PlayStation 5'i dik konumda kullananlar dikkat: Konsolunuz bozulabilir

Özellikle, on yılı aşkın bir süredir Fransa'da bir donanım tamir atölyesine sahip olan ve aynı zamanda PlayStation topluluğunun bir üyesi de olan blog yazarı 68Logic, PlayStation 5'i dik konumda kullanmanın ona zarar verebileceğini ve müşterileriyle benzer olaylar yaşadığını bildirdi.
Kısa devreye neden olabilir
Uzmana göre, PS5'in dikey olarak kullanılması, konsolu soğutmak için kullanılan sıvı metalin sızmasına neden olabiliyor ve bu da soğutma verimliliğini düşürebildiği gibi, diğer bileşenlere temas ederek cihazın kısa devre yapmasına da sebep olabiliyor.
120 Kişi Okuyor (16 Üye, 104 Misafir) 36 Masaüstü 84 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
995 kez okundu.
9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
sony, PS 5 ve