Kingston dizüstü bilgisayarlar için HyperX serisi 2GB'lık bellek modülü hazırladı

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Bellek dünyasının önde gelen oyuncularından Kingston, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bellek kitini kullanıma sunuyor. Firmanın HyperX serisi dahilinde hazırladığı 2GB kapasiteli DDR2 bellek modülü, 533MHz'de çalışıyor ve 3-3-3-8 zamanlamalarıyla geliyor. Özellikle tek modülde sunulan yüksek kapasite ile bellek bağımlı uygulamaların çalıştırılacak mobil sistemleri hedef alan SO-DIMM bellek modülünün ömür boyu garanti ile satışa sunulduğu belirtilirken fiyatının ise 35$ olduğu bildiriliyor.