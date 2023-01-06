PlayStation 5'i dik konumda kullananlar dikkat: Konsolunuz bozulabilir

Tam Boyutta Gör Japon elektronik devi Sony, PlayStation 5 oyun konsolunun hem yatay hem de dikey olarak kullanılabileceğini iddia etse de, bazı blog yazarları ve donanım onarım uzmanları PS5'in dikey olarak kullanılmasının arıza riskini büyük ölçüde artırdığını söylüyorlar.

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Özellikle, on yılı aşkın bir süredir Fransa'da bir donanım tamir atölyesine sahip olan ve aynı zamanda PlayStation topluluğunun bir üyesi de olan blog yazarı 68Logic, PlayStation 5'i dik konumda kullanmanın ona zarar verebileceğini ve müşterileriyle benzer olaylar yaşadığını bildirdi.

Kısa devreye neden olabilir

Uzmana göre, PS5'in dikey olarak kullanılması, konsolu soğutmak için kullanılan sıvı metalin sızmasına neden olabiliyor ve bu da soğutma verimliliğini düşürebildiği gibi, diğer bileşenlere temas ederek cihazın kısa devre yapmasına da sebep olabiliyor.

Tam Boyutta Gör Fransa'daki uzman tamir atölyesi ILoveMyConsole'un sahibi Ben Montana, bu tür vakaların hiç de nadir olmadığını iddia ediyor. Uzun süre dik duran PS5'lerin bozulma riski taşıdığını ve bunun PS5 Digital Edition da dahil olmak üzere tüm modeller için geçerli olduğunu söylüyor. Bazı kullanıcılar ise Blu-ray sürücüsünden kaynaklanan titreşimlerin PS5'teki sorunu daha da kötüleştirebileceğine inanıyorlar.

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