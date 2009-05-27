Kingston 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitini satışa sunuyor

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Bellek üretiminde sektör devi isimlerden Kingston, Intel Core i7 platformu için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Firmanın HyperX serisi altında hazırladığı 12GB kapasiteli 3 kanal DDR3 bellek kiti, 4GB'lık üç adet bellek modülünden oluşuyor. Core i7 işlemcilerle birlikte X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan DDR3 bellek kiti, 1600MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde 9-9-9-27 zamanlamalarıyla geliyor.

HyperX serisine özel soğutucu ile donatılan 12GB'lık yeni bellek kitinin ömür boyu garanti ile satışa sunulduğu belirtilirken tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ise 1400$.