Kızılderililer, Apache web sunucusunun isminin değiştirilmesini istiyor

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Amerikan yerlileri adına savunuculuk yapan ve kar amacı gütmeyen Natives in Tech örgütü, Apache adını taşıyan tüm web projelerinin yeniden adlandırılmasını talep etti.

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Apaçi lideri Geronimo'dan esinlenilmiş

Apache Software Foundation (ASF), 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan ve açık kaynak kodlu Apache ailesindeki sunucu tarafı yazılımlarının geliştirilmesinden sorumlu bir kuruluş. The Register'ın haberine göre, Natives in Tech temsilcileri ASF'yi yerli halkın ismini kendi markası için kullanmakla suçluyor.

Apache Software Foundation'ın kurucu üyelerinden Brian Behlendorf, yaptığı bir açıklamada o zamanlar teknoloji endüstrisinin genel olarak tercih ettiğinden daha romantik görünen bir terim istediğini söylemişti. Sonrasında Behlendorf, Apaçi lideri Geronimo hakkında izlediği bir belgeselden ilham aldı ve yazılım projesinin adı Apache olarak belirlendi.

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ASF durumu değerlendiriyor

Eleştirel bir blog yazısına göre Apache, spagetti western filmlerinin modası geçmiş romantizmine ve günümüzün yaşayan Apaçi topluluklarını temsil etmeyen bir Kızılderili kavramına dayanıyor. Buna paralel olarak Natives in Tech örgütü de Apache Software Foundation'ın tüm projelerinden Apache isimlendirmesini kaldırmasını ve Kızılderili tüyü yerine farklı bir logo kullanmasını talep ediyor.

ASF ise The Register'a bir açıklama göndererek vakfın yerli halklara danışacağını belirtti: "Biz gönüllüler tarafından yönetilen ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluşuz. Değişiklikler zaman alır ve üyelerimiz, yönetim kurulumuz ve hukuk ekibimiz tarafından dikkatle değerlendirilmelidir. Üyelerimiz durumu çözmek için alternatif yollar araştırıyor, ancak şimdilik açıklayacak bir şeyimiz yok."

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