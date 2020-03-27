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    Koronavirüs salgınında bir günde 2000 vaka

    27 Mart itibariyle ülkemizde 2069 yeni vaka daha tespit edildi ve toplam vaka sayısı 5698 oldu. 17 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölüm vakaları da 92’ye yükseldi.
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    Cep İşletim Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında bir günde 2000 vaka

    Tüm dünyada korkutucu bir hızla artan koronavirüs salgınından ülkemiz de etkileniyor. Sosyal izolasyon önlemlerinin hayati önem taşıdığı salgında bilanço katlanarak artmaya başladı.

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    27 Mart koronavirüs vaka sayısı

    Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalara göre son 24 saatte 7533 koronavirüs testi yapıldı. Test sayısı artınca vaka sayısında da katlanma oldu. İlk kez 2069 gibi bir günlük vaka sayısına ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 5698 oldu.

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    Yine son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı 17 ile toplam 92’ye yükseldi. Yoğun bakımda toplam 344 hasta yatarken entube olan hasta sayısı ise 241 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 42 gibi sevindirici bir seviyede gerçekleşti.

    Bakan Koca salgının hız kazanması nedeniyle daha ileri tedbirlere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bilim Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığına sunduğu son rapor ile birlikte bu tedbirlerin şekillenmesi bekleniyor.



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    alito (A. Teyfik Görmez) 2 sa. en beğenilen
    Biz adam olmayız açık ve net!
    Yanıtla +9
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    General. 1 sa.
    Hani süper güç olmuştuk ? Para olmadığı için ohal ilan edilemiyor. Hayırlı işler bol güneşler.

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    gorkem2626 (Görkem Durul) 2 sa.
    Pazartesi günü 10 bin barajını geçmiş oluruz. Sonrasında süreci sokağa çıkma yasağı takip edecek bana kalırsa. Giden zaman ve artan vakalarda elimizde kalacak.
    Pazartesi günü 10 bin barajını geçmiş oluruz. Sonrasında süreci sokağa çıkma yasağı takip edecek bana kalırsa. Giden zaman ve artan vakalarda elimizde kalacak....
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    alperen_69 (alperen ) 57 dk.
    Fransadan gelen 62 yaşındaki eleman karantinaya girmeden kaçıyor samsuna kadar otobüs ile ordan taxi ile trabzon a gidiyor ve cenazeye katılıyor, koronadan ölüyor ailesi test pozitif çıkıyor , e şimdi bunun gibi insanlar yüzünden bu sayılar iyi bile , o otobüsteki insanlarda muhtemel aldı virüsü onlarda etraflarına böyle böyle
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    Virtual Reality 1 sa.
    1 500 000 000 nüfuslu Çin'de
    3287 ölümcül vaka olduğuna hala inanan var mı?

    Kaynak: bing.com/...

    İstatistiksel olarak en az 1 milyon ölüm yaşandığı hesaplanıyor.

    Zaten, sansüre bayılan Çin Komünist hükumeti son 2 haftadır, hatta virüsün ilk görüldüğü Kasım 2019 dan bu yana sansürün alasını uyguluyor.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa.
    Yaşasın hükumet düşecek, ulan sandıkta beceremediğiniz işi virüse mi havale ediyorsunuz.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    Hükumetimizin şu anda çok daha önemli işleri var, salgınla mı ölen bir kaç KELLE ile mi uğraşacaklar. Kanal İstanbul yapılmalı. Araplar onca para verdi bir ton arazi aldı hesap sorarlar. Millet bir de yabancı ülkeler gibi oturduğu yerden para bekliyor bu dönemde. Kullanmadığınız arabanın, geçmediğiniz köprülerin parası ödenecek o paralarla. Köprü yaptık ya, gururlanıyorduk. Yap, işlet, zengin ol, 30 köprü parasına 1 köprü yap sistemi ile yaptık o köprüleri kolay değil. 2-3 milyar para ödeyeceğiz boş köprüye.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Arkadaşlar bu vakaların %95 i yurtdışından gelenler.Sanki ülke içinde korona kol geziyormuş gibi davranıyo millet.Vakalar artacak elbet yurdışındam gelen çok türk var.



    Artık bu saatten sonra devlet maaşları ödeyip sokağa çıkma yasağı yapması lazım.
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    General. 1 sa.
    Hani süper güç olmuştuk ? Para olmadığı için ohal ilan edilemiyor. Hayırlı işler bol güneşler.

    Yanıtla +6
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    gorkem2626 (Görkem Durul) 2 sa.
    Pazartesi günü 10 bin barajını geçmiş oluruz. Sonrasında süreci sokağa çıkma yasağı takip edecek bana kalırsa. Giden zaman ve artan vakalarda elimizde kalacak.
    Yanıtla +5
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    darkaura 2 sa.
    salginlarin dogasi budur ussel olarak artarlar, her bir bir kac gunde bir kendini ikiye katlar bir yerden sonra sayi cilgin sekilde artar. insan algisi olaylari lineer yorumlar, geometrik artisi sezgisel olarak kavrayamaz, ancak matematikle olaylarin gidisatini ongorebilir. ne yazikki ulkeyi yonetenlerin cogu bu dusunce araclarina sahip olmadigi icin onlerindeki orneklere ragmen olaylari erkenden ongoremedi. lisedeki arkadaslar aklima geldi bir an, matematik ogretmenine bunlar bizim hayatimizda ne ise yaracak diye sorarlardi. alin iste bu ise yariyor, algilarinin otesini gorebilmeni anlamani sagliyor.
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    Rachsuchtig 2 sa.
    O kadar gec test ve tedaviye basladik ki testlerin yarisi pozitif cikiyor.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 2 sa. en beğenilen
    Biz adam olmayız açık ve net!
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