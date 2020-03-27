Koronavirüs salgınında bir günde 2000 vaka

Tüm dünyada korkutucu bir hızla artan koronavirüs salgınından ülkemiz de etkileniyor. Sosyal izolasyon önlemlerinin hayati önem taşıdığı salgında bilanço katlanarak artmaya başladı.İlginizi Çekebilir Koronavirüs salgınında bir günde 1000 yeni vaka geldi
27 Mart koronavirüs vaka sayısı
Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalara göre son 24 saatte 7533 koronavirüs testi yapıldı. Test sayısı artınca vaka sayısında da katlanma oldu. İlk kez 2069 gibi bir günlük vaka sayısına ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 5698 oldu.
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Yine son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı 17 ile toplam 92’ye yükseldi. Yoğun bakımda toplam 344 hasta yatarken entube olan hasta sayısı ise 241 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 42 gibi sevindirici bir seviyede gerçekleşti.
Bakan Koca salgının hız kazanması nedeniyle daha ileri tedbirlere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bilim Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığına sunduğu son rapor ile birlikte bu tedbirlerin şekillenmesi bekleniyor.
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3287 ölümcül vaka olduğuna hala inanan var mı?
Kaynak: bing.com/...
İstatistiksel olarak en az 1 milyon ölüm yaşandığı hesaplanıyor.
Zaten, sansüre bayılan Çin Komünist hükumeti son 2 haftadır, hatta virüsün ilk görüldüğü Kasım 2019 dan bu yana sansürün alasını uyguluyor.
Artık bu saatten sonra devlet maaşları ödeyip sokağa çıkma yasağı yapması lazım.
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