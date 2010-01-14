Kodak, iPhone ve BlackBerry için ithalat yasağı istiyor

Samsung ile giriştikleri hukuki mücadeleyi geçtiğimiz günlerde sonlandıran Kodak, Apple ve BlackBerry telefonlarının üreticisi olan Kanada merkezli RIM firmasına patent ihlal davaları açıyor. Amerikan Uluslarlarası Ticaret Komisyonu'na Kodak tarafından yapılan başvuruya göre firma, Apple iPhone ve RIM BlackBerry'de patenti kendisine ait imaj ön-izleme yönteminin kullanıldığı iddia ediyor.
Uluslararası Ticaret Komisyonu'na yaptığı şikayete ek olarak Kodak, New York Batı Bölge mahkemesinde Apple aleyhine iki dava daha açtı. İddianameye göre Kodak, Apple'ı imaj ön-izleme ve farklı çözünürlüklerde imaj işlemeyle ilgili patentlerini ihlal etmekle suçluyor. ITC başvurusunda patent ihlaline konu olan cihazlara ithalat yasağı isteyen Kodak, New York bölge mahkemesindeki davasında ise uğradığı zararın karşılanmasını talep ediyor.
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Başta yazdığım mesajın doğruluğunu ispatlıyor fanlar :)
cevap yeterlidir herhalde.
Steve jobs da utanmadan cıkıp (pişkinliğe bak) konferansta aha bu telefonu tasarlayıp urettık dıyor.Isletım sıstemlerı bir zamanlar IBM'ın Unix uzerınde spor olsun dıye ortaya cıkardıgı calısma(apple bunu alıp pencere masaustu gıbı seylere gorsellık katmıs-programlama cekırdek ıvırzıvır IBM e aıt). Kalıte mı,evet cok kalıtelıler bence ,gercekten harıka cıhazlar,ancak o kadar para degmez....not:ıphone,ipod,mac g4 kullandım. ipod bozuldu,iphone u ıse elımden cıkardım...iphone oyun oynatması dısında bır moka yaramaz...
dstum sen iphone u beğenmedin ya da bozdun diye "iphone kötüdür" ya da "oyun oynamaktan başka bi moka yaramaz" diyerek genelleme yapmana gerek yok..
ben iphone u yeri geliyo gps cihazı olarak kullanıyorum
yeri geliyo yolculuk sırasında pusulasıyla kble buluyorum (mescit var dersen amerikada mescit yoktu)
iphone u aldıktan sonra psp mi sattım
eski ipod umu yiğenime verdim
bazen pc yi açmaya üşenip internete iphone dan giriyorum
tasarımın LG den calıntı oldugunu duymustum ama oyle bisey varsa bile bu LG ile Apple arasında.. yani boyle bisey olsa bıle muhakkak bi anlasma vardır aralarında bu tasarım konusunda diye dusunuyorum..
yani o kadar para gercekten değer mi değmez mi bu kişiye göre değişir mesela bence değer
Yardımın için teşekkürler :) Bende bunu demek istedim. Özellikle benim tepkimi son cümlende çok iyi açıklamışssın.
Sonuçta herkesin dava etme hakkı var. Hakkını arama hakkı var. Kimse bu dava açanları baştan yargılayıp suçlayamaz...
Oldukça doğru konuşuyorum. Apple'ın mahkeme geçmişine bi bakın, demek istediğimi anlarsınız. Kimden neler alınmış kimlere ne cezalar ödenmiş...
Ona rağmen eski konularda olduğu gibi fanlar kim dava açmışsa o firmayı etekleri tutuşmakla suçluyor.
Sanki apple sütten çıkmış ak kaşık gibi...
Arkadaş sizi sanırım yanlış anladı, biraz da Vipracing'e tepki gösterdi.
Vipracing ve noteb00k gibi arkadaşların anlayamadığı bir husus var: Bu tip olaylar keşfedildiğinde hemen ilk iş mahkemeye başvurulmaz, önce hangi patentlerin ihlal edildiği tesbit edilir, sonra iki firma oturur anlaşmaya çalışır, anlaşamazlarsa en son haklarını hukuk yolu ile ararlar.
Ha gerçi ben bunu yazdım da ne olacak, ilk defa değil defalarca yazdım üstelik; anlamayan yine anlamayıp bildiğini okuyacak, o da bir gerçek...
Kesin kodak haksızdır. Mahkemeye gerek yok. Neden ? Onu da fanlara sormak lazım...