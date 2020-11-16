Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil perovskit teknolojisi, iç ortam aydınlatmasıyla verimli enerji üretimine göz kırpıyor

    Perovskit’ten esinlenilmiş malzemeler adı verilen maddelerle iç ortam ışığından verimliliği yüksek enerji üretilebileceği tespit edildi. İleride, akıllı cihazların pil ihtiyacı ortadan kalkabilir.
    4 sa.
    691
    25
    Alternatif Enerji
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Yeni nesil perovskit teknolojisi, iç ortam aydınlatmasıyla verimli enerji üretimine göz kırpıyor
    Tam Boyutta Gör

    Hayatımızın her alanına girmiş olan akıllı cihazların çoğu pille çalışıyor. Akıllı telefonlar, akıllı hoparlörler ve giyilebilir cihazlar gibi birçok alet, bozulduğu ya da eskiyip ömrünü tamamladığı için kendini çöpte bulabiliyor. Sayıları milyonlarla ifade edilen bu cihazlar, uygun koşullar altında geri dönüşüm işlemine tabi tutulmadıkları zaman ise çevre için zararlı hale gelmeye başlıyor.

    Bilim insanları, söz konusu potansiyel sorun için bir süredir bazı alternatifler geliştirmek üzere mesai harcamakta. Bu alternatiflerden biri de akıllı cihazların ihtiyaç duyduğu enerjiyi çevremizdeki ışık kaynakları vasıtasıyla karşılamasını sağlamak ekseninde şekilleniyor.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere, 2030 yılı itibariyle içten yanmalı motora sahip sıfır araç satışını yasaklamaya hazırlanıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Isındığında kararan ve elektrik üretmeye başlayan akıllı pencere geliştirildi

    Güneş panellerinin güneş ışığını toplayıp elektrik enerjisine çevirmesi prensibiyle akıllı cihazlara benzer bir yolla enerji sağlama yöntemi üzerinde çalışan araştırmacılar bu konuda bir gelişme kaydetmiş gibi görünüyor. Evlerimizdeki ışık kaynaklarının kullanıldığı senaryoda, bilim insanlarının imdadına “perovskit’ten esinlenilmiş malzemeler” koşacakmış gibi duruyor.

    Perovskitler verimli ancak toksik

    Bilindiği üzere dış ortamda kullanılan güneş panellerindeki teknolojinin iç ortamda kullanılması pek mümkün değil. Bunun sebebi ise iç ortam ışık kaynaklarının güneş ışığından farklı özelliklere sahip olmasında yatıyor. Dolayısıyla iç mekânda kullanılan kaynaklardan enerji üretecek yeterli ışık toplanamıyor. İç mekânda kullanıma uygun fotovoltaik (güneş pili) çözümleri olsa da bunlar verimlilik açısından pek kullanışlı değil.

    Yeni nesil güneş panelleri için geliştirilen perovskitler, ucuz olmaları ve silikon bazlı panellerle benzer verimlilik oranlarına sahipken içeriklerindeki kurşun, onları toksik hale getiriyor. Perovskitleri daha çevre dostu hale getirmek isteyen araştırmacıların şimdilik buldukları çözüm ise yukarıda da bahsettiğimiz perovskit’ten esinlenilmiş malzemeler. Bizmut ve antimon gibi elementlerin kullanıldığı bu malzemeler, perovskitleri daha çevreci hale getirirken ne yazık ki verimlilik sorunlarına yol açıyor.

    Yeni nesil perovskit teknolojisi, iç ortam aydınlatmasıyla verimli enerji üretimine göz kırpıyor
    Tam Boyutta Gör

    Imperial College London, Soochow ve Cambridge Üniversiteleri’nde görev yapan araştırmacılar, perovskit’ten esinlenilmiş malzemeleri incelediklerinde ise ortaya ilginç sonuçlar çıktı. İç mekân ışığı senaryolarında çok daha iyi bir iş çıkardığı tespit edilen bu malzemelerle yapılan testlerde, bunların elektronik devrelerin ihtiyaç duyacağı enerjiyi verimli bir şekilde sağlayabileceği tespit edildi.

