Koronavirüs aşısı için Moderna da güzel haber verdi! Şirkete göre aşı, %94.5 oranında başarılı

Koronavirüs aşısı geliştirme çabalarına yönelik güzel haberler gelemeye devam ediyor. BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşının ardından ABD’li Moderna’dan da olumlu bir haber geldi. Şirket, 3. faz sonuçlarına göre aşının %94.5 oranında koruyuculuk etkisi olduğu duyurdu.İlginizi Çekebilir Brezilya, Türkiye'de de test edilen CoronaVac isimli aşının denemelerini durdurdu
Geliştirdiği koronavirüs aşısını insanlar üzerinde deneyen ilk şirket olan Moderna, elde ettiği sonuçlar neticesinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvuracağını ve aşıya onay verilmesi için çalışacağını belirtti. BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği aşıya kıyasla koruyuculuk oranının daha fazla olduğu iddia edilen aşının yine Moderna’ya göre ciddi bir avantajı bulunuyor.
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Moderna’nın geliştirdiği aşı, Pfizer ile BioNTech ortaklığı sonucu ortaya çıkan aşıya göre çok daha makul şartlarda saklanabiliyor. BioNTech'in aşısı -70 derece gibi ekstrem bir değerde saklanması gerekirken Moderna’nın aşısı ise -20 derecede 6 aya kadar saklanabiliyor.
Haliyle her iki aşının buzdolabı sıcaklıklarında saklanma süreleri de farklı. Moderna verilerine göre aşı 2 ila 8 derece arasındaki sıcaklıklarda 30 güne kadar saklanabileceğini düşünüyor. Pfizer ile BioNTech aşısı için bu süre ise beş güne olarak belirtilmiş.
https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-bir-asi-daha-yuzde-94-5-basariya-ulasti-6127848/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın
dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer
Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen
1838 Tifo - 58 yıl
1854 Kolera - 30 yıl
1881 Kuduz - 4 yıl
1884 Tetanos - 40 yıl
1900 Tüberküloz (verem) - 63 yıl
1906 Menenjit - 68 yıl
1932 Grip -14 yıl
1935 Çocuk felci - 20 yıl
1954 Su çiçeği - 34 yıl
1962 Kızamıkçık - 7 yıl
1980 Rotavirüs - 26 yıl
Şu hastalıklara ise henüz aşı bulunmadı :
1976 Ebola
1981 Aids
2003 Sars
2013 Mers
2019 Covid-19
Ben aşı maşı olmam. Yaptıracaklar hayrını görsünler.
- çin'in virüsün genetik haritasını tüm dünya ile hızlı bir şekilde paylaştı. aşılama için yeni bulunan teknikler süreci hızlandırdı. (rna değişikliği gibi.)
+ risk ve maliyet unsurları.
- daha önce hiçbir hastalık dünya ekonomisini bu denli tehdit etmedi. dolayısıyla hükümetler aşı şirketlerine aşı geliştirmeleri için açık çek verdi. onlarca şirket, binlerce bilim insanı yoğun bir şekilde çalıştı, çalışıyor. daha önce hiçbir aşı için böylesine bir yarış olmadı. ayrıca açık konuşmak gerekirse, ebola, sars ve mers gibi salgınlar batı medeniyetini covid-19 gibi tehdit etmemişti. ebola (afrika) ya da mers (ortadoğu) kendilerine çok dokunmadığı için harekete geçmediler. aids için halen bir aşı ya da ilaç olmamasının sebepleri arasında hiv'in özgün yapısı ve bence politik-dini sebepler de mevcut. yine de aids günümüzde baskılanabilir hastalık halini almıştır (pre-exposure prophylaxis gibi.) ve risk algısı düşmüştür. dolayısıyla küresel bir aşı seferberliğine gidilmemiştir.