Belkin, kablo karmaşasından kurtaran HDMI adaptörünü tanıttı

WiFi & Bluetooth gerekmiyor, 40 metreye kadar kablosuz görüntü aktarımı
1080p 60Hz çözünürlükte 80 ms'den daha düşük gecikmeyle aktarım yapılabiliyor. Seyahat ederken, konferanslarda ya da sınıflarda kullanım için tasarlanmış bu adaptör, çok kullanıcılı ekran paylaşımı için sekiz adede kadar vericiyle eşleştirilebiliyor.
ConnectAir, 2026 yılının ilk çeyreğinde bazı ülkelerde 150 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.