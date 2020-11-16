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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs aşısı için Moderna da güzel haber verdi! Şirkete göre aşı, %94.5 oranında başarılı

    Koronavirüs aşısı çalışmalarında ilk insanlı denemeleri gerçekleştiren Moderna'dan güzel bir haber geldi. Şirker, aşısının %94.5 oranında başarılı olduğunu duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Koronavirüs aşısı için Moderna da güzel haber verdi! Şirkete göre aşı, %94.5 oranında başarılı
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    Koronavirüs aşısı geliştirme çabalarına yönelik güzel haberler gelemeye devam ediyor. BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşının ardından ABD’li Moderna’dan da olumlu bir haber geldi. Şirket, 3. faz sonuçlarına göre aşının %94.5 oranında koruyuculuk etkisi olduğu duyurdu.

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    Geliştirdiği koronavirüs aşısını insanlar üzerinde deneyen ilk şirket olan Moderna, elde ettiği sonuçlar neticesinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvuracağını ve aşıya onay verilmesi için çalışacağını belirtti. BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği aşıya kıyasla koruyuculuk oranının daha fazla olduğu iddia edilen aşının yine Moderna’ya göre ciddi bir avantajı bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil perovskit teknolojisi, iç ortam aydınlatmasıyla verimli enerji üretimine göz kırpıyor"

    Moderna’nın geliştirdiği aşı, Pfizer ile BioNTech ortaklığı sonucu ortaya çıkan aşıya göre çok daha makul şartlarda saklanabiliyor. BioNTech'in aşısı -70 derece gibi ekstrem bir değerde saklanması gerekirken Moderna’nın aşısı ise -20 derecede 6 aya kadar saklanabiliyor.

    Koronavirüs aşısı için Moderna da güzel haber verdi! Şirkete göre aşı, %94.5 oranında başarılı
    Tam Boyutta Gör

    Haliyle her iki aşının buzdolabı sıcaklıklarında saklanma süreleri de farklı. Moderna verilerine göre aşı 2 ila 8 derece arasındaki sıcaklıklarda 30 güne kadar saklanabileceğini düşünüyor. Pfizer ile BioNTech aşısı için bu süre ise beş güne olarak belirtilmiş.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-bir-asi-daha-yuzde-94-5-basariya-ulasti-6127848/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bulunma tarihine göre kronolojik aşı listesi :



    1838 Tifo - 58 yıl

    1854 Kolera - 30 yıl

    1881 Kuduz - 4 yıl

    1884 Tetanos - 40 yıl

    1900 Tüberküloz (verem) - 63 yıl

    1906 Menenjit - 68 yıl

    1932 Grip -14 yıl

    1935 Çocuk felci - 20 yıl

    1954 Su çiçeği - 34 yıl

    1962 Kızamıkçık - 7 yıl

    1980 Rotavirüs - 26 yıl





    Şu hastalıklara ise henüz aşı bulunmadı :



    1976 Ebola

    1981 Aids

    2003 Sars

    2013 Mers

    2019 Covid-19





    Ben aşı maşı olmam. Yaptıracaklar hayrını görsünler.
    Bulunma tarihine göre kronolojik aşı listesi : 1838 Tifo - 58 yıl 1854 Kolera - 30 yıl 1881 Kuduz - 4 yıl 1884 Tetanos -...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    fimeral 1 sa. ( Mesaj Silindi ) classf2re
    + genetik ve tıp biliminin ilerlemesi.
    - çin'in virüsün genetik haritasını tüm dünya ile hızlı bir şekilde paylaştı. aşılama için yeni bulunan teknikler süreci hızlandırdı. (rna değişikliği gibi.)

