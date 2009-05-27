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Kingston 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitini satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,2b
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31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitini satışa sunuyor
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Bellek üretiminde sektör devi isimlerden Kingston, Intel Core i7 platformu için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Firmanın HyperX serisi altında hazırladığı 12GB kapasiteli 3 kanal DDR3 bellek kiti, 4GB'lık üç adet bellek modülünden oluşuyor. Core i7 işlemcilerle birlikte X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan DDR3 bellek kiti, 1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde 9-9-9-27 zamanlamalarıyla geliyor.

HyperX serisine özel soğutucu ile donatılan 12GB'lık yeni bellek kitinin ömür boyu garanti ile satışa sunulduğu belirtilirken tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise 1400$.


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elmasuyum 10 yıl
Gider İki adet daha Corsair 1600 Mhz DDR3 ram alırım, iki tane daha boş slotum var. Ederi de nakit 275 Lira. Ben de fiyata inanamadım. Bir zamanlar (DDR 400'lerin döneminde) Kingston hayranıydım ama şimdi Corsair'in eline su dökemez.
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hasanmustafa06 10 yıl
arkadaşlar haklı; kinsgton elini
vicdanına koysun düşünsün
o ramler için o fiyat pahalı gerçekten
1400$ a ram almak yerine güzel bir sistem toplanır
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drkayzer 10 yıl
aşırı pahalı
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1963bursa 10 yıl
Ben 900 liraya 1333mhz 2 GB DDR3 ramli, 1tb HDD li PhenomII x3 710 işlemcili AM3 FullHD monitorlü sistem topladım.
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ahmetkep 10 yıl
Son derece gereksiz.Bunu alıcak adam paraya değer vermeyen parayı çok kolay kazanan insanlar olur.
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cato16 10 yıl
Yuh Kingston yuh!
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bodyman700 10 yıl
böyle giderse am3 sistem bizim için hayal olacak
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winnerS 10 yıl
BEnce fiyatının abzürd olmasının sebebi 4gb'lik modül kullanmasından, ama ne olursa olsun fiyatı çok uçuk, alınmaz, ey gidi dominator ey :)
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skksgk 10 yıl
niye hala 4gb tek nodül ddr2 çıkarmıyorlar o da ayrı bi soru
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MaDMaxiBo 10 yıl
Orjinalden alıntı: skksgk

niye hala 4gb tek nodül ddr2 çıkarmıyorlar o da ayrı bi soru

varmış

4x4gb ddr2 800mhz
amazon.com/...



Corsair 4x4gb 800mhz
donanimhaber.com/...


Asıl sou ... 4x4 yapmışken neden 1200mhz yapmamışlar

4 ramin birden oc yapılması zor olur bence ... Birççok kişi 4 rami birden kullanamıyor bile...Gigabyte anakartlarda çok sorun gördüm 4 ram kullanamayan... 4x2 ydi gördükelrim ama...
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toonjai 10 yıl
kingstone tüketicilere küfrediyo heralde!!!
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atorbaci 10 yıl
gülerler
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Batuist 10 yıl
o fiyata çok iyi bir sistem toplanır..
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harece66 10 yıl
yawww 12gb lık ramı kım nasıl nerede kullanır anlayamıyorum ???
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Kloroform 10 yıl
1400 dolar mı?
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