Gbps hızımı 10 kat artıracak. Ayrıca belki de doğrudan NAS üzerinden aktarma yapmadan çalışabileceğim. Hızlı bağlantı sunmanın ne zararı var? İhtiyacı olan kullansın. 10 Yıldır 1Gbps hızında kaldık.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 2 gün RANCH SOS
    kullanmak zorunda kalan azda olsa son kullanıcı 2 katı yerine sunucu anakartı almak istemeyen sözün ona bilinçli kurumsal tüketici mevcut.

    1gb üstü yongalı harici kart almak istedğinde bi anakart parası daha baymak yerine 50 60 dolar daha pahalı kart almayı mantıklı buluyor..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 3 gün
    10 Gbps harici bakilmaz...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    YesimCirakli 3 gün
    10 Gbps geriye doğru uyumlu ve bu nedenle 2.5 Gbps da destekliyor. 10Gbps ile 2.5Gbps arasında fiyat açısından da çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle keşke 10Gbps hızında bir denetleyici duyursaydılar... Yıllardır (tahminen 10 yıl) 1Gbps darboğazında kaldık. Aradan geçen bunca zamandan sonra 10Gbps e geçmiş olmalıydık...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Türkiye'de toplam vaka sayısı 27069'a çıktı 3 gün Intel Comet Lake çıkış tarihi ve Core i9-10900K-Core i7-10700K-Core i5-10600K slaytları 3 gün Samsung, Galaxy Buds'ı yeniden hayal etti: İşte kuru fasulyeyi andıran yeni Galaxy Buds tasarımı 3 gün 2020 yılının en iyi su fotoğrafları yayımlandı 3 gün İngiltere'de koronavirüsün 5G bağlantısı ile yayıldığına inanan gruplar baz istasyonlarını ateşe veriyor 3 gün Hyundai koronavirüs nedeniyle logosunu güncelledi 3 gün Elektrikli Lucid Air tek şarjla 640 km yol kat etti [Video] 3 gün Exynos 850 işlemcili Samsung Galaxy A21s, Geekbench'te ortaya çıktı 3 gün Apple, iOS 14 ile birlikte ana ekran Widget'larını kullanıma sunabilir 3 gün Samsung'un Kamera Denetleyicisi uygulaması artık bir Galaxy Watch kullanarak Galaxy S20'den fotoğraf çekmenize izin veriyor 3 gün Apple'ın kamera açıklarını bulan güvenlik uzmanına 75 bin dolar ödül 3 gün O sakallar gidecek! Braun S3 310 BT inceleme 3 gün Koronavirüs pandemisi sırasında Dünya artık daha az hareket ediyor! 3 gün Yakında piyasaya sürülecek olan Galaxy A51 5G'nin yeni detayları ortaya çıktı 3 gün 41 milyon yıl öncesine ait, kehribara hapsolmuş böcekler keşfedildi 3 gün GTX 1650 GDDR6 resmileşti 3 gün Lenovo ve Motorola salgın sürecinde garantisi sona eren cihazların garanti sürelerini uzattı 3 gün Skype Meet Now özelliği Zoom’a rakip oluyor 3 gün Plugable 2.5 Gbit destekli USB adaptörünü duyurdu 3 gün SoundCloud içerik üreticilerine bağış yolunu açıyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Killer 2.5 Gbps hızdaki E3100 denetleyicilerini duyurdu Sonraki Galaxy XCover FieldPro uçuk bir fiyat etiketi ile satışa çıktı 4 gün Starship prototipi basınç testi sırasında parçalandı (video) 4 gün Stratolaunch, geliştirdiği teknolojileri hipersonik uçuş testleri için kullanacak 4 gün İkinci el otomobil pazarında en çok değer kazanan marka belli oldu 4 gün Yeni Apple iPad Pro modellerinin kılıfı kapatıldığında mikrofonla bağlantı kesiliyor 4 gün Apple’ın yeni satın alımı Siri’yi daha anlayışlı hâle getirebilir 4 gün NASA BRUIE adlı robotu Europa'ya göndermeye hazırlanıyor 4 gün Zoom yeni gizlilik ve güvenlik güncellemesi ile sıkıntıları çözecek 4 gün Koronavirüs hareketliliğimizi nasıl etkiledi? İşte Türkiye'nin "gönüllü karantina" bilançosu! 4 gün Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 501 oldu 4 gün Ryzen 9 3950X’li dizüstü XMG APEX 15 satışa sunuldu 4 gün Intel'den AMD'ye yanıt gecikmedi | 5.3GHz mobil işlemci 4 gün Konum belirleyici etiketler post operatif hasta takibinde kullanılacak 4 gün Firefox'u geçen Microsoft Edge en popüler ikinci tarayıcı 4 gün OPPO A12'nin teknik özellikleri ile render görüntüleri ortaya çıktı 4 gün 2019'un en çok kullanılan dijital müzik sevisi Spotify 4 gün SK Hynix DDR5 DRAM’lerin üretimine bu yıl başlayacak 4 gün Xiaomi, 24 saat kullanım sunan yeni kablosuz kulaklığını tanıttı 4 gün ADATA XPG Spectrix D60G bellekleri Red dot dizayn ödülünü kazandı 4 gün App Store ve Google Play gelirleri Koronavirüs sebebiyle artış gösterdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    silinsin.
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim