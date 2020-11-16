Koronavirüs aşısı için Moderna da güzel haber verdi! Şirkete göre aşı, %94.5 oranında başarılı

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Koronavirüs aşısı geliştirme çabalarına yönelik güzel haberler gelemeye devam ediyor. BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşının ardından ABD’li Moderna’dan da olumlu bir haber geldi. Şirket, 3. faz sonuçlarına göre aşının %94.5 oranında koruyuculuk etkisi olduğu duyurdu.

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Geliştirdiği koronavirüs aşısını insanlar üzerinde deneyen ilk şirket olan Moderna, elde ettiği sonuçlar neticesinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvuracağını ve aşıya onay verilmesi için çalışacağını belirtti. BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği aşıya kıyasla koruyuculuk oranının daha fazla olduğu iddia edilen aşının yine Moderna’ya göre ciddi bir avantajı bulunuyor.

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Moderna’nın geliştirdiği aşı, Pfizer ile BioNTech ortaklığı sonucu ortaya çıkan aşıya göre çok daha makul şartlarda saklanabiliyor. BioNTech'in aşısı -70 derece gibi ekstrem bir değerde saklanması gerekirken Moderna’nın aşısı ise -20 derecede 6 aya kadar saklanabiliyor.

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Haliyle her iki aşının buzdolabı sıcaklıklarında saklanma süreleri de farklı. Moderna verilerine göre aşı 2 ila 8 derece arasındaki sıcaklıklarda 30 güne kadar saklanabileceğini düşünüyor. Pfizer ile BioNTech aşısı için bu süre ise beş güne olarak belirtilmiş.

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-bir-asi-daha-yuzde-94-5-basariya-ulasti-6127848/

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