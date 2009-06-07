Kingston V serisi maliyet odaklı yeni SSD'lerini duyurdu

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Bellek dünyasının lider isimlerinden Kingston'ın Intel ile işbirliğine giderek SSD pazarına gittiğinden daha önce bahsetmiş ve firmanın yeni SSD modellerine ilişkin detayları sizlerle paylaşmıştık. Firma Intel X-25M tabanlı SSD'lerinden sonra ürün gamına SSDNow V serisi daha ekonomik SSD çözümlerini de kullanıma sunuyor. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olacağı belirtilen yeni SSD serisinin SSDNow M serisinde olduğu gibi farklı montaj aparatlarına sahip özel bir "bundle" kiti ile geliyor.

SATA-II ara birimini destekleyen ve üç yıllık garanti ile satışa sunulacağı belirtilen V serisi yeni Kingston SSD'lerde okuma hızının 100MB/sn, yazma hızının ise 80MB/sn olduğu belirtiliyor. 2.5-inç boyutunda olan ve yanında gelen montaj kiti ile 3.5-inç sürücü yuvasına da kurulabilen yeni SSD'lerle birlikte Acronis True Image sabit disk klonlama yazılımı da veriliyor.

64GB'lık modeli 149$, 128GB'lık modeli ise 263$ seviyesinden satışa sunulacak olan V serisi yeni SSD'lerin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulmaı bekleniyor.