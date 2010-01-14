Kodak, iPhone ve BlackBerry için ithalat yasağı istiyor

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Samsung ile giriştikleri hukuki mücadeleyi geçtiğimiz günlerde sonlandıran Kodak, Apple ve BlackBerry telefonlarının üreticisi olan Kanada merkezli RIM firmasına patent ihlal davaları açıyor. Amerikan Uluslarlarası Ticaret Komisyonu'na Kodak tarafından yapılan başvuruya göre firma, Apple iPhone ve RIM BlackBerry'de patenti kendisine ait imaj ön-izleme yönteminin kullanıldığı iddia ediyor.

Uluslararası Ticaret Komisyonu'na yaptığı şikayete ek olarak Kodak, New York Batı Bölge mahkemesinde Apple aleyhine iki dava daha açtı. İddianameye göre Kodak, Apple'ı imaj ön-izleme ve farklı çözünürlüklerde imaj işlemeyle ilgili patentlerini ihlal etmekle suçluyor. ITC başvurusunda patent ihlaline konu olan cihazlara ithalat yasağı isteyen Kodak, New York bölge mahkemesindeki davasında ise uğradığı zararın karşılanmasını talep ediyor.