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Kingston V serisi maliyet odaklı yeni SSD'lerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston V serisi maliyet odaklı yeni SSD'lerini duyurdu
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Bellek dünyasının lider isimlerinden Kingston'ın Intel ile işbirliğine giderek SSD pazarına gittiğinden daha önce bahsetmiş ve firmanın yeni SSD modellerine ilişkin detayları sizlerle paylaşmıştık. Firma Intel X-25M tabanlı SSD'lerinden sonra ürün gamına SSDNow V serisi daha ekonomik SSD çözümlerini de kullanıma sunuyor. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olacağı belirtilen yeni SSD serisinin SSDNow M serisinde olduğu gibi farklı montaj aparatlarına sahip özel bir "bundle" kiti ile geliyor.

SATA-II ara birimini destekleyen ve üç yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilen V serisi yeni Kingston SSD'lerde okuma hızının 100MB/sn, yazma hızının ise 80MB/sn olduğu belirtiliyor. 2.5-inç boyutunda olan ve yanında gelen montaj kiti ile 3.5-inç sürücü yuvasına da kurulabilen yeni SSD'lerle birlikte Acronis True Image sabit disk klonlama yazılımı da veriliyor.

64GB'lık modeli 149$, 128GB'lık modeli ise 263$ seviyesinden satışa sunulacak olan V serisi yeni SSD'lerin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulmaı bekleniyor.


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dstk 10 yıl
SLC çipli olmayan SSD ye SSD demem ben. :)
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yonex78 10 yıl
hala çok pahallı
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Rizeli55 10 yıl
SSD lerin benim için en önemli noktası sessiz olmaları çünkü mekanik parçaları yok. bu bence büyük avantaj...
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djkubi 10 yıl
fiyatı ucuz gibi, raid yapılırsa okuma yazma performanları artabilir.
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revenger11 10 yıl
Ya hızının hiç önemi yok, 80mb/s yazma gibi bir değer fazlasıyla yeterli, sadece 128gb olan 149 dolar olsunda artık kasaları mekanik sabit disklerin gürültüsünden kurtaralım.
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hzrcn 10 yıl
standart disklerde (caviar blackler dahil) erişim süreleri çok yüksektir kıyaslama yapmak yanlış olur sonucta bambaska bir urun cesidi ssd diskler. 2tanesi ile raid yapıp hem muhteşem okuma hızları hemde erişim süresi sayesinde daha hızlı bilgisayar elde etmek mümkün, yanınada 1tblık depo hdd dadından yinmez walla =)
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yc#1 10 yıl
Üstelik bu modelin okuma/yazma hızları mekanik tabanlı disklerden daha üstün değil.
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Kénan 10 yıl
Alıcılar uygun olana kadar bekleyecektir.
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Tolgá 10 yıl
ayrıca yazma ve okuma hızlarıda düşük
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01Mrt 10 yıl
Son kullanıcı bunları almak için daha çok bekleyecek gibi... Zira 190-200 liraya 1 TB WD Caviar alınırken bunlara para vermek yanlış olur... :)
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