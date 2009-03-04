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Kingston dizüstü bilgisayarlar için HyperX serisi 2GB'lık bellek modülü hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston dizüstü bilgisayarlar için HyperX serisi 2GB'lık bellek modülü hazırladı
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Bellek dünyasının önde gelen oyuncularından Kingston, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bellek kitini kullanıma sunuyor. Firmanın HyperX serisi dahilinde hazırladığı 2GB kapasiteli DDR2 bellek modülü, 533MHz'de çalışıyor ve 3-3-3-8 zamanlamalarıyla geliyor. Özellikle tek modülde sunulan yüksek kapasite ile bellek bağımlı uygulamaların çalıştırılacak mobil sistemleri hedef alan SO-DIMM bellek modülünün ömür boyu garanti ile satışa sunulduğu belirtilirken fiyatının ise 35$ olduğu bildiriliyor.


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tolgaciik 10 yıl
düşük zamanlama düşük MHZ.. Bence boş bir ürün...
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gunman233 10 yıl
667-800 mhz olsaydı.. Neden 533 gibi düşük bir hız? Laptopta ram ayarları ile zaten oynanmaz. Bu ürünün amacı nedir 533 hızı ile? Birazcık düşük zamanlama ise önemli olan biraz daa yüksek mhz de düşük zamanlama elde etmek. 533 komik olmuş..
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husNUKE 10 yıl
biraz gereksiz gibi
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Vuze 10 yıl
ben o fiyata alabilirim tabiki ülkemizde satışı başlanırsa bakalım haber için teşekkürler
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ugacomtr 10 yıl
masaüstü pclerdeki gibi manual ayarlanması gerekirse notebook bioslarında seçenek de yok... kullanamayız faln sonra sorun yaşamayalım :)
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max975 10 yıl
sadece isim olmasında..
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