    Belkin, kablo karmaşasından kurtaran HDMI adaptörünü tanıttı

    Belkin, CES 2026'da ConnectAir ürününü tanıttı. Bu HDMI adaptörü, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısına ihtiyaç duymadan ekranı TV, monitör veya projektöre kablosuz olarak yansıtmaya olanak tanıyor.

    Belkin ConnectAir kablosuz HDMI adaptör Tam Boyutta Gör
    Belkin, yeni ConnectAir kablosuz HDMI adaptörü de dahil olmak üzere bir dizi yeni bağlantı cihazı, şarj cihazı ve powerbank tanıttı. HDMI adaptörü, ekranı 40 metreye kadar uzaktan kablosuz olarak yansıtmanıza olanak tanıyor.

    WiFi & Bluetooth gerekmiyor, 40 metreye kadar kablosuz görüntü aktarımı

    Belkin ConnectAir Tam Boyutta Gör
    Belkin ConnectAir, sürücü veya Wi-Fi gerektirmeyen, kompakt, tak çalıştır bir cihaz. İki parçadan oluşuyor; USB-C verici kaynak cihaza takılırken, HDMI alıcı ekrana bağlanıyor ve USB-A üzerinden güç alıyor. Belkin, doğrudan kablosuz bağlantının ortama bağlı olarak 40 metreye kadar ulaşabileceğini belirtiyor.

    1080p 60Hz çözünürlükte 80 ms'den daha düşük gecikmeyle aktarım yapılabiliyor. Seyahat ederken, konferanslarda ya da sınıflarda kullanım için tasarlanmış bu adaptör, çok kullanıcılı ekran paylaşımı için sekiz adede kadar vericiyle eşleştirilebiliyor.

    ConnectAir, 2026 yılının ilk çeyreğinde bazı ülkelerde 150 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    https://www.belkin.com/id/p/wireless-hdmi-display-adapter/AVC024dqBK.html https://www.zdnet.com/home-and-office/belkin-connectair-ces-2026/