    Araştırmada görev alan ve Soochow Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanlarından Prof. Vincenzo Pecunia bu konuda yaptığı açıklamada “Keşfimiz, akıllı cihazlarımıza sürdürülebilir enerji sağlayacak çevreci ve üretimi kolay malzemeler geliştirmek yönünde yeni kapılar açtı. Bu malzemeler, çevre dostu özelliklerine ilaveten kumaş ya da plastik olarak işlem görme özelliği barındırıyor. Böylece ileriki dönemde, içeriğinde kurşun olmayan perovskit’ten esinlenilmiş malzemeler ile pile ihtiyaç duymayan akıllı cihazlar geliştirmek mümkün olacak.” ifadelerini kullandı.

    Bakalım söz konusu teknoloji ne zaman olgunlaşacak.



    https://techxplore.com/news/2020-11-green-materials-power-smart-devices.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Koronavirüs aşısı için Moderna da güzel haber verdi! Şirkete göre aşı, %94.5 oranında başarılı
    2 sa.
    Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu ABD’de hizmete soktu
    19 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Intel’in AMD’ye cevabı 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi olabilir 57 dk. BIOSTAR P500 taşınabilir SSD sürücüsü tanıtıldı 1 sa. Xbox Series sahiplerinin %70'i Game Pass abonesi 1 sa. 2021 Nissan Micra'ya N-Design ve N-Sport donanım seviyeleri eklendi 2 sa. Call of Duty: Black Ops Cold War satışları ilk günden rekor kırdı 2 sa. Monster'da Bu Hafta - Resident Evil 3 Remake 2 sa. Koronavirüs aşısı için Moderna da güzel haber verdi! Şirkete göre aşı, %94.5 oranında başarılı 3 sa. Hızlı tempoya sahip aksiyon oyunu Shinobi Run Endless, yakında iOS için ücretsiz olarak yayınlanacak 4 sa. iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu [DH Özel Haber] 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yeni nesil perovskit teknolojisi, iç ortam aydınlatmasıyla verimli enerji üretimine göz kırpıyor Sonraki TSMC siparişlere yetişmek için 2.3 milyar dolarlık teçhizat satın alıyor 5 sa. Tizen işletim sistemli Samsung monitörler satışa çıkıyor 5 sa. macOS Big Sur bazı cihazlarda çökmelere neden oluyor 5 sa. VivaVideo uygulaması tehlike saçıyor 6 sa. Rick and Morty'nin 7. sezonu için çalışmalar çoktan başlamış 6 sa. Amazon’da telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim 7 sa. Yeni Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 7 sa. Mi Band ve Amazfit marka akıllı saatlerin üreticisi Huami, Türkiye'de! 8 sa. Xbox Series'in ne kadar sattığı açıklanmayacak 9 sa. Kendisi küçük, etkisi ve faydası büyük: EBK-M44 envantere girmeye hazır 9 sa. Sylvester Stallone, The Suicide Squad 2 filminin kadrosuna katıldı 10 sa. SpaceX, 4 astronotu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler 18 sa. Viking temalı strateji oyunu Northgard'ın mobil sürümünden oynanış videosu paylaşıldı 19 sa. Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu ABD’de hizmete soktu 20 sa. İki dev galaksinin 'çarpışma öncesi' son anları böyle görüntüledi 20 sa. 50 TL değerindeki Genesis Alpha One, Amazon Prime üyelerine ücretsiz 20 sa. Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın 20 sa. İngiltere, 2030 yılı itibariyle içten yanmalı motora sahip sıfır araç satışını yasaklamaya hazırlanıyor 21 sa. Black Panther 2'de CGI ile yaratılmış Chadwick Boseman olmayacak 21 sa. Super Flower Neon 122 soğutucusunu duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    XBOX | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Deathloop Steam'de Ön Siparişe Açıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series'in Hızlı Devam Etme Özelliği Bazı Oyunlarda Sorunl...
    Bölüm Sonu Canavarı
    CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır!
    DonanımHaber
    PlayStation 5, tarihin en ucuz Sony konsolu oldu
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız