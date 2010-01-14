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Kodak, iPhone ve BlackBerry için ithalat yasağı istiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,3b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kodak, iPhone ve BlackBerry için ithalat yasağı istiyor
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Samsung ile giriştikleri hukuki mücadeleyi geçtiğimiz günlerde sonlandıran Kodak, Apple ve BlackBerry telefonlarının üreticisi olan Kanada merkezli RIM firmasına patent ihlal davaları açıyor. Amerikan Uluslarlarası Ticaret Komisyonu'na Kodak tarafından yapılan başvuruya göre firma, Apple iPhone ve RIM BlackBerry'de patenti kendisine ait imaj ön-izleme yönteminin kullanıldığı iddia ediyor.

Uluslararası Ticaret Komisyonu'na yaptığı şikayete ek olarak Kodak, New York Batı Bölge mahkemesinde Apple aleyhine iki dava daha açtı. İddianameye göre Kodak, Apple'ı imaj ön-izleme ve farklı çözünürlüklerde imaj işlemeyle ilgili patentlerini ihlal etmekle suçluyor. ITC başvurusunda patent ihlaline konu olan cihazlara ithalat yasağı isteyen Kodak, New York bölge mahkemesindeki davasında ise uğradığı zararın karşılanmasını talep ediyor.


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talh4wk 9 yıl
@electrogold
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doenitz 9 yıl
İphone telefonun mercedesidir. Gerçi Mercedes fazla iyi bir araba değildir (ha ha ben Mercedes alamıyorum ya o yüzden ii araba değil ) ama iphone Mercedes'tir.
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Guest-AFA9E7E65 9 yıl
Daha apple'ın kurucular portakalda vitamin bile değilken, Kodak firması vardı, Ama tabiki günümüz şartlarında arkasında tüm popüler kültür öğelerini ve amerikadaki bir çok başka şirket veya kişi ile ekonomik bağlantılara sahip olan apple ın karşısında duramaz. İnşallah haksız bulunur şu apple da kodakda biraz paraya kavuşsun =) Canon, Nikon derken Sony ve Pentax da pazarlarını çok geliştirdiler, Kodağın bir atılım yapmasını isterdim..
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electrogod 9 yıl

Başta yazdığım mesajın doğruluğunu ispatlıyor fanlar :)
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the show must go on 9 yıl
iyide ben bisey diyecem arkadaslar apple bu tlfnu yapana kadar kodak nokia LG IBM nerdeydi madem patenti kendilerine aitti applenin basarisini cekemiyor herkes helal olsun apple'ye dize getirdi herkesi yillardir insanlari uyuttu sögüşledi nokia walla hepsinide adam etti apple
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dob3rman 9 yıl
Arkadaş sizi sanırım yanlış anladı, biraz da Vipracing'e tepki gösterdi.

Vipracing ve noteb00k gibi arkadaşların anlayamadığı bir husus var: Bu tip olaylar keşfedildiğinde hemen ilk iş mahkemeye başvurulmaz, önce hangi patentlerin ihlal edildiği tesbit edilir, sonra iki firma oturur anlaşmaya çalışır, anlaşamazlarsa en son haklarını hukuk yolu ile ararlar.

Ha gerçi ben bunu yazdım da ne olacak, ilk defa değil defalarca yazdım üstelik; anlamayan yine anlamayıp bildiğini okuyacak, o da bir gerçek...


cevap yeterlidir herhalde.
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.WondercrafteR. 9 yıl
Kodak neymiş ya :D:D
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marikanwap 9 yıl
Varsa suçu ödesin bedelini:) Bizi pek ırgalamaz sanırım:)
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sendemail 9 yıl
ya kardesım ,iphone 'nun os harıcınde gerıye kalanı komple LG'den (ç)alıntı...
Steve jobs da utanmadan cıkıp (pişkinliğe bak) konferansta aha bu telefonu tasarlayıp urettık dıyor.Isletım sıstemlerı bir zamanlar IBM'ın Unix uzerınde spor olsun dıye ortaya cıkardıgı calısma(apple bunu alıp pencere masaustu gıbı seylere gorsellık katmıs-programlama cekırdek ıvırzıvır IBM e aıt). Kalıte mı,evet cok kalıtelıler bence ,gercekten harıka cıhazlar,ancak o kadar para degmez....not:ıphone,ipod,mac g4 kullandım. ipod bozuldu,iphone u ıse elımden cıkardım...iphone oyun oynatması dısında bır moka yaramaz...
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Fashionality 9 yıl

sendemail

ya kardesım ,iphone 'nun os harıcınde gerıye kalanı komple LG'den (ç)alıntı...

Steve jobs da utanmadan cıkıp (pişkinliğe bak) konferansta aha bu telefonu tasarlayıp urettık dıyor.Isletım sıstemlerı bir zamanlar IBM'ın Unix uzerınde spor olsun dıye ortaya cıkardıgı calısma(apple bunu alıp pencere masaustu gıbı seylere gorsellık katmıs-programlama cekırdek ıvırzıvır IBM e aıt). Kalıte mı,evet cok kalıtelıler bence ,gercekten harıka cıhazlar,ancak o kadar para degmez....not:ıphone,ipod,mac g4 kullandım. ipod bozuldu,iphone u ıse elımden cıkardım...iphone oyun oynatması dısında bır moka yaramaz...




dstum sen iphone u beğenmedin ya da bozdun diye "iphone kötüdür" ya da "oyun oynamaktan başka bi moka yaramaz" diyerek genelleme yapmana gerek yok..

ben iphone u yeri geliyo gps cihazı olarak kullanıyorum

yeri geliyo yolculuk sırasında pusulasıyla kble buluyorum (mescit var dersen amerikada mescit yoktu)

iphone u aldıktan sonra psp mi sattım

eski ipod umu yiğenime verdim

bazen pc yi açmaya üşenip internete iphone dan giriyorum

tasarımın LG den calıntı oldugunu duymustum ama oyle bisey varsa bile bu LG ile Apple arasında.. yani boyle bisey olsa bıle muhakkak bi anlasma vardır aralarında bu tasarım konusunda diye dusunuyorum..

yani o kadar para gercekten değer mi değmez mi bu kişiye göre değişir
mesela bence değer
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M0rbid Desire 9 yıl
İyi olmuş , Sonuna kadar hakkını ara Kodak !
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electrogod 9 yıl
Gece Bekçisi
Yardımın için teşekkürler :) Bende bunu demek istedim. Özellikle benim tepkimi son cümlende çok iyi açıklamışssın.
Sonuçta herkesin dava etme hakkı var. Hakkını arama hakkı var. Kimse bu dava açanları baştan yargılayıp suçlayamaz...
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Yazılımcı Online 9 yıl
Patent elindeyse isteidği herşeyi yapar Kodak. Sonuna kadar hakkını arasın
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electrogod 9 yıl

Oldukça doğru konuşuyorum. Apple'ın mahkeme geçmişine bi bakın, demek istediğimi anlarsınız. Kimden neler alınmış kimlere ne cezalar ödenmiş...
Ona rağmen eski konularda olduğu gibi fanlar kim dava açmışsa o firmayı etekleri tutuşmakla suçluyor.
Sanki apple sütten çıkmış ak kaşık gibi...
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GeceBekcisi 9 yıl
electrogod

Oldukça doğru konuşuyorum. Apple'ın mahkeme geçmişine bi bakın, demek istediğimi anlarsınız. Kimden neler alınmış kimlere ne cezalar ödenmiş...

Ona rağmen eski konularda olduğu gibi fanlar kim dava açmışsa o firmayı etekleri tutuşmakla suçluyor.

Sanki apple sütten çıkmış ak kaşık gibi...

Arkadaş sizi sanırım yanlış anladı, biraz da Vipracing'e tepki gösterdi.

Vipracing ve noteb00k gibi arkadaşların anlayamadığı bir husus var: Bu tip olaylar keşfedildiğinde hemen ilk iş mahkemeye başvurulmaz, önce hangi patentlerin ihlal edildiği tesbit edilir, sonra iki firma oturur anlaşmaya çalışır, anlaşamazlarsa en son haklarını hukuk yolu ile ararlar.

Ha gerçi ben bunu yazdım da ne olacak, ilk defa değil defalarca yazdım üstelik; anlamayan yine anlamayıp bildiğini okuyacak, o da bir gerçek...
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electrogod 9 yıl

Kesin kodak haksızdır. Mahkemeye gerek yok. Neden ? Onu da fanlara sormak lazım...
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Vipracing 9 yıl
Kodak da Nokia gibi 3 küsur sene sonra uyanmış.
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