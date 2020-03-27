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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite görselleri sızdırıldı

    Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelinde 10.4 inçlik ekran, 7040mAh kapasiteli batarya, S-Pen ekran kalemi, 4GB RAM, Exynos 9611 yonga seti gibi özelliklerin olması bekleniyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab S6 Lite görselleri sızdırıldı
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    Samsung’un geçen yılın amiral gemisi Galaxy S6 tablet modeli için hazırladığı Lite versiyonu bir süredir gündeme geliyor. Yaşanan yeni bir sızıntı tabletin özelliklerini ve tasarımını gözler önüne serdi.

    Galaxy Tab S6 Lite özellikleri

    Galaxy Tab S6 Lite modeli 10.4 inçlik ekranında 2000x1200 piksel çözünürlük sunuyor. Exynos 9611 yonga setinden gücünü alan tablet modelinde 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri yer alacak.

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    S-Pen desteğinin unutulmadığı Galaxy Tab S6 Lite modelinde 7040mAh kapasiteli batarya, 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 7mm kalınlık değeri olan Galaxy Tab S6 Lite modelinin önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-tab-s6-lite-specs-design-leak_id123333 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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