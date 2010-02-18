Kod adı Trillian: AMD'nin Fermi karşısındaki yeni silahı!

ATi Radeon HD 5830 modelini 25 Şubat'ta, ATi Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition modelini de 11 Mart'ta duyurmaya hazırlanan AMD cephesinde, yeni model çalışmaları bunlarla sınırlı değil. Gelen yeni bilgilere göre AMD, rakibi Nvidia'nın Fermi tabanlı GeForce GTX 480 modeline, Trillian kod adlı yeni bir çözüm ile karşılık verebilir. Bilindiği üzere MSI Radeon HD 5870 Lightning ve Gigabyte Radeon HD 5870 SuperOverclock gibi çalışma frekansı 1GHz'e çıkartılan özel tasarım Radeon HD 5870 modelleri üreticiler tarafından pazara sürülecek ancak bu modellerin GeForce GTX 480 karşısında ne ölçüde yeterli olacağı henüz kestirilemiyor. Zira GeForce GTX 480 modelini tek GPU'lu en hızlı grafik çözümü olarak lanse etmesi beklenen Nvidia, karşılaştırma yapmaya müsait detaylı test sonuçlarını henüz açıklamadı.

AMD'ye yakın kaynaklardan gelen bazı yeni bilgilere göre firma, Trillian kod adını taşıyan ve Radeon HD 5890 olarak isimlendirilmesi ihtimaller dahilinde yer alan yeni bir model üzerinde çalışıyor. Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında daha yüksek saat hızlarına sahip olması beklenen Trillian modelinin, hız aşırtılmış Radeon HD 5870'den biraz daha farklı olacağı ve Radeon HD 4870-4890 güncellemesine benzer bir anlayışla hazırlanacağı bildiriliyor.

Hatırlanacağı üzere AMD, Radeon HD 4890 modelinde saat hızlarını arttırmakla kalmamış, yüksek saat hızlarında GPU çalışma verimliliğine olumlu katkı sağlayacak bazı güncellemeler yapmış, RV790 GPU'sunun daha fazla transistör içermesi de bu durumu doğrulamıştı. 40nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlar ile Radeon HD 5870, hali hazırda 1GHz, hatta üstü hızları görebiliyor dolayısıyla Trillian modelinin nasıl bir güncelleme paketiyle geleceği ve performans noktasında Radeon HD 5870'in üzerine ne kadar koyabileceği şimdiden merak konusu.