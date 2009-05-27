Kingston 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitini satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bellek üretiminde sektör devi isimlerden Kingston, Intel Core i7 platformu için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Firmanın HyperX serisi altında hazırladığı 12GB kapasiteli 3 kanal DDR3 bellek kiti, 4GB'lık üç adet bellek modülünden oluşuyor. Core i7 işlemcilerle birlikte X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan DDR3 bellek kiti, 1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde 9-9-9-27 zamanlamalarıyla geliyor.
HyperX serisine özel soğutucu ile donatılan 12GB'lık yeni bellek kitinin ömür boyu garanti ile satışa sunulduğu belirtilirken tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise 1400$.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
vicdanına koysun düşünsün
o ramler için o fiyat pahalı gerçekten
1400$ a ram almak yerine güzel bir sistem toplanır
varmış
4x4gb ddr2 800mhz
amazon.com/...
Corsair 4x4gb 800mhz
donanimhaber.com/...
Asıl sou ... 4x4 yapmışken neden 1200mhz yapmamışlar
4 ramin birden oc yapılması zor olur bence ... Birççok kişi 4 rami birden kullanamıyor bile...Gigabyte anakartlarda çok sorun gördüm 4 ram kullanamayan... 4x2 ydi gördükelrim ama...