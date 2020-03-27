Koronavirüs salgınında bir günde 2000 vaka

Tüm dünyada korkutucu bir hızla artan koronavirüs salgınından ülkemiz de etkileniyor. Sosyal izolasyon önlemlerinin hayati önem taşıdığı salgında bilanço katlanarak artmaya başladı.

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Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalara göre son 24 saatte 7533 koronavirüs testi yapıldı. Test sayısı artınca vaka sayısında da katlanma oldu. İlk kez 2069 gibi bir günlük vaka sayısına ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 5698 oldu.

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Yine son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı 17 ile toplam 92’ye yükseldi. Yoğun bakımda toplam 344 hasta yatarken entube olan hasta sayısı ise 241 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 42 gibi sevindirici bir seviyede gerçekleşti.

Bakan Koca salgının hız kazanması nedeniyle daha ileri tedbirlere ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bilim Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığına sunduğu son rapor ile birlikte bu tedbirlerin şekillenmesi bekleniyor.

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