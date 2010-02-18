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Kod adı Trillian: AMD'nin Fermi karşısındaki yeni silahı!

9 yıl
32,7b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5830 modelini 25 Şubat'ta, ATi Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition modelini de 11 Mart'ta duyurmaya hazırlanan AMD cephesinde, yeni model çalışmaları bunlarla sınırlı değil. Gelen yeni bilgilere göre AMD, rakibi Nvidia'nın Fermi tabanlı GeForce GTX 480 modeline, Trillian kod adlı yeni bir çözüm ile karşılık verebilir. Bilindiği üzere MSI Radeon HD 5870 Lightning ve Gigabyte Radeon HD 5870 SuperOverclock gibi çalışma frekansı 1GHz'e çıkartılan özel tasarım Radeon HD 5870 modelleri üreticiler tarafından pazara sürülecek ancak bu modellerin GeForce GTX 480 karşısında ne ölçüde yeterli olacağı henüz kestirilemiyor. Zira GeForce GTX 480 modelini tek GPU'lu en hızlı grafik çözümü olarak lanse etmesi beklenen Nvidia, karşılaştırma yapmaya müsait detaylı test sonuçlarını henüz açıklamadı.

AMD'ye yakın kaynaklardan gelen bazı yeni bilgilere göre firma, Trillian kod adını taşıyan ve Radeon HD 5890 olarak isimlendirilmesi ihtimaller dahilinde yer alan yeni bir model üzerinde çalışıyor. Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında daha yüksek saat hızlarına sahip olması beklenen Trillian modelinin, hız aşırtılmış Radeon HD 5870'den biraz daha farklı olacağı ve Radeon HD 4870-4890 güncellemesine benzer bir anlayışla hazırlanacağı bildiriliyor.

Hatırlanacağı üzere AMD, Radeon HD 4890 modelinde saat hızlarını arttırmakla kalmamış, yüksek saat hızlarında GPU çalışma verimliliğine olumlu katkı sağlayacak bazı güncellemeler yapmış, RV790 GPU'sunun daha fazla transistör içermesi de bu durumu doğrulamıştı. 40nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlar ile Radeon HD 5870, hali hazırda 1GHz, hatta üstü hızları görebiliyor dolayısıyla Trillian modelinin nasıl bir güncelleme paketiyle geleceği ve performans noktasında Radeon HD 5870'in üzerine ne kadar koyabileceği şimdiden merak konusu.


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lvlono 9 yıl
"Boynuz kulağı geçermiş" derler ya hani Ati de nVidiayı geçiyor.Hal böyleyken nVidianın kulaklarını sündürmesi gerekiyor.O kulak bir gün kopacak ama bakalım nezaman(umarım kopmaz)Fusion dan sonra olabilir...
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mavizaman 9 yıl
hala nvidianın orta segmenti görünmüş değil.
ATI aldım alacam eli kulağında
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bethere4you 9 yıl
7000 mhz ve 384 bit ile bu iş biter
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XRacer 9 yıl

bit takıntısı ne amdnin kartları kısıtlıyorlar 256bit ile

512 Bit çıkardı da n'oldu HD 2900 XT'yi?
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car_26 9 yıl
hynixin 7 ghz belleklerini ve 256bit+ veriyolu kullanırsa fermiyi gömer gibi 5890.özellikle fiyat olarak

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Tolgá 9 yıl
bit takıntısı ne amdnin kartları kısıtlıyorlar 256bit ile
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CoreXXX 9 yıl
önce çıkarmanın avantajlarını iyi kullanıyor ati. her şeye cevap verecek şekilde. hem fiyat hemde ürün konusunda tetikte yani. bunu görüyoruz
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VenomS 9 yıl
bence ATi HD4890'daki hatasını tekrarlamaz gibime geliyor. tamam performansı artırılmış gpu yaptı fakar sadece tek modelde kullandı. geçenlerde ATi yöneticileri 2010'yılının 2. yarısında güncellenmiş HD5*** serisinden bahsediyorlardı bence bellek bant genişliğini yükseltse daha mantıklı olur 384bit yada 512bit olursa ve GDDR5 7Ghz bellekle ve nvidia gibi shader birim hızlarını gpudan ayırırsa çok iyi bir deneylik gpu tasarımı deneyebilir ve %90 olumlu sonuç verir ve HD5***+ olarak ve hd6*** serisinde kullanmayı planladığı değişiklikleride ufaktan eklerse benim için alınacak ekran kartı bu seri olabilir.
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ps3_wii 9 yıl

VenomS

bence ATi HD4890'daki hatasını tekrarlamaz gibime geliyor. tamam performansı artırılmış gpu yaptı fakar sadece tek modelde kullandı. geçenlerde ATi yöneticileri 2010'yılının 2. yarısında güncellenmiş HD5*** serisinden bahsediyorlardı bence bellek bant genişliğini yükseltse daha mantıklı olur 384bit yada 512bit olursa ve GDDR5 7Ghz bellekle ve nvidia gibi shader birim hızlarını gpudan ayırırsa çok iyi bir deneylik gpu tasarımı deneyebilir ve %90 olumlu sonuç verir ve HD5***+ olarak ve hd6*** serisinde kullanmayı planladığı değişiklikleride ufaktan eklerse benim için alınacak ekran kartı bu seri olabilir.

amd deki mühendislerden daha iyi biliyormuş gibi attığınız şu mesajlar cem yılmazın stand up ınıda geçti.
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matchless44 9 yıl
@KANUNI61
bence ati durmak yok yolmaya devam diyor:))
@sendomi
konsolcuysan böyle haberlere takılma derim ben:))
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escape0121 9 yıl
Gigabyte GeForce Radeon HD 5870 SuperOverclock
=)
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MsS 9 yıl
nVidia aylarca beklettikten sonra hazır mısın diyor,ATI daha rakibi kart çıkartmadan cevabını hazırlıyor.Bu dönemi ATI kazandı daha 2 yıl gider...

Ama umarım nVidia bizi şaşırtır ve F/P bazında çıkartır şu yeni kartları . Rekabet her zaman en çok bize yarar.
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KANUNI61 9 yıl
durmak yok yola devam tayipden ders alıyor sanırım ati :)
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foreverFB1907 9 yıl

KANUNI61

durmak yok yola devam tayipden ders alıyor sanırım ati :)

Bende bu fiyatlar neden böyle fahiş diyorum
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Batuist 9 yıl
değişikliklere bak.. %10-15 için adamların kopardıkları gümbürtüye bak... sanırsın devrim yaratıyorlar..
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tolgacem 9 yıl

Batuist

değişikliklere bak.. %10-15 için adamların kopardıkları gümbürtüye bak... sanırsın devrim yaratıyorlar..


%25 fark için 6 ay bekliorz ama :)

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