    + risk ve maliyet unsurları.
    - daha önce hiçbir hastalık dünya ekonomisini bu denli tehdit etmedi. dolayısıyla hükümetler aşı şirketlerine aşı geliştirmeleri için açık çek verdi. onlarca şirket, binlerce bilim insanı yoğun bir şekilde çalıştı, çalışıyor. daha önce hiçbir aşı için böylesine bir yarış olmadı. ayrıca açık konuşmak gerekirse, ebola, sars ve mers gibi salgınlar batı medeniyetini covid-19 gibi tehdit etmemişti. ebola (afrika) ya da mers (ortadoğu) kendilerine çok dokunmadığı için harekete geçmediler. aids için halen bir aşı ya da ilaç olmamasının sebepleri arasında hiv'in özgün yapısı ve bence politik-dini sebepler de mevcut. yine de aids günümüzde baskılanabilir hastalık halini almıştır (pre-exposure prophylaxis gibi.) ve risk algısı düşmüştür. dolayısıyla küresel bir aşı seferberliğine gidilmemiştir.
    + genetik ve tıp biliminin ilerlemesi. - çin'in virüsün genetik haritasını tüm dünya ile hızlı bir şekilde paylaştı. aşılama için yeni bulunan teknikler süre...
    Devamını Gör
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DARTH_BLACK 1 sn. ( Mesaj Silindi )
    aşının bazı temel yan etkileri var..temelde kemoterapi gibi bir süreç ile aşı faydalı oluyor gibi göründü bana.
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    _turbo_ (kemal reis) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Merak ediyorum daha kitlesel olarak yapilmamis, hicbir tecrubesi ve uzun kullanim denemesi olmayan asilarin basari orani neye gore olculuyor? Bu oran yakinda vuruldukca %40 kara kadar dusecektir.
    Yanıtla +1
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    rindaasd (Hakan ) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    yahudi parayı başkasına kaptırırmı hiç,bizim Türkler 100 de 90 dedi diye buda çıtayı yükseltip 94,5 da benden diyip milleti oyalıyor.Birde bu bil gates in geçmişi bu konu hakkında sabıkalı, hiç güvenmiyorum bu yahudiye,sizde güvenmeyin
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    Akordiyon (Zeynep ) 27 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Medya 9 aydır insanları korona ile korkutuyor şimdi de aşıları kurtarıcı gibi gösteriyorlar, ama dünyada ilk kez üretilmiş MRNA aşısı olmasından uzun vade etkisiyle ilgili hiçbir bilginin olmamasından bahsetmiyorlar. şirket yönetimindekilerin türk olmasını öne sürüp bize cazip göstermeye çalışıyorlar. (biontek)

    9 aydır mrna aşıları üretilmeye çalışılıyor medyanın korona korku propagandasını bir kenara koyupta bu aşının uzun vade etkisiyle ilgili bir bilim veya tartışma programı yaptığını hiç gördünüzmü ?

    çünkü bize bilgi lazım değil korku ve propaganda lazım, birileri sahte salgın çıkaracak sonra gidip bizde ne olduğu belirsiz aşılarını vurulacağız.

    koronavirüs aşısının potansiyel yan etkileri ile ilgili yazıyı okumanızı tavsiye ederim
    https://vitamingiller.com/covid-19-asisi-devsirme-ve-kobay/


    bu da bir aşı mağdurunun sayfası mutlaka bakın.
    https://www.instagram.com/isuda/
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    fimeral 1 dk. ( Mesaj Silindi ) Akordiyon
    mrna dışındaki teknikler (klasik) ile üretilen aşı adayları da mevcut.
    örneğin CoronaVac (çin) ile Gam-COVID-Vac (rusya).
    dünya nüfusunun büyük bir kısmı (türkiye de dahil olmak üzere) muhtemelen rus ve çin aşıları ile aşılanacak.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bulunma tarihine göre kronolojik aşı listesi :



    1838 Tifo - 58 yıl

    1854 Kolera - 30 yıl

    1881 Kuduz - 4 yıl

    1884 Tetanos - 40 yıl

    1900 Tüberküloz (verem) - 63 yıl

    1906 Menenjit - 68 yıl

    1932 Grip -14 yıl

    1935 Çocuk felci - 20 yıl

    1954 Su çiçeği - 34 yıl

    1962 Kızamıkçık - 7 yıl

    1980 Rotavirüs - 26 yıl





    Şu hastalıklara ise henüz aşı bulunmadı :



    1976 Ebola

    1981 Aids

    2003 Sars

    2013 Mers

    2019 Covid-19





    Ben aşı maşı olmam. Yaptıracaklar hayrını görsünler.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    fimeral 1 sa. ( Mesaj Silindi ) classf2re
    + genetik ve tıp biliminin ilerlemesi.
    - çin'in virüsün genetik haritasını tüm dünya ile hızlı bir şekilde paylaştı. aşılama için yeni bulunan teknikler süreci hızlandırdı. (rna değişikliği gibi.)

    + risk ve maliyet unsurları.
    - daha önce hiçbir hastalık dünya ekonomisini bu denli tehdit etmedi. dolayısıyla hükümetler aşı şirketlerine aşı geliştirmeleri için açık çek verdi. onlarca şirket, binlerce bilim insanı yoğun bir şekilde çalıştı, çalışıyor. daha önce hiçbir aşı için böylesine bir yarış olmadı. ayrıca açık konuşmak gerekirse, ebola, sars ve mers gibi salgınlar batı medeniyetini covid-19 gibi tehdit etmemişti. ebola (afrika) ya da mers (ortadoğu) kendilerine çok dokunmadığı için harekete geçmediler. aids için halen bir aşı ya da ilaç olmamasının sebepleri arasında hiv'in özgün yapısı ve bence politik-dini sebepler de mevcut. yine de aids günümüzde baskılanabilir hastalık halini almıştır (pre-exposure prophylaxis gibi.) ve risk algısı düşmüştür. dolayısıyla küresel bir aşı seferberliğine gidilmemiştir.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    ahmetdu (Ahmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) classf2re
    Bu bilgi bir süredir sosyal medyada kaynağı nedir bilen var mı?
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